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Geändert am: 20.05.2026 07:31:40

Asiens Börsen mit Verlusten

Die Börsen in Asien geben zur Wochenmitte nach. Der heimische und der deutsche Leitindex zeigten sich am Dienstag stark. An den US-Börsen ging es abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit freundlicher Tendenz.

Der SMI bewegte sich nach höherem Start weiterhin auf grünem Terrain. Im Verlauf wurde das Plus sogar grösser. Er verabschiedete sich mit deutlichen Gewinnen von 0,94 Prozent bei 13'364,80 Punkten in den Feierabend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI konnten ebenfalls 0,81 Prozent auf 18'867,44 Zähler bzw. 0,75 Prozent auf 2'122,84 Einheiten zulegen.

Der Markt setzte seine Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Iran. Allerdings sei auch eine erneute militärische Eskalation nicht vom Tisch. Dreh- und Angelpunkt waren einmal mehr Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte einen angeblich für den heutigen Tag geplanten Angriff abgesagt und zeigte sich optimistisch, dass es zu einem Deal komme. Gleichzeitig drohte er bei einem Scheitern mit erneuten Militärschlägen. Somit bleibe die Skepsis im Markt, auch wenn derzeit die Hoffnung überwiege, sagten Händler. "Derzeit reicht aber ein Funke, um die Stimmung auf die eine oder andere Seite zu kippen."

Bei den Ölpreisen kam es immerhin zu einer leichten Entspannung: Der Preis für ein Fass der Sorte Brent gab um rund 2 Prozent auf knapp über 110 Dollar nach. Dennoch bleiben die Preise stark erhöht, und die Sorge vor den Auswirkungen auf Inflation und Konjunktur wächst. Derweil nahmen Anleger in Asien insbesondere bei Chipwerten Gewinne mit, nachdem auch die NASDAQ am Vorabend vor den für Mittwochabend geplanten NVIDIA-Zahlen nachgegeben hatte. Hier seien die Erwartungen "mal wieder astronomisch", so Börsianer. Ansonsten war der Kalender recht ausgedünnt, auch am Nachmittag stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex nahm den Schwung von seinem starken Wochenstart am Dienstag mit.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits höher und baute seine Gewinne im Verlauf stetig aus. Ein Rücksetzer am Nachmittag liess einen Teil der Gewinne dahinschmelzen, sodass der Leitindex noch mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 24'400,65 Zählern in den Feierabend ging.

Tags zuvor war der DAX unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23'797 Punkte abgetaucht. Im Tagesverlauf hatte sich dann aber plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit gemacht. Am Abend liess US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe.

Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate baten laut Medienberichten um ein kurzes Zeitfenster von zwei bis drei Tagen, um der Diplomatie Raum zu geben. Sie hätten ihre Ansicht geäussert, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sei.

"Dass dieser Konflikt heute nicht durch einen neuen Militärschlag eskaliert, ist ganz klar positiv zu bewerten", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Ob es hinter den Kulissen tatsächlich Annäherungen zwischen den USA und dem Iran gebe, darüber könne nur spekuliert werden. Solange vieles unklar bleibe, rechnet der Experte mit weiteren Kursschwankungen.

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Dienstag die Bären.

Der Dow Jones Industrial startete nahe der Nulllinie und gab in der Folge nach. Er verabschiedete sich 0,65 Prozent tiefer bei 49'364,37 Punkten.
Der NASDAQ Composite nahm den Handel bereits tiefer auf und konnte die Verluste nicht eindämmen. Sein Schlussstand: Sein Schlussstand: 25'870,71 Zähler (-0,84%).

Leichter haben die US-Börsen den Handel am Dienstag beendet. US-Präsident Donald Trump verzichtet vorerst nach eigener Aussage auf einen eigentlich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Anleger werteten dies als Hinweis, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA weiterlaufen. Trump warnte jedoch, das US-Militär sei bereit, jederzeit einen vollständigen, gross angelegten Angriff auf den Iran durchzuführen, falls kein akzeptables Abkommen erreicht werde. Doch stützten die Aussagen nur bedingt. Denn die Rally der Halbleiteraktien verlor weiter an Schwung, und Anleger neigten zu Gewinnmitnahmen.

Allerdings liess der Verkaufsdruck im Handelsverlauf etwas nach, als Präsident Trump Zweifel an der Unabhängigkeit der US-Notenbank besänftigte: Der neue Chef der Federal Reserve, Kevin Warsh, könne "tun was er will", sagte er. Warsh wird am Freitag vereidigt. Trump hatte seit Beginn seiner Amtszeit immer wieder versucht, Einfluss auf die Geldpolitik der Fed zu nehmen, und den bisherigen Amtsinhaber Jerome Powell wiederholt gedrängt, die Zinsen zu senken. Am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht, der letzten unter Powell.

ASIEN

An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch abwärts.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,64 Prozent auf 59'559,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,45 Prozent tiefer bei 4'150,98 Zählern.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,55 Prozent auf 25'655,44 Einheiten nach.

Nachdem am Vortag noch Zuversicht herrschte, nachdem US-Präsident Donald Trump einen angeblich für den Berichtstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetzt hat, um dem Friedensprozess eine Chance zu geben, dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien wieder die Bären das Geschehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

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20.05.26 4Imprint Group plc / Generalversammlung
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20.05.26 A2Z Maintenance & Engineering Services Ltd / Quartalszahlen
20.05.26 Abbisko Cayman Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A / Generalversammlung
20.05.26 ABM Resources NL Registered Shs / Generalversammlung
20.05.26 Acrysil Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
20.05.26 Rede von Fed-Mitglied Paulson
20.05.26 Zinsentscheidung der PBoC
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20.05.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
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20.05.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
20.05.26 Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich)
20.05.26 Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
20.05.26 Einzelhandelspreisindex (Monat)
20.05.26 Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
20.05.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr)
20.05.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
20.05.26 Einzelhandelspreisindex (Jahr)
20.05.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
20.05.26 Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr)
20.05.26 Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
20.05.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
20.05.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
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20.05.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
20.05.26 HVPI (Jahr)
20.05.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
20.05.26 HVPI (Monat/Monat)
20.05.26 EU-Norminflation (im Monatsvergleich)
20.05.26 EU-Norminflation ( Jahr )
20.05.26 Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB
20.05.26 Fed-Mitglied Barr spricht
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20.05.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
20.05.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
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20.05.26 Rede von Sleijpen der EZB
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20.05.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )

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