Börsen in Asien mit Pluszeichen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag überwiegend in Rot.

Der SMI fiel nach einem kaum veränderten Start in die Verlustzone und schloss 0,21 Prozent schwächer bei 11'942,74 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendeten den Tag uneinheitlich mit plus 0,34 Prozent bei 1'941,53 Zählern bzw. minus 0,34 Prozent bei 15'390,20 Einheiten.

Die Anleger warteten vor den in den kommenden Tagen anstehenden zahlreichen Quartalsergebnissen ab. Der Markt setzte die Konsolidierungstendenz fort. "Wir entwickeln uns ähnlich wie vor einem Jahr", sagte ein Händler. Der Markt lasse vor den Zahlen Luft ab, um danach wieder Fahrt aufnehmen zu können. Aber: "Wenn die Zahlen stimmen, können gegen Ende Jahr die Höchstkurse wohl wieder erreicht werden."

Erste richtungsweisende Kursimpulse werden am Mittwoch erwartet, wenn mit Roche und Nestlé gleich zwei Marktschwergewichte ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Bisher gebe es keine Zweifel, dass die Zahlen "nicht stimmen" sollten, meinte ein Händler. Wichtiger sei aber, wie angesichts der Lieferkettenprobleme, des steigenden Ölpreises und der Zins- und Inflationssorgen die zukünftigen Aussichten eingeschätzt werden. Dass die Schweizer Wirtschaft derzeit auf Hochtouren läuft, zeigten derweil die Aussenhandelszahlen: Die Exporteure haben im September zwar die Rekordausfuhren des Vormonats nicht mehr ganz erreicht, für das gesamte dritte Quartal resultiert gleichwohl ein neuer Höchstwert.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zeigten sich am Dienstag zurückhaltend.

Der DAX drehte nach einem freundlichen Start vorübergehend ins Minus, konnte sich dann aber wieder erholen. Letztlich ging er 0,27 Prozent höher bei 15'515,83 Punkten in den Feierabend.

Auch gute US-Unternehmenszahlen und Optimismus im Technologiesektor dürften zur Wochenmitte den DAX zunächst nicht weiter nach oben treiben. In New York hatten am Vortag positiv aufgenommene Quartalszahlen den Risikoappetit der Investoren wieder grösser werden lassen. Es sei ein starker Handelstag gewesen trotz weiter steigender Renditen am Anleihemarkt, hiess es von der Commerzbank. Starke Unternehmensgewinne milderten bislang die Sorge über eine anziehende Inflation und höhere Renditen ab, so die Experten.

WALL STREET

An der Wall Street griffen die Anleger am Dienstag zu.

So hatte der US-Leitindex Dow Jones mit einem Gewinn eröffnet und baute diesen im weiteren Handelsverlauf aus, so dass er letztlich 0,56 Prozent stärker bei 35'457,44 Indexpunkten schloss. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte sein anfängliches Plus vergrössern, so dass er 0,71 Prozent höher bei 15'129,09 Zählern in den Feierabend ging.

Nachdem die Wall Street schwache Konjunkturdaten aus China und den USA am Vortag erstaunlich locker weggesteckt hatte, dauerte der moderate Weg nach oben am Dienstag an. Anleger setzten ihre Markthoffnungen auf die Berichtsperiode der Unternehmen - trotz des Mangels an Halbleitern und der Schwierigkeiten in den Lieferketten, hiess es.

Laut Bank of America haben in der ersten Woche 66 Prozent der berichtenden Unternehmen die Erwartungen sowohl umsatz- wie auch gewinnseitig geschlagen. Der historische Schnitt liege bei lediglich 47 Prozent. Investoren nutzten die Ausblicke der Unternehmen, um zu sehen, inwieweit die hohe Inflation durch höhere Preise an die Kunden weitergereicht werden könne.

ASIEN

In Asien stand der Dienstag ganz im Zeichen der Erholung.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 0,32 Prozent höher bei 29'310 Punkten.

Auch auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3'594 Zählern nur minimal höher (+0,03 Prozent).

Der Markt in Hongkong legt hingegen kräftig zu. Der Hang Seng gewinnt derweil 1,31 Prozent auf 26'126 Indexpunkte hinzu.

Die Börsen folgen den freundlichen Vorgaben der Wall Street, wo die laufende Berichtssaison bisher gut verläuft. In Hongkong zeigen sich die Investoren optimistisch, dass mit Blick auf die Regulierung im Technologiesektor das Schlimmste vorbei sein könnte.

In Japan kommt zudem Rückenwind vom anhaltend schwachen Yen, wovon vor allem Exportwerte profitieren. Die Exporte stiegen Medienberichten zufolge im September um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was über den Markterwartungen lag. Im August waren sie um 26,2 Prozent gestiegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires