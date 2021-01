Rekordstimmung an der Wall Street vor Bidens Amtseinführung -- SMI freundlich -- DAX mit Gewinnen -- Asiatische Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch nach einem kaum bewegten Start fester.

Der SMI stand zu Handelsbeginn 0,1 Prozent höher bei 10'888,79 Punkten und weist nun ein deutlicheres Plus aus.

Der SLI und der SPI verbuchen ebenfalls Gewinne. Zum Start stand der SLI bei 1'720,41 Punkten um 0,38 Prozent höher, der SPI ging bei 13'497,73 Einheiten kaum bewegt in den Handel.

Die Anleger seien ein wenig verunsichert vor dem Regierungswechsel in den USA und verhielten sich daher vorsichtig, heisst es am Markt. Die Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA findet um 18 Uhr (MEZ) statt und wird nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen von noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen begleitet als üblich. Andere Faktoren wie Konjunkturzahlen dürften daher wohl in den Hintergrund rücken.

Am Markt stehen nun die Pläne der neuen US-Regierung, mit billionenschweren Konjunkturhilfen die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, im Fokus. Dabei habe die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen die Erwartungen noch angeheizt, in dem sie das Corona-Hilfspaket der neuen US-Regierung vor dem Kongress gutgeheissen habe. Andere Faktoren wie Steuererhöhungen und die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China würden derzeit ausgeblendet.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch fester.

Der DAX stieg bei 13'848,77 Stellen um 0,24 Prozent höher in den Handel ein und baut sein Plus nun aus.

Die Anleger positionierten sich damit vorsichtig optimistisch für die Amtseinführung des Demokraten Joe Biden, der kurz nach Handelsschluss in Europa als 46. Präsident der USA vereidigt wird. Nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen steht der Akt unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Laut Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda konzentriert sich der Markt auf die angekündigten billionenschweren Konjunkturhilfen zur Bekämpfung der Pandemie.

"Jetzt muss Biden beweisen, dass die Vorschusslorbeeren, mit denen die Finanzmärkte ihn bedacht haben, auch gerechtfertigt sind", erklärte Esther Reichelt von der Commerzbank. Im Kampf gegen die Pandemie sollte er also schnelle Ergebnisse liefern, um die Anleger bei Laune zu halten. Wie Reichelt ergänzt, lassen sich grosse Teile seines Pakets aber nur in Zusammenarbeit mit den Republikanern umsetzen.

In Deutschland war die am Vortag beschlossene Verlängerung des Lockdowns am Markt bereits erwartet worden. Ökonomisch gesehen sei das schlimmste noch einmal vermieden worden, kommentierten die Experten der LBBW. "Die beschlossenen Massnahmen greifen stärker in das Wirtschaftsgeschehen ein, aber die Träger der konjunkturellen Erholung - insbesondere die Industrie - bleiben weitgehend verschont."

WALL STREET

Der Handelstag steht ganz im Zeichen der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten.

Der Dow Jones eröffnete den Tag mit einem Zuwachs von 0,28 Prozent auf 31'017,54 Punkte und legt weiter zu. Auch der NASDAQ Composite startete 1,1 Prozent höher bei 13'342,55 Zählern, anschliessend schafft er einen neuen Rekordstand bei 13'385,10 Punkten.

Der Handelstag steht ganz im Zeichen der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Demokrat Joe Biden an diesem Mittwoch um 18.00 Uhr als 46. Präsident der USA vereidigt. Die Ära von Donald Trump endet damit nach vier Jahren - der Republikaner wurde nach nur einer Amtszeit abgewählt. Laut Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda konzentriert sich der Markt auf die angekündigten billionenschweren Konjunkturhilfen zur Bekämpfung der Pandemie.

Aus Unternehmenssicht steht insbesondere Netflix im Fokus. Der Online-Videodienst wuchs zum Jahresende dank Serienhits wie "The Queen's Gambit", "Bridgerton" und "The Crown" trotz eines verschärften Konkurrenzkampfs stark.

ASIEN

Die Börsen in Asien konnten sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der japanische Leitindex Nikkei ging bei 28'523,26 Punkten um 0,38 Prozent leichter in den Feierabend.

Auf dem chinesischen Festland stand der Shanghai Composite beim Ertönen der Schlussglocke 0,47 Prozent höher bei 3'583,09 Zählern.

In Hongkong zeigte sich der Hang Seng zum Handelsschluss mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 29'962,47 Einheiten.

Die Vorgaben aus den USA waren positiv, allerdings hatten die meisten Aktienmärkte der Region schon am Dienstag kräftige Kursgewinne verzeichnet. Dazu kam, dass der Dollar auf breiter Front etwas nachgegeben hat, was ungünstig für die asiatischen Exporteure ist.

Marktteilnehmer verwiesen auf die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen und eine wiedererwachte Risikofreude der Anleger, die das Interesse am Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten dämpfe. Yellen hatte unter anderem das Bekenntnis der USA zu marktbestimmten Wechselkursen betont und deutlich gemacht, dass das Land keinen schwächeren Dollar als Wettbewerbsvorteil anstrebe.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires