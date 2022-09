Fed-Entscheid am Mittwoch im Fokus: SMI vor etwas festerem Start -- DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich höher

SCHWEIZ

Die Augen der Schweizer Anleger dürften sich am Dienstag auf den kommenden Fed-Entscheid richten.

Der SMI hatte am Vortag mit einem Mini-Plus von 0,06 Prozent 10'617,01 Zählern geschlossen.

Die Nebenwertindizes folgten im Tagesverlauf der Tendenz des Leitindex. Der SPI stieg letztlich um 0,10 Prozent auf 1'614,05 Punkte. Der SLI zeigte sich letztlich wenig bewegt, konnte aber immerhin um 0,02 Prozent auf 13'585,15 Einheiten zulegen.

Die Nachrichtenlage hat sich über Nacht kaum bewegt, der wichtigste Termin der Woche ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa. Die Zins-Futures deuteten am Montagnachmittag mit einer Wahrscheinlichkeit von 82 Prozent darauf hin, dass die Fed die Zinssätze um 0,75 Prozentpunkt anheben wird, und auf eine 18-prozentige Chance, dass die US-Notenbank die Zinsen um einen ganzen Prozentpunkt anheben wird, so die CME Group. "Wir befürchten, dass die Fed uns mit einer weiteren Jumbo-Anhebung überraschen könnte" sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers. Die Warnungen der Unternehmen in der vergangenen Woche deuteten darauf hin, dass "wir sehr wohl am Beginn der US-Rezession stehen". Auf der anderen Seite meinten die Analysten von JP Morgan zum Wochenstart in einer Research Note, dass der Markt nach dem Ausverkauf der letzten Woche die Talsohle erreicht haben könnte. Aufgrund der robusten Unternehmensgewinne, des ausgeprägten Pessimismus der Anleger und Anzeichen dafür, dass die Fed die Inflationserwartungen zu dämpfen vermag, "wäre jeder Abwärtstrend von hier aus begrenzt", schrieben sie.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel etwas fester.

Der DAX hatte am Vortag 0,49 Prozent auf 12'803,54 Einheiten zulegen können.

Nach der technisch bedingten Erholung vom Vortag dürften sich Anleger am deutschen Aktienmarkt vor dem Fed-Zinsentscheid, der am Mittwochabend auf der Agenda steht, zurückhalten. Unternehmensseitig im Fokus stehen VW und Porsche AG. Für den Porsche-Börsengang startete die Zeichnungsfrist.

WALL STREET

Die Wall Street schwankte zu Wochenbeginn schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten. Letztlich setzten sich dann die Bullen durch.

Der Dow Jones konnte nach einem schwachen Start ins Plus drehen und schloss 0,64 Prozent höher bei 31'019,68 Punkten. Auch der NASDAQ Composite wechselte im Handelsverlauf das Vorzeichen und ging mit einem Zuwachs von 0,76 Prozent auf 11'535,02 Zähler in den Feierabend.

Zwei Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben die US-Börsen ihre anfänglichen Verluste abgeschüttelt. Laut Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement beim Hamburger Fixed-Income-Spezialisten Nordix, ist eine weitere Leitzinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte bereits vollständig eingepreist. Schwache Daten vom US-Häusermarkt hatten keinen Kurseinfluss.

Wegen der hohen Inflation wird am Markt mit einer erneuten kräftigen Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank gerechnet. Einzelne Stimmen rechneten nach den überraschend hohen Inflationszahlen in der vergangenen Woche sogar mit einem Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt, so Experte Franck. Diese Einschätzung teile er allerdings nicht.

Nach der schwächsten Woche für den globalen Aktienmarkt seit Juni könnten abermals steigende Zinsen die US-Börsen indes weiter nach unten ziehen. Die Experten der DekaBank rechnen zudem mit anhaltend hohen Kursschwankungen. Zum einen dürften gleich mehrere Notenbanken signalisieren, dass der Kampf gegen die Inflation oberste Priorität habe. Zum anderen stünden Konjunkturdaten an, die ein trübes Bild zeichneten. "In dieser Gemengelage dürfte die Stimmung am Aktienmarkt gedrückt und von Zurückhaltung gekennzeichnet bleiben."

ASIEN

Nach den Verlusten zum Wochenstart zeigen sich die Börsen in Fernost am Dienstag mehrheitlich höher.

Nachdem der Markt in Japan am Vortag feiertagsbedingt geschlossen war, geht es am Dienstag bergauf: Der Nikkei gewinnt zeitweise 0,45 Prozent auf 27'691,03 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sind die Optimisten ebenfalls in der Überzahl und schieben den Shanghai Composite zeitweise um 0,46 Prozent auf 3'129,87 Zähler an. In Hongkong geht ebenfalls aufwärts: Der Hang Seng liegt zeitweise 1,33 Prozent bei 18'812,22 Punkten im Plus.

Die ostasiatischen Aktienmärkte und auch die Börse in Australien tun es am Dienstag der Wall Street vom Vortag gleich und gehen nach den jüngsten Verlusten auf Erholungskurs. Teilnehmer sprechen von Schnäppchenkäufen, wobei die Grundstimmung weiter von Vorsicht geprägt sei im Hinblick auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA. Sie gilt aber ebenso wie jene am Donnerstag in Grossbritannien erwartete als eingepreist und hat daher ihren Schrecken weitgehend verloren.

Mehrheitlich wird eine neuerliche kräftige Erhöhung um 75 Basispunkte erwartet, angesichts der im August wieder Erwarten nochmals gestiegenen Teuerung wird aber auch ein 100-Basispunkte-Schritt nicht ganz ausgeschlossen. In den USA hatten die Marktzinsen deswegen erneut angezogen, im Zehnjahresbereich mit 3,48 Prozent auf das höchste Niveau seit elf Jahren.

In Tokio bremst leicht, dass ein Taifun für Verwüstungen sorgte. Daneben kommen aus Japan August-Preisdaten, die erneut etwas über den Erwartungen ausgefallen sind. Auch dort liegt die Teuerung längst über dem Zielwert der Notenbank, allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau als beispielsweise in den USA oder Europa. Noch fährt die japanische Notenbank einen ultraexpansiven Kurs.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires