SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz dürften am Montag zugreifen.

Der SMI legt vorbörslich zu.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften fester in den Tag starten.

Mit einem ruhigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Mit dem US-Feiertag sind die Börsen an Wall Street geschlossen, die sonst üblichen Vorgaben am Nachmittag entfallen daher. Unter dem Strich hoffen Händler auf einen ruhigen Handelstag ohne grosse Bewegungen. Dazu passend ist die Nachrichtenlage sehr dünn, auch Konjunkturdaten stehen kaum an. In China sind die Leitzinsen wie erhofft unverändert geblieben. Das weckt die Hoffnung auf weitere monetäre Stützungsmassnahmen durch die Notenbank, am Aktienmarkt geht es darauf aufwärts. Sorgen macht dort vor allem der anhaltende Preisrückgang bei Immobilien.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt dürfte am Montag von Gewinnen geprägt sein.

Der DAX legt vorbörslich zu.

Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Rosenmontag fortsetzen. Seit mehr als zwei Wochen pendelt der Leitindex um die Marke von 15'400 Zählern. Am 9. Februar hatte der DAX dabei den höchsten Stand seit rund einem Jahr erreicht. Die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gewinnmitnahmen sei nach wie vor gegeben, erklärt Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Der im November eingeschlagene Aufwärtsmodus sei jedoch unverändert intakt, der Experte schrieb von einem "Festbeissen" des DAX auf erhöhtem Niveau. An konjunkturellen Impulsen mangelt es derweil zum Wochenbeginn und auch der US-Aktienmarkt wird keine Orientierung bieten, da an der Wall Street an diesem Montag nicht gehandelt wird. Auch der Reigen der Geschäftsberichte von börsennotierten Unternehmen nimmt erst im weiteren Wochenverlauf wieder Fahrt auf.

WALL STREET

Zinsängste bremsten vor dem Wochenende vor allem Technologieaktien aus.

Der Dow Jones startete zwar leicht im Minus, dreht danach allerdings ins Plus und schloss 0,39 Prozent höher bei 33'826,69 Punkten. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas schwächer und verlor 0,58 Prozent auf 11'787,27 Zähler.

Das Thema Zinserhöhungen hat Anleger an der Wall Street auch am Freitag nicht losgelassen. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Geschäft von den Tagestiefs, weil es auch Signale der Entspannung in Sachen Zinsspekulation gab. Denn die Importpreise sanken einen Tick stärker als erwartet. Die US-Importpreise sind seit Juni 2022 rückläufig und lieferten somit ein gewisses Signal der Entspannung.

Das lange Feiertagswochenende in den USA lieferte aber für viele Anleger einen Grund für Kaufzurückhaltung. Am Montag ruht der Handel an der Wall Street wegen des Präsidentengedenktags "Washington's Birthday".

Am Vortag hatten die Kurse kräftig nachgegeben, nachdem überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und falkenhafte Äusserungen von US-Notenbankern Erwartungen befeuert hatten, dass die Federal Reserve die Zinsen stärker als bislang angenommen erhöhen wird.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Montag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.11 Uhr MEZ) minimale 2,49 Prozent auf 27'515,62 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derweil ein Plus von 1,61 Prozent auf 3'275,90 Zähler verbuchen. In Hongkong gewinnt der Hang Seng unterdessen 0,82 Prozent auf 20'889,75 Stellen.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag im späten Geschäft ohne klare Tendenz. Es fehle an richtungsgebenden Impulsen, heisst es im Handel auch mit Blick auf den Feiertag in den USA. Auffallend ist die relative Stärke der chinesischen Handelsplätze. Goldman Sachs hat sich hier optimistisch geäussert.

Anleger werten es zudem positiv, dass es trotz der jüngsten US-chinesischen Spannungen auf der Münchener Sicherheitskonferenz zu einem offiziellen Treffen gekommen ist. US-Aussenminister Blinken und der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi hatten sich in München getroffen. Gleichwohl wurden die jüngsten Probleme nicht ausgeräumt. Der Schanghai-Composite steigt um 1,2 Prozent, der HSI in Hongkong um 0,5 Prozent. Sorgen über einen steigenden Konkurrenzkampf belasten derweil die Aktien von Batterieherstellern für die Automobilbranche.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires