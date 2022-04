Ukraine-Krieg weiter bestimmend: Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit deutlichen Verlusten beendet.

Der SMI gab zur Handelseröffnung bereits nach und rutschte im Verlauf weiter ab. Letztlich notierte er 1,55 Prozent im Minus bei 12'281,42 Punkten.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgten dem negativen Trend des Leitindex. Der SLI ging schliesslich 1,17 Prozent leichter bei 1'907,72 Zählern in den Feierabend, während der SPI 1,23 Prozent tiefer bei 15'758,19 Einheiten schloss.

Die Themen an der Börse waren nach dem langen Osterwochenende die gleichen wie in der Vorwoche: Die vom Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ausgehende Verunsicherung, die Lieferkettenprobleme, steigende Energiekosten, eine hohe Inflation sowie steigende Zinsen.

Laut Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets warten die Anleger nun auch auf die Quartalszahlen grosser US-Technologiekonzerne wie etwa Netflix oder Tesla.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag stabil.

Der DAX notierte zum Start im Minus und verharrte anschliessend auf rotem Terrain. Im Laufe des Nachmittags schaffte er den Sprung in die Gewinnzone, fiel bis zum Handelsende jedoch wieder an die Nulllinie zurück und ging schliesslich bei 14'153,46 Punkten in den Feierabend (-0,07%).

Zu Beginn der verkürzten Handelswoche nach Ostern verwiesen Experten als Belastung auf eine Reihe anhaltender Unsicherheitsfaktoren, darunter vor allem der Krieg in der Ukraine.

Aber auch Lockdowns in China und die geldpolitischen Perspektiven hinterlassen ihre Spuren wegen einer möglicherweise bremsenden konjunkturellen Wirkung. Dazu passten Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte. Vor diesem Hintergrund werden die Blicke nun kritisch auf die Berichtssaison gerichtet, die in den kommenden Tagen in den USA auf Touren kommt.

WALL STREET

Am Dienstag verbuchten die US-Börsen Gewinne.

Der Dow Jones schloss mit einem Gewinn von 1,45 Prozent bei 34'911,20 Punkten. Zur Eröffnung stand er noch 0,05 Prozent niedriger bei 34'394,62 Punkten, rückte aber im Anschluss schnell in die Gewinnzone vor. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte zum Handelsschluss ein Plus von 2,15 Prozent auf 13'619,66 Zähler. Er hatte zum Start ebenfalls zunächst 0,15 Prozent auf 13'312,44 Zähler verloren, gab jedoch schon kurz darauf kräftig Gas.

Die Sorgen vor einer schnellen Straffung der heimischen Geldpolitik - nochmals angefacht von Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte - trübte die gute Stimmung nicht.

"Die vergangenen Monate waren für die Aktienmärkte turbulent angesichts hoher Inflation, der Aussicht auf schnellere Zinsanhebungen, des geringeren Wachstums und des anhaltenden Krieges in der Ukraine", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Doch nun in der ersten Phase der Berichtssaison zeigten sich die Aktienmärkte - und hier erneut die Börsen in den USA - einmal mehr von ihrer robusten Seite.

Der Stratege Marko Kolanovic von JPMorgan hielt zudem die Stimmung und die Positionierung der Marktteilnehmer am Aktienmarkt inzwischen für zu pessimistisch und blieb tendenziell "konstruktiv" für Aktien. Kurzfristig sei eine Rally möglich.

Positive Signale sendete am Dienstag die US-Bauwirtschaft, die sich im März trotz steigender Immobilienzinsen besser als erwartet entwickelte. Die Anzahl neu begonnener Häuser und die Zahl der Baugenehmigungen legten überraschend zu. Die Daten belegten, dass es der Konjunktur in den USA sehr gut gehe und die Amerikaner ein hohes Vertrauen in die eigene Wirtschaftsleistung hätten, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect.

Daneben nimmt die Bilanzsaison in den USA Fahrt auf: Vor der Startglocke haben unter anderen Johnson & Johnson und Lockheed Martin ihre Quartalsberichte vorgelegt, nach Handelsschluss folgen Netflix und IBM.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich auch am Mittwoch wieder mit gemischten Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei kann ein Plus von 0,49 Prozent verbuchen und landet bei 2'502,98 Punkten (7:00 Uhr MEZ). Der Yen hatte wegen der weiterhin ultralockeren Geldpolitik in Japan ein weiteres 20-Jahretief erreicht, wodurch sich die Exportaussichten der Branche verbessern. Aktuell erholt sich der Yen jedoch leicht - die russische Grossoffensive im Osten der Ukraine stützt die japanischen Währung wegen ihres Rufs als vermeintlich sicherer Hafen.

In China zeigen sich die Börsen uneinheitlich. Auf dem chinesische Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,21 Prozent auf 3'187,23 Zähler, während der Hang Seng 0,82 Prozent höher auf 21'200,0 Einheiten steigt.

Wie schon am Vortag zählen die chinesischen Festlandsbörsen unter den asiatischen Aktienmärkten zu den Schlusslichtern. Insgesamt setzt sich in Asien eine leicht positive Tendenz durch.

In China zeigen sich Anleger angesichts der steigenden Konjunktureintrübung enttäuscht über die Unterstützungenmassnahmen der staatlichen Stellen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in China mit immer weitreichenderen Massnahmen und neuen Abriegelungen durch die Behörden belasten besonders die Binnenwirtschaft. Vor allem der Konsum leidet merklich. Wenngleich die Zentralbank insbesondere dem Dienstleistungsgewerbe Unterstützung zusichert, überrascht teilweise das Stillhalten der Notenbank bei den Zinsen. Teile des Marktes hatten auf eine Senkung der Zinssätze zur Stabilisierung der schwächelnden Konjunktur gesetzt, wie IG-Marktstratege Yeap Jun Rong anmerkt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires