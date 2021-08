SMI vorbörslich knapp im Minus -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiatische Märkte schwächer

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt werden vor dem Wochenende vorbörslich Minuszeichen beobachtet.

Der SMI zeigt sich vor dem Beginn des Freitagshandels etwas schwächer.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind gemischt.

Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag ohne eindeutige Tendenz aus dem Handel gegangen. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten etwas leichter, während die Technologiewerte an der NASDAQ überwiegend zulegten. Frische US-Konjunkturdaten boten Licht und Schatten. Belastend wirkten sich weiter steigende Corona-Fallzahlen in den USA und die Furcht vor einer möglichen geldpolitischen Straffung der US-Notenbank (Fed) aus.

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens standen auch am Freitag unter Druck. Die Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus und die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik belasten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht im Minus.

Der DAX verbucht bereits vor dem Ertönen der Startglocke am letzten Handelstag der Woche leichte Abschläge.

Die Vorgaben aus Übersee für den letzten Handelstag der Woche sind derweil eher negativ. In den USA hatten die Börsen am Vortag zwar keine einheitliche Tendenz gezeigt. In Asien aber setzten sich die Kursverluste am Freitag fort, besonders in China ging es weiter kräftig bergab.

Hinweise der US-Notenbank (Fed) auf eine geldpolitische Straffung womöglich noch in diesem Jahr hatten den DAX am Donnerstag um zeitweise mehr als zwei Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang August absacken lassen. Sein vor einer Woche erreichtes Rekordhoch von 16'030 Zählern hat das Barometer inzwischen aus den Augen verloren.

"Da die Fed den Fuss vom geldpolitischen Gas nehmen möchte, ist zu konstatieren, dass die Notenbanker einen robusten Konjunkturausblick hegen und letztlich das Thema Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein wesentlicher Treiber werden könnte", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Dies sollte zunächst die Renditen nach oben schieben, insbesondere die preisbereinigten Renditen, die unlängst neue Tiefs markiert hätten. In der Folge könnte es dann an den Aktienbörsen angesichts des aktuell hohen Bewertungsniveaus zur einer Korrektur kommen.

Sorgen bereitet den Anlegern weltweit weiterhin die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Unter anderem hat China für den Welthandel wichtige Hafenanlagen geschlossen, als Corona-Fälle aufgetreten waren.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich auch am Donnerstag zurückhaltend.

Der Dow Jones präsentierte sich zum Handelsstart etwas tiefer und bewegte sich auch anschliessend auf rotem Terrain. Er schloss mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 34'894,12 Punkte. Auch der NASDAQ Composite startete mit einem Minus in den Tag, konnte die Verluste aber wettmachen und letztlich kleine Gewinne für sich beanspruchen. Sein Schlussstand: 14'541,79 (+0,11 Prozent).

Leichte Verluste wurden an der Wall Street am Donnerstag verbucht, weil die Anleger die absehbare Reduktion von Stimulusmassnahmen und die steigenden COVID-19-Infektionen ins Kalkül zogen. Bereits am Vortag gerieten die Indizes mit der Publikation des Fed-Protokolls unter Druck. Die Mehrheit der Notenbanker hält es unter bestimmten Voraussetzungen für angemessen, schon in diesem Jahr damit zu beginnen, die monatlichen Anleihekäufe allmählich zu verringern, also das Tapering zu starten. Vorbörsliche Wirtschaftsdaten zeichneten ein gemischtes Bild. Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedriger waren als prognostiziert, fiel der Philadelphia-Fed-Index schwächer aus. Zwar bleibt ein grosser Teil der Anleger Aktien gegenüber prinzipiell positiv gestimmt, vor allem ermutigt durch das kräftige Gewinnwachstum der Unternehmen. Aber angesichts der Corona-Pandemie und der drohenden strafferen Geldpolitik werden einige von ihnen skeptischer und nehmen Geld vom Tisch. Wegen der hohen Indexstände nahe an ihren Allzeithochs ist die Neigung zu Gewinnmitnahmen gross.

ASIEN

Am Freitag werden von den asiatischen Börsen Verluste vermeldet.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert in Tokio 0,83 Prozent auf 27'055,16 Indexzähler.

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite 1,66 Prozent auf 3'408,15 Punkte abgeben. Daneben sackt der Hang Seng in Hongkong um 2,28 Prozent auf 24'739,60 Einheiten ab. (7.01 Uhr MESZ)

Die asiatischen Aktienmärkte koppeln sich am Freitag erneut von der Wall-Street-Vorgabe ab und zeigen sich nach einem verhaltenen Start im Verlauf mit teils deutlichen Verlusten. Teilnehmer sprechen von Konjunktursorgen mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Staatsmedien zufolge hat Peking ein Gesetz über den Umgang mit privaten Daten beschlossen, das zu den strengsten weltweit zählt. Hintergrund ist die Sorge der Regierung vor zu viel Macht der Internetriesen und unkontrollierbarem Umgang mit Daten. Der Technologieindex in Hongkong hatte am Vortag bereits auf dem niedrigsten Niveau seit seiner Berechnung im Juli 2020 geschlossen.

