SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag kaum verändert zeigen.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart nur knapp im Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten die Sitzung am Mittwoch 0,18 Prozent fester bei 14'708,78 Punkten respektive 0,14 Prozent höher bei 1'755,97 Einheiten.

Dem Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag ein zahlenlastiger Handelstag bevor. Entsprechend vorsichtig dürften Investoren zunächst agieren, wie die nahezu unveränderte vorbörsliche Indikation zeigt. Die Vorgaben aus Übersee bieten keine klare Orientierung. Die Wall Street hat am Mittwoch zwar im Plus geschlossen, nachbörslich wurden aber die Quartalszahlen von Netflix und Tesla eher enttäuscht aufgenommen. In Asien finden die Märkte keinen einheitlichen Nenner.

Zuletzt hatte sich eine gewisse Zuversicht am Markt bemerkbar gemacht, dass der Höhepunkt der Inflation nun endgültig überschritten sei. Damit stiegen auch die Erwartungen, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank nach der Sitzung in der nächsten Woche beendet sein werde, kommentiert ein Börsianer. Diese Hoffnung könnte allerdings durch Enttäuschungen bei den anstehenden Wirtschaftsdaten oder auch den Unternehmensgewinnen Kratzer bekommen. Hierzulande stehen alleine am Morgen elf Unternehmen mit Zahlen planmässig auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch am Donnerstag von seiner trägen Seite zeigen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Tags zuvor hatte es der DAX mit 16'240 Punkten zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit dem Rekordhoch Mitte Juni bei 16'427 Punkten geschafft. Es fehlte aber an weiteren Käufen und der kleine Ausbruchsversuch wurde ausgebremst.

An der Wall Street gab es am Mittwoch leichte Gewinne im Dow Jones Industrial und S&P 500, die ihre Tageshochs aber ebenfalls nicht halten konnten. Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig.

WALL STREET

An der Wall Street standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Ertönen der Startglocke bereits etwas fester. Im Anschluss machte er sich weiter in die Gewinnzone auf. Dabei liess er auch die Marke von 35'000 Einheiten hinter sich. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 0,31 Prozent stärker bei 35'060,81 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso höher und konnte sein grünes Vorzeichen dann behalten. Sein Schlussstand: 14.358,02 Stellen (+0,03 Prozent).

Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen. Der Leitindex Dow Jones Industrial könnte erstmals seit April vergangenen Jahres wieder die Marke von 35'000 Punkten hinter sich lassen. Am Vortag war der Dow nur haarscharf an der Hürde von 35'000 Punkten gescheitert.

Teilnehmer hoffen, dass gute Unternehmensergebnisse zur Fortsetzung der Rally beitragen können. Die Ergebnisse aus dem Bankensektor, die den Auftakt zur Berichtssaison für das zweite Quartal machten, kamen bei den Anlegern im Allgemeinen gut an. Bei den Einzelwerten standen Goldman Sachs im Fokus mit dem Quartalsbericht des Investmenthauses. Der Aktienkurs lag vorbörslich im Minus. Die Einnahme der Bank im Geschäft mit festverzinsten Wertpapieren blieben hinter den Erwartungen zurück.

Aktien profitierten zuletzt von der Erwartung, dass es mit den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed bald vorbei sein könnte. Am US-Bondmarkt haben die Renditen jüngst kräftig nachgegeben. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel am Mittwoch zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien geben am Donnerstag mehrheitlich nach.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 1,16 Prozent im Minus bei 32'513,56 Punkten.

Der Shanghai Composite gibt 0,33 Prozent auf 3'188,44 Stellen nach. Der Hang Seng in Hongkong legt dagegen 0,26 Prozent auf 19'001,73 Zähler zu.

In China verwiesen Marktakteure jüngst auf die fragilen US-chinesischen Handelsbeziehungen als Bremser. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte die Biden-Administration Investitionen in China einschränken, was die Besorgnis über Spannungen zwischen den beiden Ländern wieder aufleben lasse. Unter anderem Aktien von Chipherstellern und Telekommunikationsunternehmen verzeichneten in dieser Gemengelage Verluste.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires