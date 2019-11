Hang Seng legt kräftig zu

Die Börsen in Fernost ziehen am Dienstag überwiegend an, insbesondere der Hang Seng verzeichnet ein kräftiges Plus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt konnte am Montag an den jüngsten Aufwärtstrend anknüpfen.

Der Leitindex SMI baute seine morgendlichen Gewinne noch weiter aus. Dabei steigt er zeitweise auf ein neues Allzeithoch bei 10'381,03 Punkten. Letztendlich gewann das Börsenbarometer 0,36 Prozent auf 10'347,18 Zähler.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI schlossen sich dieser Tendenz nach einem wenig bewegten Start an. Der SLI legte zur Schlussglocke 0,14 Prozent auf 1'590,75 Einheiten zu, während der SPI 0,31 Prozent auf 12'499,63 Punkte hinzugewann.

Der Schweizer Aktienmarkt knüpfte am Montag an die starke Performance vom vergangenen Freitag an und tendierte weiter nach oben, gestützt insbesondere durch die starken Pharma-Schwergewichte.

Die seit Jahresbeginn laufende Rally zeigte auch am Montag somit noch keine Ermüdungserscheinungen. Nach wie vor bewegt die Märkte insbesondere die Frage über einen baldigen Abschluss eines Abkommens zwischen den USA und China. Hier gab es am Nachmittag jedoch wieder einen Rückschlag, welcher sich auch an den Aktienmärkten bemerkbar machte. Händler sprachen davon, dass sich die Stimmung in Peking bezüglich eines baldigen Handelsdeals mit den USA wohl eingetrübt habe. So wird auf einen Tweet von CNBC Beijing verwiesen, wonach China auf eine Annullierung der bereits eingeführten US-Zölle auf chinesische Güter gesetzt habe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich schwächer.

Der DAX eröffnete zwar noch etwas fester, begab sich danach aber auf Richtungssuche und entschied sich dann für den Rückwärtsgang. Zum Handelsende wies der deutsche Leitindex einen Abschlag von 0,26 Prozent auf 13'207,01 Zähler aus.

Am Nachmittag kamen negative Impulse in den Markt. Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zollstreits schwanden Händlern zufolge nach vagen Berichten, dass China inzwischen weniger optimistisch sei. Womöglich werde doch noch die US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr abgewartet oder der Ausgang des dem US-Präsidenten Donald Trump drohenden Amtsenthebungsverfahrens.

Unternehmensseitig legte an diesem Morgen im MDAX Grand City Properties als einer der Nachzügler der Berichtssaison Quartalszahlen vor. Begeisterung blieb indes aus.

WALL STREET

An der Wall Street wagten sich Anleger kaum aus der Deckung.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Minus und bewegte sich weiter leicht im Plus. Zum Ertönen der Schlussglocke kletterte das Börsenbarometer um 0,11 Prozent auf 28'035,75 Punkte - im Verlauf hatte es bei 28'040,97 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Daneben legte der NASDAQ Composite nach einem zwischenzeitlichen Allzeithöchststand von 8'559,78 Punkten um 0,11 Prozent auf 8'549,94 Zähler zu.

Nach der Rekordjagd am Freitag hatten die US-Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche eine Atempause eingelegt. Im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten die Anleger wieder einmal die Hoffnung auf echte Fortschritte: Die Verhandlungsführer - Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He, US-Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer - hätten am Samstag auf Anfrage der US-Verhandler am Telefon miteinander gesprochen, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Wochenende mitteilte. Dabei soll es um die Kernanliegen beider Seiten gegangen sein, die ein Teilabkommen im Handelsstreit anstreben.

ASIEN

In Asien geht es überwiegend aufwärts.

In Japan büsst der Nikkei aktuell (7.10 Uhr MEZ) 0,58 Prozent auf 23'280,41 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil 0,43 Prozent zu auf 2'921,63 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong klettert deutlich höher um 1,04 Prozent auf 26'957,44 Einheiten.

Die Börsen in Asien und Australien zeigen am Dienstag ein uneinheitliches Bild. Die Stimmung schwankt zwischen Hoffen und Bangen bezüglich einer baldigen Einigung im US-chinesischen Handelsstreit. Dennoch hoffen viele Marktteilnehmer auf eine baldige Einigung. Gestützt wird diese Sicht durch einen weiteren und damit bereits dritten Aufschub von US-Restriktionen gegenüber dem chinesischen Technologiekonzern Huawei.

Die Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong marschiert erneut vorneweg, obwohl die lokale Wirtschaft wegen der regierungskritischen Unruhen vor einer schweren Rezession steht. Doch Analysten hatten am Vortag bereits angemerkt, dass sich Anleger verstärkt auf chinesische Kernlandthemen konzentrierten. Schlüssige Erklärungen für die festen Kurse in Hongkong fielen aber schwer, zumal die Gewalt nicht enden will. Die Sicherheitskräfte lieferten sich erneut heftige Kämpfe mit Protestierern rund um die Polytechnische Universität und nahmen Hunderte in Haft.

