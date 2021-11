SMI fester -- DAX im Plus -- Börsen in Asien ohne gemeinsame Richtung

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel höher.

Der SMI eröffnete um 0,19 Prozent höher bei 12'577,07 Punkten und verbucht weiter Gewinne.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich ebenfalls im Plus. Der SLI startete 0,14 Prozent fester bei 2'039,57 Einheiten, der SPI stand zum Handelsauftakt 0,12 Prozent höher bei 16'140,72 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag etwas höher. Positive Auslandsvorgaben hielten den Markt auf Rekordkurs, heisst es. Damit steuert der SMI auf die siebte Woche mit einem Gewinn zu. Ob das am Vortag erreichte Rekordhoch bei 12'625,81 Punkten bereits wieder getestet werde, müsse sich zeigen. Dabei könnte auch der kleine Verfallstermin an der Eurex das Geschehen mitbeeinflussen.

Firmenspezifische Impulse fehlen und auch von der Konjunkturseite her werden keine wichtigen Daten erwartet. Die Stimmung sei dennoch gut. "Das Momentum ist positiv", sagt ein Händler. Die Marktteilnehmer gingen von einem Weihnachtsrally aus. Allerdings nähmen die Inflationssorgen zu und die weiter rasant steigenden Coronainfektionszahlen gäben den Anlegern durchaus Grund zur Vorsicht, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kann vor dem Wochenende zulegen.

Der DAX stieg zur Eröffnung um 0,29 Prozent auf 16'269,22 Zähler und bewegt sich auch weiterhin in der Gewinnzone. Dabei nimmt er erneut Kurs auf sein jüngstes Allzeithoch bei 16'290,19 Punkten.

Zwar bewege sich der DAX aktuell unbeeindruckt von Inflationssorgen und steigenden Corona-Zahlen weiterhin auf Rekordniveau, doch "die begleitenden Handelsumsätze lassen zu wünschen übrig und auch das Momentum schwächt sich zunehmend ab", gab Analyst Christian Schmidt von der Helaba zu bedenken. Vor allem mit Blick auf die inflationären Tendenzen fragt er daher, wie lange all diese Entwicklungen von den Märkten noch ignoriert werden können. "Zumal auch die Spekulation über eine mögliche US-Zinserhöhung immer früher ansetzt. Einmal mehr gilt es, auch zu betonen, dass die Bewertungsniveaus noch immer ambitioniert ausfallen."

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnert mit Blick auf das Handelsgeschehen an diesem Freitag zudem an den monatlichen Optionsverfall an den Terminbörsen, der zu erhöhten Schwankungen am Aktienmarkt führen könnte. Insgesamt aber spricht Altmann von immer noch grossem Optimismus. "Es überwiegt unverändert die Meinung, dass die Weihnachtsrally noch weiter laufen kann", sagte er.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich im Donnerstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones ging bei 35'870,95 Punkten um 0,17 Prozent schwächer aus dem Handel. Er hatte bei 35'901,69 Punkten um nur 0,08 Prozent tiefer eröffnet, schaffte es im Verlauf aber nicht aus der Verlustzone heraus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss hingegen bei 15'993,71 Einheiten mit Gewinnen in Höhe von 0,45 Prozent. Er war mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 15'973,39 Zählern in den Handel eingestiegen und konnte dieses - trotz eines kurzen Ausflugs in die Verlustzone - im Verlauf noch weiter ausbauen.

Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten fielen am Donnerstag durchwachsen aus. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen etwas schwächer als gedacht aus, der viel beachtete Philadelphia-Fed-Index für November aber um Längen besser als vorausgesagt. Belastend wirkte sich auf den Dow Jones auch der Kursrutsch bei Cisco nach einem verhaltenen Geschäftsausblick aus.

"Die Geschichte des Tages dreht sich um die Frage, was die Ölpreise machen. Denn alle Augen sind aktuell auf die Inflation gerichtet, daher wird jeder noch so kleine Schritt zur Eindämmung der Inflation begrüsst", sagte Ökonom Florian Ielpo von Lombard Odier Investment Managers. Die jüngste Rally der Energiepreise gilt als ein Treiber der globalen Inflation. "Wir befinden uns in einer ungemütlichen Phase, in der die Inflation die Stimmung der Verbraucher beeinträchtigt", ergänzte Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

In Japan ging der Nikkei mit einem Gewinn von 0,5 Prozent bei 29'745,87 Punkten aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 1,13 Prozent fester bei 3'560,37 Zählern, während der Hang Seng gegen 9:00 Uhr unserer Zeit 1,18 Prozent auf 25'020 Einheiten verliert.

Nach den Einbussen der Vortage zeigen die asiatischen Börsen am Freitag mehrheitlich eine Gegenbewegung mit meist moderaten Aufschlägen. Eine Ausnahme macht Hongkong, wo die Alibaba-Aktie weiter nachgibt, die sich bereits am Vortag im Vorfeld der Geschäftszahlen sehr schwach gezeigt hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires