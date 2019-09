SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt zieht am Freitag an, während sich der deutsche DAX kaum verändert. Die asiatischen Märkte entwickeln sich am Freitag freundlich. An der Wall Street verarbeiteten die Anleger den Fed-Entscheid vom Vortag.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt weist am Freitag Gewinne aus.

Der Leitindex SMI zog bereits zum Handelsbeginn um 0,49 Prozent an auf 10'114,18 Indexpunkte und liegt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI weisen grüne Vorzeichen aus.

Angesichts einer eher überschaubaren Nachrichtenlage sorge vor allem der Hexensabbat für eine erhöhte Volatilität, heisst es von Händlerseite. Vor allem bei den einzelnen Werten sei mit stärkeren Ausschlägen zu rechnen.

Am sogenannten grossen Verfallstag an der Derivatebörse Eurex laufen Terminkontrakte und Optionen auf die grossen Aktienindizes aus. An diesen Tagen versuchen Investoren oft, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Darüber hinaus dürften institutionelle Investoren mit dem nahenden Quartalsende noch versuchen, ihre Portfolios aufzubessern. Mit den Zinsentscheidungen von Fed und SNB an den vorangegangenen Tagen sei zudem eine gewisse Unsicherheit aus dem Markt, ergänzt ein weiterer Börsianer.

DEUTSCHLAND

Am Freitag halten sich die Anleger am deutschen Markt zurück.

Der DAX eröffnete mit einem Plus von gerademal 0,04 Prozent bei 12'462,57 Zählern und notiert auch im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie.

Der sogenannte Hexensabbat dürfte am Freitag das Geschehen am deutschen Aktienmarkt bestimmen. Am Mittag laufen an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte und Optionen auf die grossen Aktienindizes aus, wie die auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Vor diesem auch grosser Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt in der Regel zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen.

WALL STREET

Am Donnerstag zeigten sich die US-Börse uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Aufschlag von 0,14 Prozent bei 27'186,05 Punkten, rutschte im Verlauf aber ab und ging 0,20 Prozent schwächer bei 27'092,55 Punkten in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hielt sich unterdessen im Plus und schloss 0,07 Prozent fester bei 8'182,88 Zählern.

Die US-Währungshüter hatten sich am Vorabend sowohl bei der aktuellen Zinsentscheidung als auch mit Blick auf mögliche weitere Zinssenkungen uneins präsentiert. Die Fed sei offenbar nicht gewillt, in einen aggressiven Zinssenkungszyklus einzusteigen, erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die jüngste Erholungsrally an der Wall Street bis knapp unter die Rekordhochs der drei Indizes hatte mit Blick auf eine lockere Geldpolitik bereits einiges vorweg genommen. Zu Wochenbeginn hatte ein Anschlag auf saudi-arabische Ölanlagen dann für einen Rückschlag gesorgt.

Investoren hatten sich eine stärkere Indikation für die künftigen Aktionen der Währungshüter erhofft, wie Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets sagt. Die Unsicherheit sei angesichts des Handelskriegs, des Brexits und der Irankrise ohnehin gross: "Wir sind nicht wirklich weiter als vor 24 Stunden", so Hewson.

ASIEN

Die asiatischen Börsen profitieren am Freitag von einer kleinen Zinssenkung in China.

In Japan klettert der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 0,28 Prozent auf 21'105,65 Zähler.

Auch in China geht es aufwärts. So steigt der Shanghai Composite um 0,17 Prozent auf 3'004,49 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legt um 0,03 Prozent zu auf 26'477,11 Punkte.

Die Vorgaben der Wall Street sind zwar eher mau, für Zuversicht unter den Anlegern sorgen aber ein kleiner Zinssschritt der chinesischen Notenbank (PBoC) und Gespräche auf mittlerer Ebene zwischen den USA und China im Handelsstreit. Es sind die ersten seit rund zwei Monaten. Sie dienen der Vorbereitung hochrangiger Treffen im Oktober.

Nachdem gerade erst die EZB und die US-Notenbank die Zinsen gesenkt haben, vornehmlich um Risiken für die Konjunktur zu begegnen, hat nun auch die PBoC gehandelt. Sie senkte wie mehrheitlich erwartet die erst vor wenigen Wochen neu aufgelegte einjährige Loan Prime Rate (LPR) von 4,25 auf 4,20 Prozent. Es ist die zweite Senkung in Folge. Damit verbilligen sich die Refinanzierungskosten der Banken, nachdem die Notenbank früher in der Woche dem Bankensystem bereits frische Liquidität zugeführt.

Für etwas Zurückhaltung in Hongkong sorgt laut Marktteilnehmern die Frage, ob es vor den chinesischen Nationalfeiertagen, die am 1. Oktober beginnen, möglicherweise Massnahmen seitens Pekings geben wird, die Proteste in Hongkong einzudämmen.

