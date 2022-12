Asiens Märkte mit Abgaben

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz zeigten sich vor dem Wochenende weiter vorsichtig.

Der SMI startete mit einem leichten Plus, rutschte dann aber rasch unter die Nulllinie. Zum Ertönen der Schlussglocke beliefen sich die Verluste auf 1,01 Prozent, was einen Schlussstand von 10'770,38 Zählern bedeutete.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI fielen nach einem höheren Start kontinuierlich zurück. Beide schlossen denn auch im Minus: Beim SPI betrug dieses 0,95 Prozent (Schlussstand: 13'766,17 Einheiten), der SLI beendete die Sitzung 1,30 Prozent tiefer 1'637,61 Punkten.

Zum Ende einer insgesamt durchwachsenen Börsenwoche setzte auch der Schweizer Aktienmarkt seine Abwärtsbewegung fort. Allerdings fielen die Verluste moderater aus als am Vortag. Schuld an der insgesamt negativen Wochenbilanz sind vor allem die wichtigsten Notenbanken der Welt. Ein stärkerer Rückgang der US-Inflationszahlen hatten zu Wochenbeginn nämlich noch kurzzeitig für Hoffnung gesorgt. Doch ab Wochenmitte holten dann das Fed, die SNB, die EZB und die Bank of England mit Zinserhöhungen von jeweils 0,5 Prozentpunkten Investoren auf den Boden der Tatsachen zurück. Alle Notenbanken stellten dabei nicht nur weitere Zinsschritte im kommenden Jahr in Aussicht. Sie machten auch klar, dass die Zinsen länger höher bleiben werden.

Nur so meinen sie die anhaltend hohe Inflation bekämpfen zu können. Wie ein Portfolio-Manager zusammenfasste: "Die Märkte haben sich diese Woche vorschnell erholt: Die Inflation mag ihren Höhepunkt erreicht haben, bleibt aber beunruhigend hoch und bringt sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Herausforderungen mit sich." Tatsächlich hat vor allem die EZB mit ihren Aussagen über weitere Zinsschritte trotz der schwachen Wirtschaftsaussichten die Anleger verunsichert. In diesem Umfeld vermögen nicht einmal die etwas besser als erwartet ausgefallenen EU-Einkaufsmanager-Indizes die Investoren umzustimmen.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt war am Freitag von Verlusten geprägt.

Der DAX startete mit einem minimalen Minus, welches im Anschluss grösser wird. Zeitweise kratzte der DAX sogar an der 13'800 Punkte-Marke, konnte sich am Nachmittag aber wieder etwas nach oben arbeiten. Schlussendlich ging der DAX bei 13'893,07 Zählern und damit 0,67 Prozent tiefer ins Wochenende.

Der DAX knüpfte am Freitag an seine Vortagesverluste an. Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank hatte Europas Börsen am Vortag heftige Kursverluste eingebrockt.

Am Donnerstag war "das Zinsgespenst zurückgekehrt", so formulierte es Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Anleger machen sich derzeit wieder stärkere Sorgen, dass die Zinsen weiter steigen als erwartet und 2023 eine drohende Rezession verschärfen könnten. Diese Gedanken hatte am Vortag die Europäische Zentralbank mit der Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen verstärkt.

"Der Appetit auf risikoreichere Anlagen lässt nach", urteilte Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Die Gewissheit, dass der Kampf gegen die Inflation für die Zentralbanker weiterhin Priorität hat, setze den Börsen zu. Die Schwäche kann am Freitag ausserdem mit dem laut Altmann "grössten und wichtigsten Verfallstag des Jahres" zu tun haben. Dabei versuchen Investoren für gewöhnlich, die Kurse taktisch in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Freitag Kursverluste zu beobachten.

Der Dow Jones eröffnete den letzten Handelstag bereits marginal im Minus und blieb auch bis zuletzt mit einem Abschlag von 0,85 Prozent auf 32'920,46 Zähler in der Verlustzone. Damit riss auch die 33'000-Punkte-Unterstützungslinie. Beim NASDAQ Composite betrugen die Anfangseinbussen zunächst 0,39 Prozent. Auch der Techwerteindex vergrösserte seinen Verlust auf letztlich 0,97 Prozent und damit einen Schlussstand von 10'705,41 Einheiten.

Die anhaltende Enttäuschung über die künftige Geldpolitik hat am Freitag weiter auf die US-Aktienkurse gedrückt. Die Aussichten auf weitere Gewinne zum Jahresende hin schwänden, nachdem die grossen Notenbanken die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen enttäuscht hätten, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes der amerikanischen Industrie und Dienstleistungsbranche hatten keinen erkennbaren Kurseinfluss.

Mit dem dritten Verlusttag nacheinander ist nun auch die zweite Verlustwoche in Folge geschlossen. Vor allem am Donnerstag war es mit den Aktienkursen in New York deutlich bergab gegangen.

Bereits am Dienstag war die anfängliche Euphorie über einen stärker als erwarteten Inflationsrückgang in den USA geschwunden. Die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch eine restriktivere Geldpolitik als erwartet ankündigte, gab dann endgültig den Spielverderber.

Des Weiteren hat US-Präsident Joe Biden mit seiner Unterschrift einen vom Kongress beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft gesetzt, damit der Regierung nicht ab dem Wochenende das Geld ausgeht. Das am Freitag unterschriebene Gesetz soll die Finanzierung der Regierungsgeschäfte bis zum 23. Dezember sichern.

ASIEN

Anleger in Asien ergreifen auch zu Wochenanfang überwiegend die Flucht.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zeitweise mit einem Minus von 1,00 Prozent bei 27'252,69 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,55 Prozent auf 3'118,60 Zähler. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng 0,69 Prozent schwächer bei 19'316,68 Punkten (7.00 Uhr MEZ).

Die bestimmenden Faktoren zum Start in die neue Woche an den asiatischen Börsen sind die gleichen wie zum Ende der Vorwoche. Sorgen vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen der Notenbanken und damit einhergehend Bedenken einer drohenden Rezession. Dazu kommen die in dieser Gemengelage erneut negative Vorgaben der Wall Street. Entsprechend tendieren die Börsen auch in Asien schwächer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires