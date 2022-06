Stabiler Wochenstart: SMI volatil-- DAX fester -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart volatil.

So eröffnete der SMI quasi unverändert bei 10’450,50 Zählern. Anschliessend wechselt der Schweizer Leitindex immer wieder in einer engen Handelsspanne das Vorzeichen.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegen sich derzeit knapp unter der Nulllinie.

"Die Investoren haben die Börsenwoche äusserst vorsichtig begonnen, da heute die US-Marktteilnehmer grösstenteils feiertagsbedingt fern bleiben werden", kommentiert ein Händler. Die Angst vor einer Rezession stecke tief in den Knochen. Geschürt wird sie durch die Notenbanken, die vergangene Woche entweder die Zinsen erhöht oder solche Schritte in Aussicht gestellt haben.

Gerade in Europa, dem wichtigen Handelspartner der Schweiz, "verstärken sich dadurch bisher eher verdeckte Probleme und können zu grossen Risiken für die weitere Konjunkturentwicklung werden", so ein Börsianer. Die Mischung aus steigenden Zinsen und der Aussicht auf ein langsameres Wachstum oder eine Rezession dämpfen weiterhin den Appetit der Anleger. An den Märkten wurde "eine Zeitenwende eingeläutet, die für einen heissen Sommer an den internationalen Finanzplätzen sorgen wird", sagt ein Händler voraus. Bis ab der zweiten Juli-Hälfte die Berichtssaison zum zweiten Quartal ins Rollen kommt, dürften zunächst Konjunkturdaten den Ton angeben, sind sich Beobachter einig.

DEUTSCHLAND

Nach der turbulenten Vorwoche bleibt der DAX am Montag auf Stabilisierungskurs.

So startete der DAX 0,62 Prozent höher bei 13'207,79 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Da zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags keine frischen Impulse aus New York erwartet werden, wurde der Eifer der Anleger hierzulande aber nicht gross. Nach einem frühen Sprung über die Marke von 13'200 Punkten notierte der deutsche Leitindex zur Mittagszeit moderat höher.

Die Sorge, dass die Notenbanken in ihrem Kampf gegen die rekordhohe Teuerung die Wirtschaft zu stark abwürgen könnten, hatte in den vergangenen zwei Handelswochen für enorme Verwerfungen an den Aktien- und Finanzmärkten gesorgt. Der DAX etwa hat seit seinem Zwischenhoch am Pfingstmontag trotz der jüngsten Stabilisierung mehr als zehn Prozent eingebüsst. Dabei hatte er die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten zuletzt nur knapp gehalten.

"Die geldpolitischen Straffungen und die Sorge vor einem langsameren Wachstum oder einer Rezession mindern weiterhin den Appetit der Anleger auf riskantere Anlageformen", sagte der Marktbeobachter Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Die Sorge, dass die Notenbanken in ihrem Kampf gegen die rekordhohe Teuerung die Wirtschaft abwürgen könnten, hatte seit Pfingstmontag für enorme Verwerfungen an den Finanzmärkten gesorgt.

Wie Börsianer betonten, gebe es an diesem Montag angesichts der fehlenden US-Anleger auch einen Mangel an Börsenvolumina. "Morgen werden die Karten neu gemischt und es muss sich zeigen, ob das aktuelle Kursniveau tatsächlich gehalten werden kann", sagte der Comdirect-Marktbeobachter Andreas Lipkow mit Blick auf die New Yorker Börsen, die derzeit wieder besonders richtungweisenden Charakter haben.

WALL STREET

An der Wall Street findet am Montag feiertagsbedingt (Juneteenth) kein Handel statt.

Zuletzt war der Dow Jones vor dem Wochenende kaum vom Fleck gekommen und rutschte zum Sitzungsende am Freitag um 0,13 Prozent auf 29'888,78 Punkte ab. Mit dem NASDAQ Composite ging es hingegen deutlich bergauf. Er verbesserte sich letztlich um 1,43 Prozent auf 10'798,35 Zähler.

ASIEN

Die Märkte in Fernost schlugen auch zu Beginn der neuen Woche unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,74 Prozent bei 25'771,22 Punkten. Er hatte bereits am Freitag nach der Entscheidung der Bank of Japan für eine unverändert lockere Geldpolitik kräftig nachgegeben.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um minimale 0,04 Prozent auf 3'315,43 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legte um 0,42 Prozent auf 21'163,91 Zähler zu. Anleger setzten darauf, dass Chinas Regierung die Wirtschaft weiter stützen werde, hiess es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires