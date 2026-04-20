SMI und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn absacken.

Der SMI sowie die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI werden im Minus erwartet.

Nach der Hausse ist zum Start in die Woche wieder Trübsal angesagt. Während zum Wochenschluss noch die Öffnung der Strasse von Hormus bei Investoren für "risk on" gesorgt hatte, beschert nun die erneute Schliessung "risk off". Nun bleibt erst einmal abzuwarten, wo der Rücksetzer wieder Käufer an den Markt lockt, denn "Buy the dip" stellte sich jüngst einmal mehr als eine ertragreiche Strategie heraus. Seismograph für die Entwicklung im Nahen Osten ist weiterhin der Ölpreis, am Terminmarkt schiesst dieser nach oben. Am Wochenende hat der Iran die Strasse von Hormus wieder für geschlossen erklärt. Unsicher ist auch, ob die für diese Woche geplanten Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA weitergeführt werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nachgeben.

Der DAX soll am Montag mit sinkenden Kursen in die Sitzung starten.

Der deutliche Anstieg der Ölpreise verhagelt am Montagmorgen die vor dem Wochenende noch so gute Börsenstimmung. Für neue Spannungen sorgt vor allem die Seeblockade der USA in der Strasse von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Strasse von Hormus. Irans Militär warf den USA "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Freitag beherzt zu.

So schloss der Dow Jones mit einem Aufschlag von 1,79 Prozent auf 49'447,43 Punkte. Er war bereits im Plus in den Handel gegangen und baute seine Gewinne im Verlauf noch deutlich aus.

Auch der NASDAQ Composite beendete den Handel um starke 1,52 Prozent höher bei 24'468,48 Punkten. Im Handelsverlauf erreichte er sogar ein neues Rekordhoch bei 24'519,51 Zählern. Auch hier hatten bereits zur Eröffnung kräftige Käufe eingesetzt, die auch während der Sitzung nicht nachliessen.

Daneben kletterte auch der S&P 500 am Freitag zeitweise auf ein neues Allzeithoch bei 7'147,52 Punkten und schloss letztlich 1,20 Prozent höher bei 7'126,06 Zählern.

Auftrieb erhielten die Aktienkurse von der Nachricht, dass der Iran die Strasse von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sackten daraufhin ab.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Wichtige Konjunkturdaten gab es am Freitag indes nicht.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen greifen am Montag zu.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise 0,65 Prozent auf 58.854,77 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil um 0,43 Prozent auf 4.069,01 Zähler.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng steigt zwischenzeitlich um 0,47 Prozent auf 26.284,37 Einheiten.

Deutliche Kursgewinne im Technologiesektor stützen zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien. Hier gilt es zum Wochenstart einiges an Nachrichten einzupreisen - zum einen die Öffnung der Strasse von Hormus am Freitagmittag MESZ sowie die erneute Schliessung am Wochenende. Der Iran hat am Wochenende die Strasse von Hormus wieder für geschlossen erklärt und dies mit der Weigerung der USA begründet, ihre Seeblockade aufzuheben. Und die USA hätten am Sonntag ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff beschossen, geentert und beschlagnahmt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf das U.S. Central Command. Das Schiff sei auf dem Weg zum iranischen Hafen Bandar Abbas gewesen, als es abgefangen worden sei. Die Ölpreise ziehen daraufhin wieder deutlicher an, notieren aber immer noch klar unter der Marke von 100 Dollar je Barrel. Die Akteure setzten weiter auf Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires