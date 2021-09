SMI und DAX vorbörslich tiefer -- Feiertag in Festland-China und Japan - Hongkong mit Kurssturz

SCHWEIZ

Am Montag dürfte es im Schweizer Handel zu Abgaben kommen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften tiefer starten.

Die Abwärtsbewegung setzte bereits am Freitagmittag mit dem grossen Verfalltermin am Terminmarkt ein.

In China ist der Immobilienentwickler Evergrande ins Wanken geraten. Dieser Tage stehen Zinszahlungen an, die der Konzern zu leisten hat. Es mehren sich die Anzeichen, dass diese nicht bedient werden. Aber auch die Anleihen der Wettbewerber kamen jüngst bereits deutlicher unter Druck, was zeigt, dass Investoren anfangen, den Bereich zu meiden. Sollte hier ein Credit-Event eintreten, ist zu befürchten, dass die chinesische Bankenbranche stark in Mitleidenschaft gezogen wird sowie der Aktienmarkt seine Abwärtsspirale weiter fortsetzt.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte seinen Rückschlag am Montag weiter ausweiten.

Der DAX notiert vorbörslich auf rotem Terrain.

Im vorbörslichen Geschäft rutschte der deutsche Leitindex bereits auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli. Nach dem umfangreichen Indexumbau der Deutschen Börse enthält der DAX am Montag erstmals 40 Werte - mit Airbus als ein neues Schwergewicht. Der MDAX wurde gleichzeitig auf 50 Werte verkleinert und wie auch im SDAX gibt es viele neue Gesichter.

WALL STREET

An der Wall Street haben Anleger Aktien auf ihren Verkaufszetteln.

Vor dem Wochenende schlossen die US-Börsen schwächer.

Der Dow Jones verlor 0,48 Prozent und schloss auf 34'584,88 Punkten. Mit dem NASDAQ Composite ging es deutlich stärker bergab. Er rutschte um 0,91 Prozent auf 15'043,97 Zähler ab.

Gebremst haben dürfte die Kurse der sogenannte grosse Verfall an den Terminbörsen. An diesen vier Börsentagen im Jahr wird das Aktiengeschäft in der Regel von handelstechnischen Aspekten bestimmt. An Europas Börsen hatte der Verfallstermin die Kurse deutlich belastet. Aber auch die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch kommender Woche wirft bereits ihre Schatten voraus und sorgt unter Anlegern für Nervosität. Die Fed erwägt ein Anziehen der geldpolitischen Zügel.

ASIEN

Die Börsen in Hongkong stürzen ein; Festland-China und Japan befinden sich derweil am Montag im Feiertag.

Der japanische Leitindex Nikkei stand am Freitag schlussendlich 0,58 Prozent im Plus bei 30'500,05 Punkten. Hier findet heute feiertagsbedingt kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite bis Handelsende vergangenen Freitag doch noch 0,19 Prozent auf 3'613,97 Zähler hinzu gewinnen. Auch hier ruht der Handel am Montag. Der Hang Seng notiert daneben derzeit noch 3,45 Prozent im Minus bei 24'060,09 Einheiten. Er markierte im Verlauf zeitweise den tiefsten Stand seit 11 Monaten.

Die sich immer weiter verschärfende Lage um den chinesischen Immobilien-Konzern China Evergrande sorgt zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten in Ostasien für teils deutliche Abgaben. Das angeschlagene Immobilien-Unternehmen versuche Geld aufzutreiben, um die zahlreichen Kreditgeber, Zulieferer und Investoren zu bezahlen, heisst es. Die Aufsichtsbehörden warnten derweil erneut davor, dass die Verbindlichkeiten des Konzerns in Höhe von 305 Milliarden Dollar zu grösseren Risiken für das Finanzsystem des Landes führen könnten, wenn der Konzern nicht stabilisiert werde. Marktbeobachter sind aber der Ansicht, dass eine direkte Rettungsaktion der Regierung für China Evergrande unwahrscheinlich ist. Laut einem Bericht hat einer der wichtigsten Kreditgeber von Evergrande Rückstellungen für einen Teil seiner Kredite an das Immobilen-Unternehmen gebildet, während einige Gläubiger planen, dem Konzern mehr Zeit für die Rückzahlung einzuräumen. Am Sonntag hatte Evergrande mitgeteilt, man habe damit begonnen, Anleihe-Gläubiger mit Immobilien zu entschädigen. Der Konzern muss am Donnerstag 83,5 Millionen Dollar Zinsen für eine Anleihe mit Laufzeit bis März 2022 zahlen. Eine weitere Zinszahlung in Höhe von 47,5 Millionen Dollar ist am 29. September fällig. Die Entwicklungen um Evergrande setzen den Immobilien-Sektor in Hongkong deutlich unter Druck. In Hongkong knickt die Aktie von China Evergrande um weitere rund 17 Prozent ein und reisst auch den Hang-Seng-Index mit nach unten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires