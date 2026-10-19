SMI etwas tiefer erwartet -- DAX dürfte mit moderaten Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte etwas schwächer starten.

Derhatte am Freitag 0,29 Prozent höher bei 14'391,31 Punkten geschlossen.Auch die Nebenwertindizesundlegten zu und beendete den Handelstag mit überschaubaren Gewinnen von 0,21 Prozent bei 20'287,30 Zählern bzw. 0,33 Prozent bei 2'306,78 Einheiten.

Vorbörslich zeigen sich am Montag moderate Verlusten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich tiefer.

Derhatte am Freitag noch 0,95 Prozent stärker bei 25'622,61 Punkten geschlossen.

Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger im DAX am Montag ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zum Wochenstart rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des XETRA-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25'576 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich der DAX aus seinem seit dem Rekord von 26'618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert. Die US-Schwäche war derweil geprägt von Sorgen um die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Der Anstieg sei übertrieben und es dürfte eine Stabilisierung einsetzen.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung fester eröffnet, im Anschluss drehte er aber ins Minus und schloss 0,34 Prozent leichter bei 52'001,52 Punkten.

Deutlich stärker gab der NASDAQ Composite ab, der seinen frühen Verlust zunehmend vergrösserte und schlussendlich 2,14 Prozent tiefer bei 26'140,03 Punkten in den Feierabend ging.

Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, gging es am Freitag an den US-Börsen nach unten. Der Abwärtsdruck ging wieder von Aktien mit KI-Fantasie aus. Weiter gehen im Markt Sorgen angesichts der hohen Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms um. Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Grossteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.

Auf die Stimmung drückten aber auch wieder stärker anziehende Ölpreise. Die US-Zehnjahresrendite zog darauf wieder leicht an, auch wenn jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh positiv aufgenommen wurden. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagten die Analysten der Deutschen Bank.

ASIEN

An den Märkten in Asien zeigen sich die Anleger am Montag unentschlossen.

In Japan zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 0,77 Prozent schwächer bei 64'814,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sind überschaubare Gewinne zu sehen, für den Shanghai Composite geht es zwischenzeitlich um 0,16 Prozent auf 3'722,20 Zähler nach oben.

In Hongkong bleibt der Markt feiertagsbedingt geschlossen, der Hang Seng war am Freitag 0,52 Prozent auf 24'186,83 Punkte gestiegen.

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Montag teils nach, da anhaltende Sorgen über die Finanzierung und Rentabilität von Künstlicher Intelligenz die Technologie- und Halbleiterwerte belasteten. Stärkere Konjunkturdaten aus China halfen den Märkten jedoch, tiefere Verluste abzufedern. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,5 Prozent und übertraf damit die Erwartungen leicht, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Peking sein jährliches Wachstumsziel erreicht. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 1,1 Prozent, während die Industrieproduktion erwartungsgemäss um 5,5 Prozent zulegte. Infolgedessen erholten sich die Festlandaktien in China von ihren anfänglichen Verlusten.!-- sh_cad_19

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires