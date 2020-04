SMI und DAX setzen Erholung fort -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen zum Wochenstart

A A Drucken

Am heimischen Aktienmarkt und beim deutschen Leitindex DAX geht es am Montag nach oben. An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien bewegen sich die Kurse in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit moderaten Zugewinnen. Der Leitindex SMI eröffnete um 0,6 Prozent höher bei 9'670,18 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf fest. Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich aktuell ebenfalls in der Gewinnzone. Der SLI ging bei 1'402,42 Einheiten um 0,71 Prozent stärker in den Montagshandel, während der SPI zum Start bei 11'875,50 Zählern um 0,43 Prozent über seinem Freitagsschluss stand. Die Aussicht auf eine schrittweise Aufhebung des Lockdowns in verschiedenen Ländern sorge dafür, dass die gute Stimmung der Anleger anhalte, sagen Händler. Zudem seien die Vorgaben aus den USA gut. An der Wall Street hatte die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene schrittweise Öffnung der US-Wirtschaft und eine vage Hoffnung auf eine mögliche Behandlung von Corona-Patienten durch ein Mittel des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Zuversicht ausgelöst. Andere Impulse sind zu Wochenbeginn dagegen dünn gesät. Ergebnisse grösserer Unternehmen werden erst im weiteren Wochenverlauf erwartet. Daher könnte der Markt nach einem guten Start ein wenig von seinem Schwung wieder verlieren und die anfänglichen Kursgewinne abschmelzen, ist zu hören. DEUTSCHLAND Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Erholung auch am Montag fort. Der DAX stieg um 0,74 Prozent höher bei 10'704,35 Punkten in den Handel ein und zeigt sich weiterhin freundlich. Nach einer starken Handelssitzung der Wall Street startet somit auch der DAX am Montag mit weiteren Gewinnen. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches Pendant anstrebt: die Fortsetzung der Erholungsrally mit einem neuen Zwischenhoch. Dazu müsste es der DAX über die 10'820 Punkte schaffen, bei denen ihm in der Vorwoche nach der Osterpause zunächst die Kräfte verlassen hatten. "Die Bullen haben weiterhin die Chance, dieses Verlaufshoch zu überwinden", schrieben die Charttechnik-Experten der UBS. "Diese sollten sie allerdings nutzen, um den jüngsten Anstieg nicht zu gefährden." "An den Börsen ist die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen möglichst geringen wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich grösser als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Zu viel Euphorie sei jedoch schon immer gefährlich gewesen und ein zuverlässiger Kontraindikator, mahnte der Portfolio-Manager. Anzeige DIE TOP-ETFS VON iSHARES Name Valor TER Perf. 3J in % iShares SMI® (CH)

889976

0.35

22.50

iShares Core SPI® (CH)

23793565

0.10

22.47

iShares Edge S&P 500 Mini...

20023273

0.20

26.16

iShares MSCI World ESG Sc...

43695827

0.20



iShares Electric Vehicles...

44880650

0.40



In Deutschland treten ab diesem Montag erstmals Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft, womit laut dem charttechnischen Analysten Marcel Mussler nun ein neues Stadium der Corona-Krise beginne, das nicht ohne Risiko sei. Ob und welche Auswirkungen das auf die Zahl der Neuinfektionen haben werde, sei derzeit nicht zu sagen. Bisher hätten sich die Aktienmärkte auf die Lockerungen gefreut, doch inwiefern sie jetzt auch diese Risiken berücksichtigten, bleibe abzuwarten, schrieb er in seinem täglichen Börsenbrief. WALL STREET An der Wall Street ging es am Freitag aufwärts. Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial hatte sich wärend des gesamten Handelstages freundlich präsentiert und schloss mit einem Plus von 2,99 Prozent bei 24'242,49 Zählern. Auch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite hatte stärker eröffnet und ging letztlich mit einem Gewinn von 1,38 Prozent bei 8'650,14 Einheiten in den Feierabend. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag einen Plan zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen vorgestellt, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden waren. Hoffnungsvoll stimmte die Anleger auch die Nachricht, dass offenbar eine Möglichkeit zur Behandlung der Lungenkrankheit COVID-19 gefunden wurde, die durch das neuartige Coronavirus verursacht wird. Das Medikament Remdesivir des US-Pharmaherstellers Gilead soll sich in klinischen Tests als wirksam erwiesen haben. Daneben ermutigten neue chinesische Konjunkturdaten die Investoren, wieder stärker ins Risiko zu gehen. Das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals und die Industrieproduktion im März gingen jeweils nicht so drastisch zurück wie befürchtet. ASIEN Die Börsen in Asien zeigen am Montag gemischte Vorzeichen. In Japan schloss der Nikkei um 1,15 Prozent tiefer bei 19'669,12 Punkten. Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite zur Schlussglocke hingegen um 0,5 Prozent fester bei 2'852,55 Indexpunkten. In Hongkong weist der Hang Seng gegen 10:00 Uhr unserer Zeit bei 24'339 Stellen ein kleines Minus in Höhe von 0,17 Prozent aus. Die chinesische Zentralbank hat zur Belebung ihrer schwer von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Wirtschaft ihre Leitzinsen erneut gesenkt. Der einjährige Kreditzins (LPR) sinkt von 4,05 Prozent auf 3,85 Prozent, während der Fünfjahres-LPR von 4,75 Prozent auf 4,65 Prozent gesenkt wurde. Der Schritt ist die zweite Senkung des Leitzinses für Kredite in diesem Jahr und die jüngste Senkung eines der wichtigsten Kreditzinsen Chinas. Damit sollen die Kreditkosten für Unternehmen, insbesondere auch kleinerer Gesellschaften, gedrückt werden. China mache ernst mit der Lockerung der Geldpolitik, so die Experten von Capital Economics. "Da das Beschäftigungsumfeld weiterhin schwach ist und die Auslandsnachfrage durch die Corona-Massnahmen gebremst wird, dürfte die chinesische Notenbank weitere Schritte zur Unterstützung der Wirtschaft einleiten". Die negativen Folgen der Pandemie zeigen die neuesten Handelsdaten aus Japan. So sind die japanischen Exporte im März um 11,7 Prozent eingebrochen. Dies belastet den Nikkei. Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com