SMI in Grün -- DAX verkleinert Aufschlag -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt weist Aufschläge aus.

Der SMI notierte zum Handelsstart 0,41 Prozent im Plus bei 11'091,32 Einheiten, im weiteren Verlauf verweilt er auf grünem Terrain.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI schliessen sich dem Erholungsversuch an.

Nach dem Kursrückgang am Vortag rechnen die Händler mit einer Erholung. Sie verweisen dabei auf die positive Stimmung an der Wall Street im späten Handel, wo die Kurse zunächst ebenfalls stark nachgegeben hatten. Die Vorgaben aus Asien sind allerdings durchzogen. Einzig in Japan sind die Kurse etwas höher. Die tieferen Kurse könnten nun aber wieder als Einstiegsgelegenheit genützt werden, heisst es am Markt.

Ob die anfänglichen Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden könnten, müsse sich erst weisen, sagt ein Händler. Es sei nun eine gewisse Verunsicherung im Markt zu spüren nach der Publikation des Protokolls der Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Demnach wollten einige Zentralbanker allmählich über eine weniger grosszügige Geldpolitik reden, soweit sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt. Zudem schienen sich einige Fed-Mitglieder auch Sorgen über die Inflation zu machen. "Die Gruppe derer, die geldpolitisch auf die Bremse treten wollen, wächst", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag stabilisieren sich die Kurse nach dem Kursrutsch vom Vortag.

Der DAX eröffnete 0,62 Prozent höher bei 15'207,32 Punkten und versucht seinen Aufschlag im Anschluss zu verteidigen.

Wie aus dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hervorgeht, hatten einige Teilnehmer bei vorsichtigem Optimismus für die konjunkturelle Entwicklung auch deutlich gemacht, dass bei künftigen Sitzungen an einem Plan für erste Anpassungen der extrem lockeren Geldpolitik gearbeitet werden könnte. "Die Gruppe derer, die geldpolitisch auf die Bremse treten wollen, wächst", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er glaubt jedoch, dass eine erste Zinserhöhung damit immer noch ein weites Stück in der Ferne liegt..

Unter den Einzelwerten steht am Donnerstag die Deutsche Telekom im Fokus: Der Konzern will in den kommenden Jahren einen Gang hochschalten.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street scheuten zur Wochenmitte weiter das Risiko.

Der Dow Jones begann den Mittwochshandel bereits schwächer und fiel im Anschluss deutlich zurück - bis zum Börsenschluss verkleinerte er seine Abgaben auf 0,47 Prozent bei 33'900,21 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite sank zum Ertönen der Startglocke kräftig und zeigte sich weiter tiefrot. Letztendlich machte er seine Verluste jedoch nahezu wett und beendete den Handel 0,03 Prozent tiefer bei 13'299,74 Punkten.

Die Investoren trieb auch zur Wochenmitte die Sorge um, dass die Notenbank dem steigenden Inflationsdruck eher früher als später mit höheren Zinsen begegnen würde - diese bewahrheiteten sich jedoch nicht.

Im späteren Handel richteten sich die Blicke der Anleger auf die AUssagen zur weiteren Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). Die Fed veröffentlichte ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung und tastete den Leitzins nicht an. Analysten und Investoren hätten gerne Hinweise, ob die Notenbank mit Blick auf die steigende Inflation etwas an ihrer entspannten Haltung ändern könnte. Derzeit aber stünden die hohe Arbeitslosenquote und der gedämpfte Lohndruck einer schärferen Rhetorik in Bezug auf die Inflation eher entgegen, kommentierte Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

ASIEN

Am Donnerstag weisen die Indizes in Fernost verschiedene Tendenzen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 0,38 Prozent im Plus bei 28'150,95 Punkten. Hier dürfte der festere Dollar leicht stützend wirken.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,26 Prozent auf 3'510,85 Einheiten nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,74 Prozent auf 28'383,23 Zähler (Stand: 07:30 Uhr MESZ).

In den USA haben die Sorgen vor einer strafferen US-Geldpolitik (Tapering) neue Nahrung erhalten. Wie nämlich aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hervorgeht, sind die Notenbanker der Ansicht, dass eine weitere Erholung die Tür für eine Tapering-Debatte öffnen würde. Darauf legten die Anleiherenditen wieder merklich zu bis in die Nähe des Jahreshochs und zogen auch den Dollar mit nach oben, wohingegen die US-Indizes zunächst eher gelassen reagierten.

