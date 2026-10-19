Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9258 0.0%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’186 0.5%  Bitcoin 68’099 0.8%  Dollar 0.8244 -0.1%  Öl 107.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
COSMO-Aktie: Neues Gel gegen Darmentzündungen zeigt positive Studiendaten
ALSO-Aktie: Gewinn steigt nach neun Monaten um 75 Prozent
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie im Blick
Goldpreis legt zu: Diese Faktoren stützen die Notierungen
Roche-Aktie: Phamariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 19.10.2026 07:37:20

SMI etwas tiefer erwartet -- DAX dürfte mit moderaten Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas schwächere Eröffnung ab. Auch der deutsche Aktienmarkt steht vor einem tieferen Start. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte etwas schwächer starten.

Der SMI hatte am Freitag 0,29 Prozent höher bei 14'391,31 Punkten geschlossen.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI legten zu und beendete den Handelstag mit überschaubaren Gewinnen von 0,21 Prozent bei 20'287,30 Zählern bzw. 0,33 Prozent bei 2'306,78 Einheiten.

Vorbörslich zeigen sich am Montag moderate Verlusten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich tiefer.

Der DAX hatte am Freitag noch 0,95 Prozent stärker bei 25'622,61 Punkten geschlossen.

Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger im DAX am Montag ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zum Wochenstart rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des XETRA-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25'576 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich der DAX aus seinem seit dem Rekord von 26'618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert. Die US-Schwäche war derweil geprägt von Sorgen um die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Der Anstieg sei übertrieben und es dürfte eine Stabilisierung einsetzen.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus.

Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung fester eröffnet, im Anschluss drehte er aber ins Minus und schloss 0,34 Prozent leichter bei 52'001,52 Punkten.
Deutlich stärker gab der NASDAQ Composite ab, der seinen frühen Verlust zunehmend vergrösserte und schlussendlich 2,14 Prozent tiefer bei 26'140,03 Punkten in den Feierabend ging.

Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, gging es am Freitag an den US-Börsen nach unten. Der Abwärtsdruck ging wieder von Aktien mit KI-Fantasie aus. Weiter gehen im Markt Sorgen angesichts der hohen Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms um. Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Grossteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.

Auf die Stimmung drückten aber auch wieder stärker anziehende Ölpreise. Die US-Zehnjahresrendite zog darauf wieder leicht an, auch wenn jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh positiv aufgenommen wurden. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagten die Analysten der Deutschen Bank.

ASIEN

An den Märkten in Asien zeigen sich die Anleger am Montag unentschlossen.

In Japan zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 0,77 Prozent schwächer bei 64'814,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sind überschaubare Gewinne zu sehen, für den Shanghai Composite geht es zwischenzeitlich um 0,16 Prozent auf 3'722,20 Zähler nach oben.

In Hongkong bleibt der Markt feiertagsbedingt geschlossen, der Hang Seng war am Freitag 0,52 Prozent auf 24'186,83 Punkte gestiegen.

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Montag teils nach, da anhaltende Sorgen über die Finanzierung und Rentabilität von Künstlicher Intelligenz die Technologie- und Halbleiterwerte belasteten. Stärkere Konjunkturdaten aus China halfen den Märkten jedoch, tiefere Verluste abzufedern. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,5 Prozent und übertraf damit die Erwartungen leicht, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Peking sein jährliches Wachstumsziel erreicht. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 1,1 Prozent, während die Industrieproduktion erwartungsgemäss um 5,5 Prozent zulegte. Infolgedessen erholten sich die Festlandaktien in China von ihren anfänglichen Verlusten.!-- sh_cad_19

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

18.10.26 Logo WHS KI-Boom oder Blase? Was Anleger jetzt wissen müssen – kostenloser Online-Kongress
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
19.10.26 Aehr Test SystemsShs / Generalversammlung
19.10.26 AksharChem (India) Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
19.10.26 Alaros Exploration Inc Registered Shs / Generalversammlung
19.10.26 A-One Steels India Limited Registered Shs / Quartalszahlen
19.10.26 Bajaj Finance Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
19.10.26 BAWAG / Quartalszahlen
19.10.26 Beeks Financial Cloud Group PLC Registered Shs / Quartalszahlen
19.10.26 BOK Financial Corp. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
19.10.26 Rightmove House Price Index (YoY)
19.10.26 Rightmove House Price Index (MoM)
19.10.26 Rede von BoJ-Gouverneur Ueda
19.10.26 Rede von Sleijpen der EZB
19.10.26 EZB-Mitglied Lane spricht
19.10.26 House Price Index
19.10.26 Industrial Production (YoY)
19.10.26 Retail Sales (YoY)
19.10.26 Gross Domestic Product (QoQ)
19.10.26 Fixed Asset Investment (YTD) (YoY)
19.10.26 Gross Domestic Product (YoY)
19.10.26 Tertiary Industry Index (MoM)
19.10.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
19.10.26 EZB-Mitglied Elderson spricht
19.10.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
19.10.26 Kredite an den Privatsektor
19.10.26 M2 Geldmenge
19.10.26 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
19.10.26 Index für Konjunkturoptimismus
19.10.26 Index für Konjunkturoptimismus
19.10.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)
19.10.26 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
19.10.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
19.10.26 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
19.10.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
19.10.26 NAHB Immobilienmarktindex
19.10.26 Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten
19.10.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
19.10.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
19.10.26 Dussehra
19.10.26 Handelsbilanz (MoM)

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
Trotz Risiken: UBS bleibt optimistisch für europäische Aktien
Aktien New York Ausblick: Verluste nach Rekorden und wieder höheren Ölpreisen
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: Defekt bei Titlisbahn - 200 Personen per Helikopter evakuiert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1286 -0.0006
-0.44