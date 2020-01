Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Freitag mit positiver Tendenz. Die Wall Street zeigte sich vor dem Wochenende wenig verändert. Die Aktienmärkten in Fernost weisen zum Wochenstart keine gemeinsame Tendenz aus.

SCHWEIZ

Optimistische Anleger verhalfen dem Schweizer Markt am Freitag auf einen neuen Höchststand.

Der Leitindex SMI wies bereits zum Handelsbeginn ein Plus aus und konnte im Verlauf weiter zulegen. Zwischenzeitlich erreichte er mit 10'849,29 Punkten gar ein neues Rekordhoch, bevor er sich mit einem Zuwachs von 1,39 Prozent bei 10'841,82 Zählern aus dem Handel verabschiedete.

Auch der SLI sowie der SPI konnten derweil kräftig zulegen. Der SLI verbuchte zum Handelsende ein Plus von 1,16 Prozent auf 1'665,61 Indexeinheiten, während der SPI 1,15 Prozent auf 13'096,60 Punkte zulegen konnte.

Die Schweizer Börse setzte am Freitag den Aufwärtstrend fort und der Leitindex SMI erreichte gar ein neues Rekordhoch. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan, ermutigende Konjunkturzahlen und der Abschluss des Teilhandelsabkommens der USA mit China versetzten die Anleger in Kauflaune. In China wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr zwar mit 6,1 Prozent so langsam wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Es gebe aber auch einige positive Zeichen aus dem Reich der Mitte, sagten Analysten. "Die Binnenwirtschaft des Landes nimmt eine höhere Drehzahl auf", kommentierte Thomas Gitzel von der VP Bank. Händler erwähnten dabei etwa die Industrieproduktion.

Unternehmensseitig stand heute Richemont mit Zahlen im Fokus sowie einige Unternehmen aus der zweiten Reihe.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer kletterte am Freitag noch mal nach oben.

Der DAX eröffnete den Tag bereits mit einem Zuschlag und verblieb auch anschliessend im Plus. Letztlich notierte er 0,72 Prozent höher bei 13'526,13 Indexeinheiten.

Der DAX mache sich langsam daran, den bisherigen Rekordstand einzuholen und neue auszubilden, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank. Die anhaltende positive Stimmung an den US-Aktienmärkten mache dies möglich. "Für den Leitindex stehen die Chancen gut, dass das Kursniveau von 13'600 Punkten in den kommenden Handelstagen erreicht werden kann", so Lipkow.

Der zuletzt schwache Automobilsektor, der den DAX an den beiden Vortagen gebremst hatte, erholte sich am Freitag zunächst, dämmte sein Plus zuletzt allerdings etwas ein.

In den vergangenen Tagen hatten Medienberichte über drohende Strafzölle der USA auf Autoimporte aus Europa die Branchenkurse belastet. Anleger fürchteten, dass sich US-Präsident Donald Trump nach der Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit mit China nun Europa zuwenden und mit Restriktionen drohen könnte. Nach mehrtägigen Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung sagte der EU-Handelskommissar Phil Hogan am Donnerstag aber, Strafzölle auf Autoimporte aus der EU seien inzwischen kaum mehr ein Thema.

WALL STREET

Nach den jüngsten Kursgewinnen ging es am Freitag an der Wall Street etwas gemächlicher weiter.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und konnte diesen zunächst noch etwas ausbauen. Dann pendelte er aber nur noch um seinen Vortagesschlusskurs. In den Feierabend geht er mit leichten Zuwächsen, plus 0,17 Prozent bei 29'348 Punkten. Auch der NASDAQ Composite tendierte im späteren Handelsverlauf nur noch um die Nulllinie, nachdem er zum Start noch gestiegen war. Zum Schluss konnte er dann doch noch 0,34 Prozent zulegen auf 9'388 Punkte.

Im frühen Handel hatten die wichtigsten Aktienindizes erneut Höchststände erklommen. Kurstreiber war die weiterhin lockere Geldpolitik sowie die Teilvereinbarung im US-chinesischen Handelsstreit. Ausserdem haben laut Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz die bisher veröffentlichten US-Quartalszahlen überwiegend positiv überrascht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio zeigt sich der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,22 Prozent fester bei 24'095,31 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,41 Prozent nach oben auf 3'088,14 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt dagegen 0,61 Prozent ab auf 28'878,77 Indexpunkte.

An den asiatischen Börsen überwiegen am Montag leichte Aufschläge. Die regionalen Leitindizes hinken der Rekordjagd in den USA und auch in Europa etwas hinterher. Laut Händlern leckt der Markt noch immer die Wunden aus dem US-chinesischen Handelskonflikt.

Die chinesische Zentralbank hat indes ihr Leitzinsniveau bestätigt. Doch Analysten glauben, dass die Notenbank über kurz oder lang die Leitzinsen senken wird - um 50 Basispunkte bis Ende 2020, sagt Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires