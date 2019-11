SMI schwächer -- DAX deutlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich mit Abschlägen

Unsicherheit im Handelskonflikt: Heimischer und deutscher Aktienmarkt tiefer. Die Börsen in Fernost gaben zur Wochenmitte ab.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kann seinen Rekordlauf zur Wochenmitte nicht fortführen.

Der Leitindex SMI konnte zunächst steigen, fiel dann aber unter die Nulllinie und bleibt aktuell in er Verlustzone

Die Nebenwertindizes SLI und SPI schliessen sich dieser Tendenz an.

Tendenziell bremsend sind auch die Nachrichten über die Verhandlungen im US-chinesischen Zollstreit. So wurde die Aussicht auf schnelle Fortschritte durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump getrübt. Dieser hat gedroht, die Zölle weiter zu erhöhen, sollte China nicht einem Deal zustimmen, der seinen Vorstellungen entspreche. Darüber hinaus hat China Beschlüsse des US-Senats verurteilt, mit dem die Menschenrechte in Hongkong geschützt werden sollen.

Schwache Vorlagen von den asiatischen Märkten sowie weiter fallende US-Index-Futures drücken auf die Stimmung. "Nach der kräftigen Herbst-Rally legen die Börsen nun weltweit eine Pause ein", sagt ein Marktteilnehmer.

Impulse von der Tagesagenda sind auf der Makroseite erst einmal nicht in Sicht. Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am Abend gilt wegen der erst kürzlich erfolgten Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Senat als wenig interessant.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach.

Der DAX startete 0,7 Prozent im Minus bei 13'127,45 Punkten und verweilt anschliessend auf rotem Terrain.

Der US-chinesische Handelskonflikt hat die Börsen wieder fester im Griff. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch risikoscheu. So drohte US-Präsident Donald Trump China mit höheren Strafzöllen, falls es zu keiner Einigung kommt. China indes reagierte scharf auf die Einmischung der USA im Konflikt des Landes mit der Sonderverwaltungszone Hongkong. Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect bank sprach von einem "Käuferstreik" der Anleger. Echter Verkaufsdruck sehe anders aus.

Präsident Trump hatte am Rande einer Kabinettssitzung im Weissen Haus gesagt: "Wenn wir keinen Deal mit China machen, erhöhe ich die Zölle nur noch weiter." China indes reagierte an diesem Morgen verärgert über die Einmischung der USA im Konflikt des Landes mit der Sonderverwaltungszone Hongkong. Nachdem zuvor bereits das US-Abgeordnetenhaus einen Gesetzesentwurf zur Menschenrechtsverletzung in Hongkong gebilligt hatte, hatte nun auch der US-Senat nachgezogen. Für das angestrebte Teilabkommen im Zollstreit zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften bedeutet all das eine weitere Gefahr.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden am Dienstag zunächst keine einheitliche Richtung.

Der Dow Jones konnte seine frühen Gewinne nicht verteidigen und rutschte im Handelsverlauf ins Minus. Zuvor hatte das Börsenbarometer allerdings bei 28'090,21 Punkten noch ein neues Rekordhoch erreicht. Am Ende ging es 0,37 Prozent auf 27'933,64 Punkte abwärts. Ebenfalls ein neues Allzeithoch erreichte der Techwerteindex NASDAQ Composite. In der Spitze ging es bis auf 8'589,76 Zähler nach oben. am Ende reichte es aber nur für einen leichten Aufschlag von 0,24 Prozent auf 8'570,66 Indexpunkte.

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich am Dienstag unentschlossen. Einerseits setzten sie auf Konjunkturzuversicht und haben die Indizes auf neue Allzeithochs geschickt. Doch dann nahm die Vorsicht überhand und die Kurse kamen nach den Startgewinnen wieder zurück. Einige enttäuschende Zahlen, etwa von Home Depot, bremsten den Markt.

Insgesamt aber zeigten sich die Investoren offenbar weniger nervös mit Blick auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft. Noch vor wenigen Wochen hatte das Rezessionsgespenst die Märkte verschreckt, doch bessere Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen haben diese Sorgen allmählich zerstreut. Neue Daten vom Dienstag zeigen, dass in den USA die Neubautätigkeit angezogen hat. An den europäischen Börsen wurden am Dienstag neue Jahreshochs erreicht.

ASIEN

In Asien ging es am Mittwoch abwärts.

Der Nikkei verlor in Japan 0,62 Prozent auf 23'148,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büsste der Shanghai Composite 0,78 Prozent auf 2'911,05 Zähler ein, während der Hang Seng in Hongkong 0,75 Prozent abgab auf 26'889,61 Einheiten.

In ganz Asien ging es am Mittwoch im späten Börsengeschäft mehr oder weniger deutlich bergab mit den Kursen. Im Handel verwies man auf die schwächsten Handelsdaten aus Japan seit drei Jahren. Die Im- und Exporte sind im Oktober regelrecht eingebrochen und haben die Markterwartungen klar unterboten. Die Exporte nach China, Asien und die USA wiesen zweistellige Prozentverluste auf Jahressicht auf. Die Daten zeigten einmal mehr, wie sehr der US-chinesische Handelskonflikt die globale Konjunktur abwürge, hiess es im Handel, wo man aber auch auf den Konflikt zwischen Japan und Südkorea zeigte.

Und Besserung ist derzeit kaum in Sicht, denn die Handelsgespräche zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt stocken. Gleichzeitig wird die Frist bis zur Einführung neuer US-Zölle auf chinesische US-Importe Mitte Dezember immer kürzer. US-Präsident Donald Trump drohte China mit höheren Zöllen, sollte es nicht zu einer Einigung kommen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires