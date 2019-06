Asiens Aktienmärkte am Donnerstag im Plus -- DAX höher erwartet

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit leicht negativer Tendenz.

Der SMI gab zum Börsenstart etwas ab und beendete die Sitzung um 0,27 Prozent leichter bei 9'961,54 Punkten.

Der SLI schloss um marginale 0,05 Prozent bei 1'524,15 Zählern in der Verlustzone, während der SPI um 0,48 Prozent auf 11'998,27 Einheiten nachgab.

Nach dem deutlichen Kurssprung vom Dienstag blieben die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte vermehrt in Deckung. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem Sturmlauf erstmals die Marke von 10'000 Punkten geknackt. Weil die defensiven Indexschwergewichte am Berichtstag aber verkauft wurden, legten die Indizes wieder den Rückwärtsgang ein.

Als Grund für die Zuversicht der Anleger wurde im Handel vor allem die Aussicht auf weiterhin geöffnete Geldschleusen der Zentralbanken genannt. EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Dienstag lockere geldpolitische Signale ausgesandt. Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank blieben die Anleger am Mittwochabend etwas in Deckung. Es könnte sogar auf einen Zinssenkungswettstreit zwischen den beiden Notenbanken hinauslaufen, sagten Marktteilnehmer.

Auf Unternehmensseite stand der Nebenwert Bell im Blick der Anleger. Er rechnet für das zweite Halbjahr 2019 mit einem Ergebnisrückgang aufgrund von stark gestiegenen Schweinefleischpreisen.

DEUTSCHLAND

Nach dem Zinsentschied in den USA wird der DAX am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Der deutsche Leitindex war am Mittwoch 0,2 Prozent schwächer bei 12'308,53 Punkten aus dem Handel gegangen.

Angesichts des mit immer härteren Bandagen geführten Zollstreits fasst die US-Notenbank Fed eine baldige Zinswende ins Auge. Die Währungshüter behielten den Leitzins am Mittwoch zwar in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Doch ist mittlerweile fast die Hälfte der Fed-Spitze der Meinung, dass ein niedrigeres Niveau bald angebracht sein dürfte. An den Märkten wird bereits für Juli mit einer Senkung gerechnet. Börsianer hoffen auf insgesamt drei Schritte bis zum Jahresende.

WALL STREET

Am Mittwoch wiesen die US-Börsen grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones war mit einem kleinen Plus gestartet und behielt diese Tendenz auch im Handelsverlauf bei. So schloss er dann auch 0,15 Prozent fester bei 26'504,00 Punkten. Der NASDAQ Composite hatte den Tag ebenfalls mit einem kleinen Aufschlag begonne, fiel im Verlauf jedoch mehr als einmal an die Nulllinie zurück. Zum Handelsschluss konnte dann jedoch doch noch zulegen und lag schlussendlich 0,42 Prozent höher bei 7'987,32 Zählern.

Der Handel an der Wall Street war am Mittwoch von Zurückhaltung geprägt. Nach den kräftigen Gewinnen am Vortag war zunächst etwas mehr Ruhe angesagt. Darüber hinaus hatten die US-Währungshüter darüber informiert den US-Leitzins nicht antasten zu wollen. Die Unsicherheit bezüglich des Weltwirtschaftswachstums und des Inflationsdrucks hätten jedoch zugenommen. Aus diesem Grund signalisierte Notenbank-Chef Powell seine Bereitschaft noch in diesem Jahr Zinssnkungen durchzuführen, sollte dies nötig werden.

Angesichts dieses Hauptthemas war der US-chinesische Handelsstreit etwas in den Hintergrund getreten. Die Hoffnungen der Börsianer richten sich hier auf den G20-Gipfel kommende Woche in Japan, auf dem es zu einem Treffen der Präsidenten beider Länder kommen soll.

ASIEN

Der global nach unten zeigende Zinstrend stützt am Donnerstag die Stimmung an den Börsen in Asien. Nach moderat positiven US-Vorgaben und nachdem die US-Notenbank Bereitschaft signalisiert hat, die Zinsen zu senken angesichts diverser Risikofaktoren für das Wirtschaftswachstum, geht es auf breiter Front aufwärts mit den Kursen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch nach dem Ende der zweitägigen Beratungen des Offenmarktausschusses (FOMC) gesagt, dass es nach Meinung vieler FOMC-Mitglieder jetzt mehr Argumente für Zinssenkungen gebe und dass die Entwicklung der Wirtschaftsdaten diesbezüglich genau verfolgt werde. Am Zinsterminmarkt wurde bereits vor dem Treffen eine Zinssenkung in den USA im Juli mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Sie ist nun weiter gestiegen auf 100 Prozent.

Die japanische Notenbank hat derweil betont, dass sie die Zinsen noch mindestens bis Frühjahr 2020 auf einem extrem niedrigen Niveau halten wird angesichts der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China.

In Japan gewinnt der Nikkei 0,71 Prozent auf 21'486.13 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 2,58 Prozent auf 2'992.99 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legt 1,01 Prozent auf 28'486.39 Zähler zu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires