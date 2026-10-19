US-Dollar - Ethereum Classic USD - ETC
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|ETC/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
Geändert am: 19.10.2026 07:37:20
SMI etwas tiefer erwartet -- DAX dürfte mit moderaten Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas schwächere Eröffnung ab. Auch der deutsche Aktienmarkt steht vor einem tieferen Start. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte etwas schwächer starten.Der SMI hatte am Freitag 0,29 Prozent höher bei 14'391,31 Punkten geschlossen.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI legten zu und beendete den Handelstag mit überschaubaren Gewinnen von 0,21 Prozent bei 20'287,30 Zählern bzw. 0,33 Prozent bei 2'306,78 Einheiten.
Vorbörslich zeigen sich am Montag moderate Verlusten.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich tiefer.Der DAX hatte am Freitag noch 0,95 Prozent stärker bei 25'622,61 Punkten geschlossen.
Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger im DAX am Montag ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zum Wochenstart rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des XETRA-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25'576 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich der DAX aus seinem seit dem Rekord von 26'618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert. Die US-Schwäche war derweil geprägt von Sorgen um die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Der Anstieg sei übertrieben und es dürfte eine Stabilisierung einsetzen.
WALL STREET
Die US-Börsen wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus.
Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung fester eröffnet, im Anschluss drehte er aber ins Minus und schloss 0,34 Prozent leichter bei 52'001,52 Punkten.
Deutlich stärker gab der NASDAQ Composite ab, der seinen frühen Verlust zunehmend vergrösserte und schlussendlich 2,14 Prozent tiefer bei 26'140,03 Punkten in den Feierabend ging.
Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, gging es am Freitag an den US-Börsen nach unten. Der Abwärtsdruck ging wieder von Aktien mit KI-Fantasie aus. Weiter gehen im Markt Sorgen angesichts der hohen Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms um. Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Grossteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.
Auf die Stimmung drückten aber auch wieder stärker anziehende Ölpreise. Die US-Zehnjahresrendite zog darauf wieder leicht an, auch wenn jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh positiv aufgenommen wurden. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagten die Analysten der Deutschen Bank.
ASIEN
An den Märkten in Asien zeigen sich die Anleger am Montag unentschlossen.
In Japan zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 0,77 Prozent schwächer bei 64'814,44 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland sind überschaubare Gewinne zu sehen, für den Shanghai Composite geht es zwischenzeitlich um 0,16 Prozent auf 3'722,20 Zähler nach oben.
In Hongkong bleibt der Markt feiertagsbedingt geschlossen, der Hang Seng war am Freitag 0,52 Prozent auf 24'186,83 Punkte gestiegen.Die asiatischen Aktienmärkte geben am Montag teils nach, da anhaltende Sorgen über die Finanzierung und Rentabilität von Künstlicher Intelligenz die Technologie- und Halbleiterwerte belasteten. Stärkere Konjunkturdaten aus China halfen den Märkten jedoch, tiefere Verluste abzufedern. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,5 Prozent und übertraf damit die Erwartungen leicht, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Peking sein jährliches Wachstumsziel erreicht. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 1,1 Prozent, während die Industrieproduktion erwartungsgemäss um 5,5 Prozent zulegte. Infolgedessen erholten sich die Festlandaktien in China von ihren anfänglichen Verlusten.!-- sh_cad_19
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|19.10.26
|Aehr Test SystemsShs / Generalversammlung
|19.10.26
|AksharChem (India) Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
|19.10.26
|Alaros Exploration Inc Registered Shs / Generalversammlung
|19.10.26
|A-One Steels India Limited Registered Shs / Quartalszahlen
|19.10.26
|Bajaj Finance Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|19.10.26
|BAWAG / Quartalszahlen
|19.10.26
|Beeks Financial Cloud Group PLC Registered Shs / Quartalszahlen
|19.10.26
|BOK Financial Corp. / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|19.10.26
|Rightmove House Price Index (YoY)
|19.10.26
|Rightmove House Price Index (MoM)
|19.10.26
|Rede von BoJ-Gouverneur Ueda
|19.10.26
|Rede von Sleijpen der EZB
|19.10.26
|EZB-Mitglied Lane spricht
|19.10.26
|House Price Index
|19.10.26
|Industrial Production (YoY)
|19.10.26
|Retail Sales (YoY)
|19.10.26
|Gross Domestic Product (QoQ)
|19.10.26
|Fixed Asset Investment (YTD) (YoY)
|19.10.26
|Gross Domestic Product (YoY)
|19.10.26
|Tertiary Industry Index (MoM)
|19.10.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|19.10.26
|EZB-Mitglied Elderson spricht
|19.10.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|19.10.26
|Kredite an den Privatsektor
|19.10.26
|M2 Geldmenge
|19.10.26
|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
|19.10.26
|Index für Konjunkturoptimismus
|19.10.26
|Index für Konjunkturoptimismus
|19.10.26
|Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)
|19.10.26
|BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
|19.10.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|19.10.26
|BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
|19.10.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|19.10.26
|NAHB Immobilienmarktindex
|19.10.26
|Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten
|19.10.26
|Auktion 3-monatiger Treasury Bills
|19.10.26
|Auktion 6-monatiger Treasury Bills
|19.10.26
|Dussehra
|19.10.26
|Handelsbilanz (MoM)
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/ETC
|0.1286
|-0.0006
|-0.44
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer erwartet -- DAX dürfte mit moderaten Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas schwächere Eröffnung ab. Auch der deutsche Aktienmarkt steht vor einem tieferen Start. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.