SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag optimistisch zeigen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes folgten zur Wochenmitte der Tendenz des Leitindex nach einem leichteren Start zunächst. Der SLI beendete den Handelstag dann aber 0,15 Prozent fester bei 2'005,46 Zählern, während der SPI 0,1 Prozent auf 15'843,44 Einheiten verlor.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Märkten rechnen Händler am Donnerstag. "Vier Zinsschritte in den USA sind nun an den Märkten vollständig eingepreist", sagt ein Marktteilnehmer. Damit dürften sich nun auch die US-Aktien erholen. "Daneben zeigt sich in der Pandemie Licht am Ende des Tunnels", sagt er. "Überall bietet sich das gleiche Bild: Eine extrem starke und schnelle Welle und danach ein starker Abfall der Zahlen". Damit wachse die Chance, dass die Pandemie endemisch werde. Gestützt wird die Stimmung auch von starken Vorlagen aus Asien, dort profitieren die Kurse unter anderem von einer Zinssenkung in China und starken japanischen Aussenhandelsdaten. Impulse werden von der Berichtssaison erwartet, und am Nachmittag steht dann unter anderem der Philly-Fed-Index im Blick des Markts.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag stärker präsentieren.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

Nach dem wechselvollen Vortag zeichnet sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig Bewegung ab. Zinssorgen hatten den DAX tags zuvor zunächst mit 15'629 Punkten bis an den Durchschnitt der letzten 200 Tage gedrückt. Dieser gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Anschliessend erholte er sich aber wieder bis auf knapp 15'900 Punkte.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich im Mittwochshandel überaus vorsichtig.

Der Dow Jones ging noch etwas fester in die Sitzung, drehte dann jedoch zügig ins Minus. Schlussendlich verlor das Börsenbarometer 0,96 Prozent auf 35'028,65 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls höher, schlug dann jedoch auch den Weg nach unten ein. Er beendete den Handel 1,15 Prozent niedriger bei 14'340,26 Zählern.

Weiter geht der Markt vor dem Hintergrund der hohen Inflation von einer deutlichen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank aus. Mittlerweile wird mit bis zu vier Zinserhöhungen in diesem Jahr gerechnet - auch eine fünfte Erhöhung wird nicht ausgeschlossen. Wenngleich mit einer ersten Erhöhung erst im März, nach dem Abschluss des Wertpapierkaufprogramms, gerechnet wird, rückt die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche immer stärker in den Fokus. Hier erhofft sich der Markt vor allem Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen.

Daneben sorgte weiter die Berichtssaison für Impulse. Mit Bank of America und Morgan Stanley legten weitere US-Grossbanken ihre Quartalszahlen vor. Zuletzt hatten die Zahlen von JPMorgan, der Citigroup und am Vortag auch Goldman Sachs enttäuscht. Sie hatten vor allem mit niedrigeren Handelseinnahmen zu kämpfen, wohingegen die Investmentbanking-Sparten höhere Erträge einfuhren.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war erneut übersichtlich. Die Baubeginne stiegen im Dezember, während Ökonomen einen Rückgang erwartet hatten. Auch die Baugenehmigungen erhöhten sich stärker als prognostiziert.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten dominieren am Donnerstag die positiven Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ um 1,15 Prozent höher bei 27'783,75 Punkten.

Der Shanghai Composite steigt derweil um 0,17 Prozent auf 3'564,06 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng 2,53 Prozent auf 24'738,18 Einheiten hoch.

Die negativen Vorgaben der US-Aktienmärkte werden ignoriert bzw. überlagert davon, dass die chinesische Zentralbank ihren Referenzzins für Hypothekendarlehen gesenkt hat. Erst zu Beginn der Woche hatte die People's Bank of China (PBoC) zwei anderen Referenzzinssätze gesenkt. Zur positiven Stimmung tragen auch Daten zu den japanischen Exporten bei. Diese sind im Dezember stärker gestiegen als erwartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires