Gaslieferungen im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schliessen höher

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt verzeichnet zur Wochenmitte weitere Gewinne.

So eröffnete der SMI 0,3 Prozent höher bei 11'160 Einheiten und legt auch anschliessend zu.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI ziehen zwischenzeitlich an.

Der Schweizer Aktienmarkt kann am Mittwoch dank positiven Vorgaben aus den USA an den Positivtrend vom Vortag anknüpfen. Doch im Verlauf liess der Schwung etwas nach. Denn die Probleme Energiekrise, Ukrainekrieg und Rezessionssorgen seien trotz aller Hoffnungsanzeichen weiterhin ungelöst, sagt ein Händler. Ausserdem schalteten viele Anleger vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag bereits einen Gang zurück. Dabei käme am Markt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte besser an als eine nur um 25, mutmasst ein Händler.

Insgesamt habe sich die Stimmung dank guter Firmenergebnisse aus den USA und wegen der Aussicht, dass Russland nach Abschluss der Revision der Gaspipeline Nord Stream 1 weiter Gas liefern werde, aber doch etwas gebessert, betonen Börsianer. Es sei sehr viel Negatives in den Kurse enthalten. Diese Risiken würden nun wieder "ausgepreist", sagt Andreas Lipkow von Comdirect. Wie es an den Märkten weitergeht, dürften aber vor allem die Firmenergebnisse beeinflussen, die in der nächsten Zeit veröffentlicht werden. Dabei liegt der Fokus des Marktes vor allem bei den Prognosen zur weiteren Entwicklung. Die Störungen der Lieferketten hätten den regulären Betrieb "gelinde gesagt" negativ beeinflusst, sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann am Mittwoch an seine Vortagesrally anknüpfen.

So startete der DAX 0,36 Prozent stärker bei 13'356,67 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Am Dienstagnachmittag hatten Spekulationen über eine planmässige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen eine Euphorie an den Börsen ausgelöst. Mehrere Medien hatten berichtet, dass die russischen Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets gab jedoch zu bedenken, dass die Gaslieferungen wahrscheinlich nur mit 40 Prozent der Gesamtkapazität wieder anlaufen und der russische Präsident Wladimir Putin das Gas weiterhin als politisches Druckmittel einsetzen dürfte, um seine Ziele in der Ukraine durchzusetzen. Auch wenn das Schlimmste "vorerst ausbleiben dürfte, bedeutet das nicht, dass sich die deutsche Wirtschaft nun wieder auf dem aufsteigenden Ast befindet", betonte Stanzl. Die Liste an Unwägbarkeiten wie die Energieabhängigkeit, die hohe Inflation, steigende Leitzinsen und geopolitische Krisen sei einfach noch zu lang für einen nachhaltigen Aufschwung.

WALL STREET

Am Dienstag zeigte die Wall Street eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Wochenbeginn.

Der Dow Jones zog um 2,42 Prozent auf 31'823,46 Punkte an, der technologielastige NASDAQ Composite schloss 3,11 Prozent höher bei 11'713,15 Punkten.

Zentrale Themen blieben die hartnäckig hohe Inflation, ihre Bekämpfung durch die US-Notenbank und die Gefahr eines Abgleitens der Wirtschaft in eine Rezession.

Mit Blick auf die laufende Bilanzsaison galt das Interesse der Frage, inwieweit der Preisauftrieb sich in den Zahlen und Ausblicken der Unternehmen niederschlägt. Daneben schwebte die drohende Energiekrise in Europa über dem Markt, denn es gilt keineswegs als sicher, dass Russland nach Abschluss der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 gegen Ende der Woche die Gaslieferungen nach Europa wiederaufnimmt.

Die US-Bauwirtschaft entwickelte sich auch im Juni schwach. Die Zahl neu begonnener Häuser und die Anzahl der Baugenehmigungen gingen jeweils zurück. Doch während bei den Baubeginnen mit einem Anstieg gerechnet worden war, fiel der Rückgang bei den Genehmigungen immerhin geringer als befürchtet aus.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Grün.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 2,67 Prozent bei 27'680,26 Punkten.

Auch in China dominierten die Bullen. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,77 Prozent auf 3'304,72 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1,11 Prozent auf 20'890,22 Zähler zu.

Angetrieben von sehr positiven Vorgaben der Wall Street ging es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten nach oben. Nachlassende Rezessionssorgen sorgten bei Dow & Co für den höchsten Tagesgewinn seit rund einem Monat. Berichte über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 hatte für Erleichterung in den USA gesorgt. Damit könnte eine Rezession in Europa vermieden werden, was auch global positive Auswirkungen hätte, hiess es.

Es werde nun gespannt auf den Verlauf der Berichtssaison in Asien gewartet, und welche Auswirkungen gestiegene Energiepreise und Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, hiess es. Die Anleger könnten in nächster Zeit aber eine abwartende Haltung einnehmen, da sich die wirtschaftliche Wiederbelebung weiter in einem langsameren Tempo vollzieht, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong.

Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil im Umfeld weltweit steigender Leitzinsen wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Auch das stützt die Stimmung tendenziell. Die PBoC hat vergangene Woche auch den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität und damit den Leitzins stabil gehalten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires