Schwankungen mit positiver Tendenz: SMI und DAX vorbörslich freundlich -- Asiatische Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Ende der Woche vorbörslich fester.

Der SMI schloss am Donnerstag mit Verlusten, am Freitag wird er vor Handelsstart aber fester taxiert.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen dem Schweizer Leiindex.

Für den Freitag zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Die internationalen Finanzmärkte waren in der Wochenmitte von Inflations- und Zinssorgen sowie Rezessionsängsten belastet in einen Abwärtsstrudel geraten, dem sich auch die hiesige Börse nicht entziehen konnte. Besonders schwer lastete der Einbruch des Schwergewichts Nestlé auf den Leitindex SMI.

Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte haben sich die US-Indizes am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwer getan. Letztlich hielt der Druck auf die Kurse an. Die Sorgen, dass die starken Preissteigerungen und steigende Zinsen Unternehmen wie Verbraucher immer mehr belasten, scheinen sich am Markt durchzusetzen. Konjunkturdaten vom Donnerstag passten in dieses Bild.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag vor Handelsstart höher taxiert.

Der DAX ging am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend. Vorbörslich wird er an Freitag fester erwartet.

Die Schwankungen an den Aktienmärkten setzen sich am Freitag mit nun wieder positiver Tendenz wohl fort. Nach zwei Verlusttagen könnte der DAX über die Marke von 14'000 Punkten zurückkehren, die jüngst wieder stärker im Fokus stand. Der Broker IG taxierte den Leitindex im Plus. Seine Wochenbilanz könnte er damit wieder merklich aufbessern, es würden nur noch wenige Punkte für ein ausgeglichenes Wochenfazit fehlen. Etwas Rückenwind bekommt der DAX am Freitag von steigenden Kursen in Asien, der auch die US-Futures bereits anziehen lässt. Unterstützung lieferte eine überraschend deutliche Senkung eines Referenzzinssatzes für langfristige Kredite durch chinesische Banken. Im Verlauf könnte der DAX dann noch vom kleinen Verfall an den Terminbörsen bewegt werden.

"Die globalen Aktienmärkte gaben am Donnerstag angesichts von Bedenken darüber nach, wie stark eine erhöhte Inflation und eine restriktivere Geldpolitik das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen könnten", schrieben am Morgen die Experten der Credit Suisse. Sie verlieren aber nicht den Glauben, dass eine solide Nachfrage "es der US-Notenbank ermöglichen sollte, die Geldpolitik zu normalisieren, ohne die Wirtschaft entgleisen zu lassen".

Mit Blick auf die Einzelwerte ist es am Morgen ruhig. Einige Aktien notieren am Freitag mit Dividendenabschlägen niedriger, so etwa Deutsche Bank, Telefonica Deutschland und United Internet. Einen Blick wert sein könnten die Aktien der Metro. Laut der "Econimic Times" spricht der Handelskonzern mit Interessenten über einen Verkauf des Indien-Geschäfts.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln rechnet wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,75 Prozent in diesem Jahr in Deutschland. Anfang des Jahres habe noch die Hoffnung bestanden, die Corona-Lücke zu schliessen - die russische Invasion in der Ukraine belaste die deutsche Wirtschaft jedoch deutlich, heisst es in der am Freitag veröffentlichten neuen Konjunkturprognose des IW. Im Jahr 2023 rechnet das Institut mit einem Wachstum von 2,75 Prozent.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es an den US-Börsen volatil zu.

Der Dow Jones begann den Tag deutlich tiefer. Zeitweise konnte er seine Verluste bis auf Vortagesniveau aufholen - die Aufwärtsbewegung erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Schlussendlich gab der US-amerikanische Leitindex 0,75 Prozent auf 31'253,13 Zähler nach. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls im Minus. Nachdem er kurzzeitig weit im Plus tendierte, fiel auch er wieder zurück. Er beendete die Sitzung 0,26 Prozent schwächer bei 11'388,50 Punkten.

Anleger fürchten, dass die US-Notenbank mit ihrer rigorosen Straffung der Geldpolitik die heimische Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte. Zudem hatten enttäuschende Geschäftszahlen und Ausblicke mehrerer grosser US-Einzelhandelsunternehmen in den vergangenen Tagen verdeutlicht, dass die Inflation den privaten Konsum, eine der wichtigsten Säulen der US-Wirtschaft, schon spürbar dämpft.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Freitag aufwärts.

Der japanische Nikkei steigt zeitweise 1,37 Prozent auf 26.764,97 Zähler (Stand: 08:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,36 Prozent höher bei 3,139.13 Punkten. Auch der Hang Seng in Hongkong kann zulegen. Die Gewinne belaufen sich stellenweise mit 2,21 Prozent auf 20.566,35 Punkte.

Nach dem heftigen Absturz vom Mittwoch an der Wall Street und dem darauf folgenden negativen Handelstag in Asien zeigen sich die Börsen in Fernost heute freundlich. Sie starten damit einen erneuerten Erholungsversuch, der bislang allerdings sehr schleppend ablief. Die mannigfaltigen Belastungsfaktoren von Inflation, Rezessionsängsten bis No-Covid-Lockdowns in chinesischen Megacities verhindern weiterhin eine breite Erholungsrally.

Der Versuch der chinesischen Zentralbank, die Konjunktur mit einem niedrigeren Referenzzinssatz für längerfristige Immobiliendarlehen anzukurbeln, hat den Börsen Asiens am Freitag Rückenwind verliehen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires