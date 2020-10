SMI und DAX vorbörslich im Minus -- Börsen in Asien leichter

Am heimischen Aktienmarkt kommt es am Dienstag bereits vorbörslich zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex wird im Minus erwartet. An den asiatischen Märkten geht es am Dienstag abwärts.

SCHWEIZ

Der heimische Markt verbucht am Dienstag vorbörslich Abschläge.

Der Leitindex SMI weist bereits vor Handelsstart Verluste aus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI werden tiefer erwartet.

Zum einen belasten die festgefahrenen Gespräche über die Vereinbarung eines US-Konjunkturpakets. Bis Dienstagabend müsse eine Einigung erzielt werden, um ein Entlastungsgesetz auszuarbeiten, das noch vor der Wahl verabschiedet werden kann. Hier schwinden die Hoffnungen, dass das Fiskalpaket noch vor den Präsidentschaftswahlen kommt. Zum anderen lässt die steigende Zahl der Corona-Infektionen Anleger vorsichtig werden. Irland hat als erstes EU-Land den zweiten Corona-Lockdown verkündet.

Der deutsche Leitindex soll am Dienstag schwächer in den Handel starten.

Der DAX bewegt sich bereits vor dem Beginn des Dienstagshandels im Minus.

Nach dem letztlich schwachen Wochenstart geht es für den DAX am Dienstag wohl weiter abwärts. Tags zuvor hatte sich der DAX im frühen Handel an der Marke von 13'000 Punkten versucht, es gingen ihm jedoch schnell die Kräfte aus. Für Verunsicherung sorgen zudem die weiter steigenden Corona-Zahlen und die Furcht vor erneuten Lockdowns. "Bis heute Abend entscheidet es sich, ob der US-Kongress noch vor der US-Wahl ein zweites Fiskalpaket verabschieden wird oder nicht. Der Rückgang der US-Aktienkurse lässt mich vermuten, dass mittlerweile die wenigstens noch auf einen Durchbruch hoffen", erklärt die Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar.

WALL STREET

An der Wall Street kam am ersten Handelstag der Woche keine Kauflaune auf.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Montag etwas höher, wechselte im Verlauf jedoch ins Minus. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,44 Prozent auf 28'195,42 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite bewegte sich letztlich ebenfalls in der Verlustzone, nachdem er fester gestartet war. Zum Börsenschluss verblieb ein Verlust von 1,65 Prozent bei 11'478,88 Stellen an der Kurstafel.

An der Wall Street diskutierten die Anleger vor allem jüngste Aussagen der US-Politikerin Nancy Pelosi. Mit einer bis Dienstag gesetzten Deadline habe die Sprecherin des Repräsentantenhauses Hoffnung geweckt, dass es in den festgefahrenen Gesprächen über neue Hilfsmassnahmen vor den US-Wahlen doch noch Bewegung geben könne. Auf dem US-Sender ABC News erhöhte die Demokratin mit frischen Aussagen den Druck auf die republikanische Regierung um Präsident Donald Trump. Diese hatte jüngst ein Paket in Höhe von rund 1,8 Billionen Dollar vorgeschlagen, die Demokraten fordern jedoch mehr.

Laut Marktanalyst Timo Emden von Emden Research wollten sich die Anleger derzeit aber weiter nicht zu grösseren Engagements hinreissen lassen. "Es sind die geschürten Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, der strapazierte Geduldsfaden im Ringen um ein US-Hilfspaket und die immer näher heranrückende US-Präsidentschaftswahl, welche Anleger hat vorsichtiger werden lassen", so der Experte.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Montag Verluste aus.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,54 Prozent schwächer bei 23'542,99 Zählern. (7.00 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,13 Prozent auf 3'308,31 Stellen. In Hongkong muss der Hang Seng um 0,09 Prozent auf 24'520,34 Punkte abgeben. (7.00 Uhr MESZ)

Die Vorgaben der Wall Street sind negativ. In den USA gerieten die Kurse am Vortag unter Druck, nachdem unter den dortigen Anlegern Zweifel an der baldigen Einigung auf weitere staatliche Unterstützungsmassnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise aufgekommen waren. In Asien sind die Kursverluste jedoch deutlich geringer als an den US-Börsen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires