SMI im Minus -- DAX fällt unter Nulllinie -- Nikkei knickt ein

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit roten Vorzeichen.

Der SMI startete wenig bewegt, fällt im Anschluss jedoch unter die Nulllinie.

Die Nebenwerte-Indizes folgen der negativen Tendenz. Wobei der SLI um zeitweise 0,17 Prozent zurückfällt, während sich die Verluste beim SPI mit minus 0,03 Prozent in Grenzen halten.

Die Nachrichtenlage zeigt sich eher dünn, vorbörslich stand jedoch bereits Sika mit Zahlen zum ersten Quartal im Fokus - weitere Zahlenvorlagen werden von Anlegern verarbeitet.

Die am Vortag abgeblasene Rekordjagd auf neue SMI-Höchststände (das Allzeithoch lag im Februar 2020 bei 11'270 Punkten) wurde somit wie erwartet nicht wieder aufgenommen. Händler erklären sich die Seitwärtstendenz mit neutralen Vorgaben aus den USA und einem Mangel an Impulsen. Die meisten Händler waren gleichwohl überzeugt, dass der Rekord bald eingestellt wird, auch wenn sich die Marke als "harter Widerstand" entpuppe. Sei er erst mal geknackt, gebe es für den SMI beträchtliches Potenzial, zumal er in den letzten Wochen und Monaten schlechter performt habe als andere Indizes, so die Einschätzung.

Aus den USA sind am heutigen Nachmittag solche Impulse weiterhin eher nicht zu erwarten, weil keine wichtigen Konjunkturdaten anstehen. In den folgenden Tagen gibt es dann aber solche, zudem sind die EZB-Sitzung vom Donnerstag und die Berichtsaison.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete marginale 0,04 Prozent tiefer bei 15.361,15 Zählern und fällt anschliessend unter die Nulllinie.

Dass Anleger in einer Rally wie derzeit auch mal Gewinne mitnehmen, sei völlig normal und störe keineswegs den Aufwärtstrend, bemerkte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi. Insgesamt bleibe die Risikoneigung am Markt relativ hoch. Die Inflationsängste hätten nachgelassen und der Ölpreis steige nach einer längeren Konsolidierungsphase wieder, angetrieben vom Konjunkturoptimismus an den Börsen. Insofern scheine der nächste Kurssprung nur eine Frage der Zeit zu sein, glaubt der Experte.

Aus Branchensicht waren am Dienstag vor allem Aktien aus dem Automobilsektor gefragt.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Montag Verluste.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,35 Prozent bei 34'082,44 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,98 Prozent schwächer bei 13'914,77 Indexpunkten.

Nach der jüngsten Rekordjagd schwächelten die US-Börsen am Montag. In den vergangenen vier Wochen war der US-Leitindex von Rekord zu Rekord gelaufen, hatte am Freitag bei 34'256 Punkten einen Höchststand erreicht und insgesamt um rund fünf Prozent zugelegt.

In der gerade angelaufenen Berichtssaison können sich die Anleger von Coca-Cola freuen. Der weltgrösste Getränkehersteller leidet zwar weiter unter der Corona-Pandemie, verbuchte aber zuletzt wieder steigende Erlöse.

ASIEN

Am Dienstag finden die Börsen in Fernost keine einheitliche Tendenz.

Der japanische Leitindex Nikkei bricht um 2,00 Prozent auf 29'093,13 Punkte ein (Stand: 07:14 Uhr MESZ).

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,29 Prozent im Plus bei 3'487,60 Zählern. Parallel zeigt sich der Hang Seng unverändert bei 29'105,73 Indexpunkten.

Auffallend ist die eklatante Schwäche in Tokio, wo der Yen den höchsten Stand seit Anfang März erklimmt. Ansonsten sind die Veränderungen eher gering. Passend zur uneinheitlichen Börsentendenz gehen die Meinungen auseinander, ob und inwieweit die hohen Aktienbewertungen aktuell gerechtfertigt sind. Während einige Marktakteure von überbewerteten Aktienmärkten sprechen, sehen andere kurzfristig weiter Potenzial. Einig ist man sich über die Bedeutung der Berichtsperiode der Unternehmen. Denn nur diese könne Antworten über die Frage der Bewertung liefern, heisst es.

Den starken Yen-Anstieg bringen Händler mit der Corona-Pandemie in Verbindung, die in einigen Ländern wieder deutlicher zuschlägt. Anleger machten sich daher Sorgen über die wirtschaftliche Erholung und flüchteten in den vermeintlich sicheren Yen-Hafen.

