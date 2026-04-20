US-Dollar - Ethereum Classic USD - ETC
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|ETC/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
Geändert am: 20.04.2026 08:00:20
SMI und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn absacken.
Der SMI sowie die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI werden im Minus erwartet.
Nach der Hausse ist zum Start in die Woche wieder Trübsal angesagt. Während zum Wochenschluss noch die Öffnung der Strasse von Hormus bei Investoren für "risk on" gesorgt hatte, beschert nun die erneute Schliessung "risk off". Nun bleibt erst einmal abzuwarten, wo der Rücksetzer wieder Käufer an den Markt lockt, denn "Buy the dip" stellte sich jüngst einmal mehr als eine ertragreiche Strategie heraus. Seismograph für die Entwicklung im Nahen Osten ist weiterhin der Ölpreis, am Terminmarkt schiesst dieser nach oben. Am Wochenende hat der Iran die Strasse von Hormus wieder für geschlossen erklärt. Unsicher ist auch, ob die für diese Woche geplanten Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA weitergeführt werden.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt dürfte nachgeben.
Der DAX soll am Montag mit sinkenden Kursen in die Sitzung starten.
Der deutliche Anstieg der Ölpreise verhagelt am Montagmorgen die vor dem Wochenende noch so gute Börsenstimmung. Für neue Spannungen sorgt vor allem die Seeblockade der USA in der Strasse von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Strasse von Hormus. Irans Militär warf den USA "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an.
WALL STREET
Anleger an der Wall Street griffen am Freitag beherzt zu.
So schloss der Dow Jones mit einem Aufschlag von 1,79 Prozent auf 49'447,43 Punkte. Er war bereits im Plus in den Handel gegangen und baute seine Gewinne im Verlauf noch deutlich aus.
Auch der NASDAQ Composite beendete den Handel um starke 1,52 Prozent höher bei 24'468,48 Punkten. Im Handelsverlauf erreichte er sogar ein neues Rekordhoch bei 24'519,51 Zählern. Auch hier hatten bereits zur Eröffnung kräftige Käufe eingesetzt, die auch während der Sitzung nicht nachliessen.
Daneben kletterte auch der S&P 500 am Freitag zeitweise auf ein neues Allzeithoch bei 7'147,52 Punkten und schloss letztlich 1,20 Prozent höher bei 7'126,06 Zählern.
Auftrieb erhielten die Aktienkurse von der Nachricht, dass der Iran die Strasse von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sackten daraufhin ab.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.
Wichtige Konjunkturdaten gab es am Freitag indes nicht.
ASIEN
Anleger an den asiatischen Börsen greifen am Montag zu.
In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise 0,65 Prozent auf 58.854,77 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil um 0,43 Prozent auf 4.069,01 Zähler.
Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng steigt zwischenzeitlich um 0,47 Prozent auf 26.284,37 Einheiten.
Deutliche Kursgewinne im Technologiesektor stützen zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien. Hier gilt es zum Wochenstart einiges an Nachrichten einzupreisen - zum einen die Öffnung der Strasse von Hormus am Freitagmittag MESZ sowie die erneute Schliessung am Wochenende. Der Iran hat am Wochenende die Strasse von Hormus wieder für geschlossen erklärt und dies mit der Weigerung der USA begründet, ihre Seeblockade aufzuheben. Und die USA hätten am Sonntag ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff beschossen, geentert und beschlagnahmt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf das U.S. Central Command. Das Schiff sei auf dem Weg zum iranischen Hafen Bandar Abbas gewesen, als es abgefangen worden sei. Die Ölpreise ziehen daraufhin wieder deutlicher an, notieren aber immer noch klar unter der Marke von 100 Dollar je Barrel. Die Akteure setzten weiter auf Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien, heisst es.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|20.04.26
|11 bit studios S.A. / Quartalszahlen
|20.04.26
|Addiko Bank / Generalversammlung
|20.04.26
|Adtraction Group AB Registered Shs / Generalversammlung
|20.04.26
|AGNC Investment Corp / Quartalszahlen
|20.04.26
|AGNC Investment Corp Cum Conv Red Pfd Registered Shs (D) / Quartalszahlen
|20.04.26
|AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C- / Quartalszahlen
|20.04.26
|AGNC Investment Corp Depositary Shs Repr 1-1000th Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Ser -F- / Quartalszahlen
|20.04.26
|AGNC Investment Corp Depositary Shs Repr 1-1000th Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Ser -G- / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|20.04.26
|Importe
|20.04.26
|Handelsbilanz ( Monat )
|20.04.26
|Handelsbilanz ( Jahr )
|20.04.26
|Exporte
|20.04.26
|Rightmove Immobilienindex (Jahr)
|20.04.26
|Rightmove Immobilienindex (Monat)
|20.04.26
|Zinsentscheidung der PBoC
|20.04.26
|Tertiary Industry Index (MoM)
|20.04.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|20.04.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|20.04.26
|Erzeugerpreisindex (Jahr)
|20.04.26
|Erzeugerpreisindex (Monat)
|20.04.26
|Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
|20.04.26
|Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
|20.04.26
|Leistungsbilanz (Jahr)
|20.04.26
|Bauleistung w.d.a (Jahr)
|20.04.26
|Bauleistung s.a (Monat)
|20.04.26
|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
|20.04.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|20.04.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|20.04.26
|BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
|20.04.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|20.04.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|20.04.26
|Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)
|20.04.26
|BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
|20.04.26
|Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten
|20.04.26
|Auktion 6-monatiger Treasury Bills
|20.04.26
|Auktion 3-monatiger Treasury Bills
|20.04.26
|Handelsbilanz (im Monatsvergleich)
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/ETC
|0.1202
|-0.0013
|-1.05
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.