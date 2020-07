SMI und DAX stabil erwarttet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Die heimischen Märkte sowie der deutsche Leitindex dürften am Montag wenig verändert eröffnen. Die Börsen in Fernost finden nach dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende wenig volatil.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte die Woche kaum verändert beginnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Leitindex SMI um 0,03 Prozent leichter bei 10'407,00 Punkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag voraussichtlich wenig bewegt starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,07 Prozent im Plus bei 12.928,90 Zähler.

WALL STREET

Die US-Börsen haben sich am Freitag bei geringen Schwankungen kaum bewegt.

Der Dow Jones bewegte sich überwiegend im Minus und verlor zum Sitzungsende 0,23 Prozent auf 26.671,95 Punkte. Der NASDAQ Composite zeigte sich leicht freundlich und legte um 0,28 Prozent auf 10.503,19 Zähler zu.

Im Fokus standen US-Konjunkturdaten: So hat sich die Stimmung der Verbraucher angesichts der angespannten Corona-Lage eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel im Juli von 78,1 Punkten im Vormonat auf 73,2 Zähler. Analysten hatten dagegen einen leichten Anstieg auf im Schnitt 79,0 Punkte erwartet.

Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Am Markt wird zwar befürchtet, dass die Entwicklung die angelaufene Erholung der grössten Volkswirtschaft der Welt bremsen könnte. Andererseits könnte nun Börsianern zufolge der Druck auf US-Präsident Donald Trump steigen, mit weiteren fiskalpolitischen Impulsen gegenzusteuern. In diesem Fall würde der Aktienmarkt wohl weiteren Auftrieb erhalten.

ASIEN

Die Börsen in Asien schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verliert der Nikkei aktuell (06:48 Uhr) 0,14 Prozent auf 22'665,18 Punkte. Die japanischen Exporte sind im Juni stärker als befürchtet auf Jahressicht abgestürzt.

Dagegen geht es in China aufwärts. Der Shanghai Composite klettert um 2,63 Prozent auf 3'298,50 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,35 Prozent auf 25'177,63 Einheiten zu.

Die asiatischen Aktienbörsen folgen am Montag der in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgabe der Wall Street. Die Coronapandemie bleibt das beherrschende Thema und der grosse Unsicherheitsfaktor. Die chinatreue Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, sprach von einer "wirklich kritischen" Corona-Lage in der Sonderverwaltungszone: "Es gibt keine Anzeichen, dass die Lage unter Kontrolle gebracht wird". Wegen der zweiten Infektionswelle hat Hongkong wieder strenge Auflagen eingeführt. Aber auch in anderen Regionen der Welt ist das Virus weiter auf dem Vormarsch.

Dass sich die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel bei den Verhandlungen über den Corona-Hilfsfonds noch immer nicht einigen konnten, ist in Asien eher am Rande ein Thema. Zu Aktienkäufen animiere es aber nicht, so ein Händler. Dennoch rechne die Mehrheit der Anleger noch immer mit einer Verständigung auf den Wiederaufbaufonds.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires