Wall Street höher -- SMI unentschlossen -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schliessen mit Abschlägen

Die Wall Street präsentiert sich am Donnerstag mit einem leichten Zuwachs. Der heimische Markt zeigt sich volatil. Anleger in Deutschland halten sich zurück. An den asiatischen Märkten wurden am Donnerstag Verluste verbucht.

SCHWEIZ Der Schweizer Aktienmarkt befindet sich am Donnerstag auf Richtungssuche. Der Leitindex SMI notierte zum Handelsbeginn unverändert bei 10'556,80 Punkten, wechselte anschliessend jedoch mehrfach das Vorzeichen. Zuletzt bewegt er sich wieder um seinen Vortagesschluss. Die Nebenwerteindizes SLI und SPI entwickeln sich im Verlauf unterschiedlich: Während der SPI sich in einer engen Range um die Nulllinie bewegt, tendiert der SLI etwas deutlicher auf rotem Terrain. Der SLI startete 0,03 Prozent tiefer bei 1'628,94 Zählern, der SPI eröffnete 0,01 Prozent leichter bei 12'747,59 Einheiten. Händler beschreiben das Geschäft als nicht sehr aktiv. Die Umsätze seien zwar weiterhin leicht überdurchschnittlich. Dies liege aber vor allem am "Hexensabbat" vom Freitag. Dann verfallen an der Eurex Optionen und Futures auf Aktien und Indizes. Dabei kann es jeweils bereits im Vorfeld zu grösseren Umsätzen und Kursausschlägen kommen. Vereinzelt sorgen laut Händlern auch Gewinnmitnahmen für Kursbewegungen. DEUTSCHLAND Der deutsche Aktienmarkt weist am Donnerstag rote Vorzeichen aus. Der DAX startete kaum verändert mit plus 0,03 Prozent bei 13'226,70 Punkten, konnte zwischenzeitlich zulegen, steht aktuell jedoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt hat auch am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Dabei sah es noch zu Wochenbeginn gut aus: Der DAX hatte am Montag nach der Teileinigung im Handelsstreit und dem Wahlsieg der Konservativen in Grossbritannien seinen höchsten Stand seit knapp zwei Jahren erreicht. Die Hoffnung, das bisherige Rekordhoch bei 13'596 Punkten noch in diesem Jahr zu erreichen, wird inzwischen von vielen Marktteilnehmern abgeschrieben. "Nach den positiven Nachrichten der vergangenen Woche fehlt es jetzt an Kurstreibern", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Es sei aber vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehre. "Mit dem grossen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an." WALL STREET Am Donnerstag zeigt sich die Wall Street freundlich.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 0,14 Prozent höher bei 28'278,31 Punkten und hält sich auch anschliessend knapp auf grünem Terrain. Der NASDAQ Composite startete mit plus 0,13 Prozent bei 8'838,97 Zählern und zeigt sich weiterhin etwas fester. Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Damit hielten sich die Kurse hartnäckig auf rekordverdächtig hohem Niveau. Oberhalb von 28'300 Punkten waren seit Wochenbeginn stets Verkäufer an den Markt gekommen, der Dow hatte sich nicht deutlich von dieser Marke absetzen können. Mit den leichten Gewinnen trotzte der Dow aber neuen Konjunkturdaten, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Wöchentliche Zahlen vom Arbeitsmarkt und das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Dezember waren schwächer ausgefallen als Analysten im Schnitt erwartet hatten. ASIEN Am Donnerstag ging es an den asiatischen Aktienmärkten bergab. In Japan verlor der Nikkei letztlich 0,29 Prozent auf 23'864,85 Zähler. Der Shanghai Composite zeigte sich daneben schlussendlich unverändert bei 3'017,07 Punkten. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng dagegen einen Verlust von 0,3 Prozent auf 27'800,49 Einheiten. Geringe Verluste prägten am Donnerstag während des späten Handels das Geschehen an den asiatischen Aktienmärkten. Klarere Impulse von der Wall Street fehlten, dort hatten sich die Indizes seitwärts bewegt. Die japanische Notenbank hat unterdessen wie weithin erwartet an ihrem geldpolitischen Kurs nichts geändert und den Kurzfristzins bei -0,1 und den Langfristzins bei rund 0 Prozent gelassen. Allerdings senkte sie ihren Ausblick für die Industrieproduktion des Landes, sprach zugleich aber nur noch von bedeutsamen externen Risiken, während nach der Sitzung des geldpolitischen Rates im Oktober von steigenden Risiken die Rede war. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

