Anleger vorsichtig: SMI und DAX auf Vortagesniveau -- Börsen in Asien schliessen uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex können ihre Verluste im Handelsverlauf wettmachen und zeigen sich nun kaum verändert zum vortagesschluss. Die asiatischen Indizes bewegten sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag schwächer.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel nach anfänglichen Verlusten kaum verändert zum Vortag.

Der Leitindex SMI eröffnete bei 9'716,73 Einheiten um 0,49 Prozent schwächer und kann sich aktuell bis auf das Niveau seines Vortagesschlusses herankämpfen.

Auch die Nebenwerteindizes mussten zur Wochenmitte zunächst Punkte abgeben. Der SLI stieg bei 1'422,75 Punkten um 0,54 Prozent tiefer in den Handel ein und bleibt angeschlagen. Derweil bewegt sich der SPI um die Nulllinie, nachdem er zum Start 0,28 Prozent auf 12'144,21 Zähler verloren hatte.

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Investoren zur Wochenmitte zunächst zurück. Nach dem starken Wochenauftakt gehe die Verschnaufpause in die Verlängerung, kommentiert ein Händler. Am morgigen Donnerstag findet kein Handel statt, und viele Anleger dürften am Freitag eine Brücke machen, begründen weitere Marktteilnehmer die aktuelle Zurückhaltung.

Als Stimmungsdämpfer machen Marktteilnehmer die jüngsten Berichte zu einem möglichen Corona-Impfstoff aus. So hat ein Medienbericht Zweifel an der potenziellen Wirksamkeit eines bislang vielversprechenden Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna geweckt. Zum aktuellen Zeitpunkt fehlten einfach nach wie vor die kritischen Daten, so die Meinung. Die Reaktionen der Investoren veranschauliche einmal mehr, wie stark sich die Marktteilnehmer auf Nachrichten über die Pandemie fokussierten, kommentiert ein Händler. DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann seine Verluste im Handelsverlauf abbauen.

Der DAX rutschte zur Eröffnung um 0,41 Prozent nach unten auf 11'029,33 Punkte und pendelt aktuell um seinen Dienstagsschluss.

Auch am deutschen Aktienmarkt schwindet die zwischenzeitlich aufgekommene Hoffnung auf eine baldigen Corona-Impfstoff-Durchbruch am Mittwoch weiter. Wirkten Nachrichten zu einem möglichen Impfstoffkandidaten des Biotech-Konzerns Moderna gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zu Wochenbeginn noch als Treiber für die Märkte, gab es hier zuletzt einen Dämpfer. So hatte die US-Nachrichten-Website Stat sich nun kritisch über den Kandidaten geäussert. An der Börse in New York hatte dies am Vortag die Kurse im späten Handel belastet.

Nach Ansicht von Experten fehlen dem Markt derzeit echte Kurstreiber. Zwar hat sich der Dax seit dem März-Tief im Zuge des Corona-Crashs bereits um gut ein Drittel erholt, doch die Anleger schwanken derzeit angesichts der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zwischen Konjunkturpessimismus und der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft.

Deshalb dürfte das am Abend zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Zinssitzung wie immer von den Anlegern sehr genau auf geldpolitische Hinweise untersucht werden. Die Fed hatte seinerzeit im Wesentlichen ihren extrem lockeren Krisenkurs bestätigt. Zuletzt hat Fed-Chef Jerome Powell ein sehr pessimistisches Bild der Konjunkturlage gezeichnet und noch mehr fiskalischer Unterstützung verlangt.

WALL STREET

Nach den rasanten Kursaufschlägen zum Wochenstart erlitten die US-Börsen am Dienstag einen Rücksetzer.

Der Dow Jones kam im Dienstagshandel nicht aus der Verlustzone. Im späten Handel verstärkte sich der Abwärtstrend und das Börsenbarometer schloss 1,47 Prozent schwächer bei 24'234,90 Zählern. Der NASDAQ Composite hingegen konnte über weite Strecken Gewinne einfahren. Auch hier wurde die Stimmung unter den Techwerteanlegern im späten Verlauf aber spürbar schlechter, der Index rutschte ins Minus und schloss 0,54 Prozent schwächer bei 9'185,10 Indexpunkten.

Neben Gewinnmitnahmen agierten die Anleger wieder vorsichtiger, denn angesichts der globalen Verwerfungen aufgrund der Pandemie bestehen nach wie vor erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft. Zum Wochenstart hatte das weltweit zu beobachtende Wiederhochfahren der Volkswirtschaften gemeinsam mit Hoffnungen auf einen baldigen Corona-Impfstoff für üppige Kauflaune gesorgt.

"Die Anleger machen nach der gestrigen Euphorie über die mögliche Entwicklung eines Impfstoffes nun eine Verschnaufpause", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management. Ein erfolgreicher Impfstoff ebnete den Weg für eine schnellere Erholung des Wirtschaftswachstums. Aber es sei klar, dass es wohl noch ein langer Weg bis dahin sei.

Derweil ist die Zahl der Corona-Todesfälle in den USA am Montag auf über 90'000 gestiegen, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. 1,5 Millionen Menschen in den USA haben sich demnach mit dem neuartigen Virus infiziert.

Konjunkturseitig zeigten Daten zu den Bau-Aktivitäten in den USA für den Monat April wie erwartet einen kräftigen Einbruch.

ASIEN

In Asien waren am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Japan konnte der Nikkei ein Plus in Höhe von 0,79 Prozent einfahren und ging bei 20'595,15 Punkten aus der Sitzung.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite hingegen abwärts. Der Index verlor bis zur Schlussglocke 0,51 Prozent auf 2'883,74 Einheiten. In Hongkong konnte sich der Hang Seng bis zum Handelsende knapp in die Gewinnzone vorkämpfen. Er beendete den Tag um 0,05 Prozent höher bei 24'399,95 Punkten.

In Japan stützte eine Meldung vom Vortag nach Börsenschluss, wonach die Bank of Japan für den 22. Mai eine ausserplanmässige Sitzung anberaumt. Bei dieser Sitzung wird der Rat über neue Finanzmittel für Unternehmen diskutieren, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, wie die Notenbank mitteilte. Die Perspektive auf weitere Stimuli beförderte die Kauflaune. Die chinesische Zentralbank hatte indes keine Überraschung für die Anleger parat, denn die Leitzinsen blieben wie erwartet unverändert.

Übergeordnet herrschte eine gewisse Vorsicht, weil die lange Dauer der wirtschaftlichen Erholungsphase wieder in den Blick rückte. An der Wall Street war es nach unten gegangen, im späten Geschäft verstärkt mit einem Medienbericht, der Zweifel an dem Corona-Impfstoffkandidaten des Pharmaherstellers Moderna schürte. So schrieb Stat News, eine Webseite, die sich hauptsächlich mit Gesundheitsthemen befasst, dass die von Moderna veröffentlichten Daten ungenügend seien.

Derweil versuchen Experten die Corona-Schäden zu quantifizieren. Das Centre for Risk Studies an der Cambridge Judge Business School prognostizierte, dass die Weltwirtschaft in den kommenden fünf Jahren pandemiebedingt bis zu 82 Billionen Dollar verlieren könnte. Pro Jahr dürfte das BIP in diesem Zeitraum weltweit 5,3 Prozent niedriger ausfallen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires