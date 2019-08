SMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stabil. Der DAX präsentiert sich ebenfalls wenig verändert. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag freundlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag wenig verändert.

Der Leitindex SMI bewegt sich am Dienstag nahe der Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI legten am Montag zu. Der SLI gin mit einem Plus von 1,19 Prozent bei 1'487,4 Zählern aus dem Handel, während der SPI sich letztlich 1,03 Prozent stärker bei 11'947,89 Einheiten präsentierte.

Nach zwei Sitzungen mit kräftigen Gewinnen stellen sich die Händler auf Verschnaufpause ein. "Es ist Zeit, Platz zu nehmen", sagt ein Börsianer. Die Vorgaben aus den USA und Fernost seien zwar freundlich. Doch ob dies ausreiche, um den Markt weiter anzuschieben, sei fraglich. Denn nun rückten die Zentralbankereignisse der laufenden Woche immer mehr in den Vordergrund.

Vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Mittwochabend MESZ) und der Europäischen Zentralbank (am Donnerstag) und dem Beginn des jährlichen Notenbanker- und Finanzministertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming am Donnerstag dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Von diesen Ereignissen erhoffen die Anleger Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Währungshüter und damit auch über den weiteren Verlauf an den Finanzmärkten. Die Erwartungen, dass die Märkte weiterhin mit viel Liquidität versorgt werden, sind sehr hoch.

Auf Unternehmensseite warteten bereits vor Handelsstart einige Unternehmen mit Zahlen auf. So veröffentlichten Orascom, Schlatter, Huber+Suhner, VP Bank, die Luzerner Kantonalbank, die Thurgauer Kantonalbank, Medartis, Implenia, Komax, HOCHDORF, Meier Tobler, Kuros und Basilea ihre Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stabil.

Der DAX startete marginale 0,03 Prozent höher bei 11'711,78 Punkten.

In der Vorwoche war der DAX unter anderem wegen Sorgen über eine Rezession mit 11'266 Punkten auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten abgerutscht.

Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sorgt der Sprung zurück über die 200-Tage-Linie vom Vortag wieder für bessere Laune bei den Anlegern. Der gleitende Durchschnitt gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Entscheidend sei nun aber, dass sich Anschlusskäufer finden, so Altmann. Sonst könne der jüngste Aufschwung schnell wieder zu Ende gehen.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von OSRAM einen Blick wert sein. Die Finanzinvestoren Bain CApital und Carlyle erwägen Kreisen zufolge ein höheres Angebot für den Lichtkonzern, sollte der österreichische Chipkonzern ams formal ein Gebot für OSRAM vorlegen.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street setzte sich nach dem Wochenende fort.

Der Dow Jones wies bereits zum Handelsstart grüne Vorzeichen aus und baute die Gewinne letztlich auf ein Plus von 0,96 Prozent bei 26'135,59 Punkten aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich nach einem festen Sitzungsbeginn ebenfalls in der Gewinnzone. Er beendete den Tag 1,35 Prozent stärker bei 8'002,81 Einheiten.

Zum Auftakt der neuen Woche standen die Börsenampeln an der Wall Street weiterhin auf Grün. "Mit dem nahen Ende der Saison der Quartalsberichte übernehmen jetzt wieder Konjunkturdaten das Steuer", schrieb Katherine Alexakis von Goldman Sachs. Den freundlichen Aktientrend zum Wochenbeginn begründete die Analystin mit einem friedlich verlaufenen Wochenende im zuvor von heftigen Protesten gezeichneten Hongkong sowie mit einer Kreisemeldung über ein deutsches Konjunkturprogramm im Falle einer Rezession.

Zum Abschluss der vergangenen Woche hatte sich die zwischenzeitliche Panik, die an den US-Börsen geherrscht hatte, wieder gelegt. Konjunktursorgen hatten zuvor Anleger fluchtartig aus Aktien abwandern lassen und zu Zinsverwerfungen an den Anleihemärkten geführt. Zuletzt hatten jedoch vage Entspannungssignale im US-chinesischen Zollstreit ausgereicht, um die Investoren wieder zurück an die Börsen zu locken. US-Präsident Donald Trump sprach am Wochenende von einem guten Vorankommen mit China, betonte aber nochmals, dass er es mit einem Deal nicht eilig habe.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte können am Dienstag leichte Gewinne verbuchen.

In Japan präsentiert sich der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,43 Prozent fester bei 20'651,36 Punkten.

In China steht der Shanghai Composite derweil 0,07 Prozent höher bei 2'885,17 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht ein marginales Plus von 0,01 Prozent auf 26'294,08 Zähler.

Auch am Dienstag überwiegen an den Börsen in Asien die positiven Vorzeichen. Im Vergleich zum Vortag fallen die Gewinne aber meist bescheiden aus. Gestützt wird die Stimmung von einer kleinen Zinssenkung .

Bereits am Montag hatte eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Zentralbank den Aktienmärkten der Region kräftig Auftrieb gegeben. Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate (LPR) ersetzt werden.

Am Dienstag hat die PBoC nun die einjährige LPR auf 4,25 von 4,31 Prozent gesenkt. Damit liegt sie 10 Basispunkte unter dem einjährigen Lombardsatz. Die fünfjährige LPR wurde auf 4,85 von 4,90 Prozent zurückgenommen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires