US-Börsen starten mit Erholungsversuch -- SMI legt zu -- DAX knapp im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag zu.

So eröffnete der SMI 0,57 Prozent fester bei 11’929,32 Zählern und kann sich auch anschliessend in der Gewinnzone halten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen aktuell ebenfalls Zuwächse aus.

Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart tragen am Dienstag Schnäppchenjäger zu einer breit abgestützten Gegenbewegung des Schweizer Aktienmarktes bei. Zum Wochenauftakt habe die weltweite Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und die möglichen wirtschaftlichen Folgen die Marktteilnehmer neben anderen Themen in den Würgegriff genommen, kommentiert ein Händler. Zudem mehrten sich Zweifel über eine nachhaltigen Konjunkturerholung in den USA und Europa. Von Euphorie könne an den Aktienmärkten keine Rede mehr sein, was für den weiteren Jahresverlauf auch nicht schlecht sei.

"Ganz im Gegenteil hat sich bei einigen Marktteilnehmer eine gewisse Demut breit gemacht und die Kursverluste haben aufgezeigt, dass die Aktienmärkte eben doch keine Einbahnstrassen sind", so ein weiterer Marktteilnehmer. Darüber hinaus sei angesichts der geringeren Sommerliquidität an den Märkten ohnehin mit einer erhöhten Marktvolatilität in der zweiten Julihälfte zu rechnen. Positiv sei in der aktuellen Gemengelage zu vermerken, dass die aktuelle starke Gegenreaktion darauf hindeute, dass die "zinsbullische Handelshaltung" weiterhin Bestand habe.

Hierzulande steht mit den Zahlen von UBS und Kühne+Nagel denn auch die Berichtssaison zunächst im Vordergrund.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag etwas stärker.

So startete der DAX 0,67 Prozent höher bei 15'234,85 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Der DAX hat sich am Dienstag ein gutes Stück von seinem Kurseinbruch zu Wochenbeginn erholt. Wieder aufgeflammte, massive Corona-Sorgen hatten den DAX am Montag aus seinen ruhigen Bahnen in Sichtweite des Rekordhochs von 15'810 Punkten geworfen. Mit einem Minus von mehr als zweieinhalb Prozent trübte sich das charttechnische Bild zumindest kurzfristig massiv ein.

Allerdings verwiesen die Autoren des Börsenbriefes "Bernecker-Daily" auf die relativ geringen Handelsumsätze im DAX am Montag, was die Aussagekraft des Kursrutsches aus markttechnischer Sicht einschränke. Vielmehr handele es sich bei dieser Korrektur um eine gesunde Entladung der zuvor durch Spekulationen um die Geldpolitik aufgeladenen Atmosphäre.

WALL STREET

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag nach starken Verlusten ein Erholungsversuch ab.

Der Dow Jones eröffnet 0,06 Prozent im Plus bei 33'981,79 Punkten. Der NASDAQ Composite legt zum Start um 0,39 Prozent auf 14'330,46 Zähler zu.

Die Sorge wegen der Corona-Pandemie hatte am Montag die Anleger aus riskanten Anlagen wie Aktien herausgetrieben, während Anleihen kräftig gekauft wurden. Mit der sich rasch verbreitenden Delta-Variante werden von den Anlegern die bislang positiven wirtschaftlichen Aussichten in Frage gestellt.

Allerdings bewegen sich die Leitindizes noch immer in der Nähe ihrer Allzeithochs, was die Stärke der aktuellen Rally belegt. Ein Absturz wie der gestrige wird von etlichen Investoren als Anreiz zum Einstieg gesehen, sagt Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Gerade auch der massive Fall der Staatsanleiherenditen erinnere die Börsianer daran, dass es wenig Alternativen zu Aktien gibt.

ASIEN

Die Börsen in Asien wiesen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,96 Prozent bei 27'388,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende 0,07 Prozent auf 3'536,79 Zähler, während der Hang Seng um 0,84 Prozent auf 27'259,25 Zähler fiel.

Mit den sehr schwachen US-Vorgaben ist es am Dienstag auch an den Börsen in Ostasien nach unten gegangen. Nachdem die Börsen der Region aber schon am Vortag Federn gelassen hatten, fielen die Verluste weniger drastisch aus. Auf den Aktienmärkten lastete die Befürchtung, dass die wieder steigende Zahl der Corona-Infektionen die Erholung der Wirtschaft ausbremsen könnte. Anleger setzen daher auf sichere Häfen, etwa Fluchtwährungen wie den Yen oder auch den US-Dollar .

In Tokio belastete zusätzlich der festere Yen.

Der Composite-Index in Shanghai hielt sich erneut vergleichsweise gut - obwohl die chinesische Notenbank den Referenzzins für Unternehmens- und Privatkredite auf dem aktuellen Niveau bestätigt hat. Nachdem sie kürzlich die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hatte, war eine Zinssenkung für möglich gehalten worden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires