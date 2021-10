Börsen in Fernost stärker

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt wurden am Montag keine grösseren Sprünge beobachtet.

Der SMI eröffnete den Handel etwas schwächer, pendelte im Verlauf jedoch grösstenteils um die Nulllinie. Sein Schlussstand: 11'968,08 Punkte (+0,06 Prozent).

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gingen mit leichten Verlusten in die Sitzung und folgten dem Trend des Leitindex dann. So verliess der SLI den Handel letztlich 0,03 Prozent fester bei 1'934,89 Zählern, während der SPI den Handel 0,12 Prozent höher bei 15'455,71 Stellen beendete.

Konjunktursorgen haben am Montag die Kauflaune der Anleger am schweizerischen Aktienmarkt gedämpft. In China war das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und die jeweiligen September-Daten zur Industrieproduktion enttäuschten sowohl im Reich der Mittel als auch in den USA. Zur Zurückhaltung trug auch die gerade anlaufende Bilanzsaison bei. Am Markt wird befürchtet, dass die Unternehmensgewinne im dritten Quartal aufgrund von Lieferkettenproblemen nicht mehr so stark gewachsen sind wie im ersten und zweiten.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger hielten sich zum Wochenbeginn zurück.

So zeigt sich der DAX zum Ertönen der Startglocke im Minus. Im weiteren Verlauf behielt er sein rotes Vorzeichen und verliess den Handel letztlich 0,72 Prozent tiefer bei 15'474,47 Punkten.

Als Belastungsfaktor für die europäischen Märkte sah Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK enttäuschende Wachstumsdaten aus China. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt hatte im dritten Quartal mit einem Wachstum von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Fahrt verloren. Experten hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet. Nach einem Rekordzuwachs im ersten Quartal ist es der bisher schwächste Wert im laufenden Jahr.

Die Daten drückten vor allem an den asiatischen Handelsplätzen auf die Stimmung: Mit den Aktienkursen insbesondere an Chinas Festlandsbörsen, aber auch in Japan ging es zu Wochenbeginn bergab.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street hielten sich zum Wochenbeginn zurück.

Der US-Leitindex Dow Jones gab zum Handelsstart zum Wochenstart 0,10 Prozent auf 35'259,01 Indexpunkte nach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen Gewinne einfahren und verabschiedete sich 0,84 Prozent höher bei 15'021,81 Zählern.

Inflationssorgen und ein überraschend langsames Wirtschaftswachstum in China nahmen der Erholungsrally der Wall Street zum Wochenstart teilweise den Wind aus den Segeln. Während in der vergangenen Woche gute Geschäftszahlen der grossen US-Banken die Stimmung gehoben hätten, seien nun durchwachsene Signale aus Asien gekommen, erklärte Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.

ASIEN

In Asien steht der Dienstag ganz im Zeichen der Erholung.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 0,61 Prozent auf 29'203,81 Punkten.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es nach oben: Der Shanghai Composite gewinnt 0,70 Prozent auf 3'593,23 Indexpunkt.

Auf grünem Terrain präsentiert sich ebenfalls der Markt in Hongkong. Der Hang Seng kann Gewinne von 1,18 Prozent auf 25'708,52 verbuchen.

Am Vortag hatten schwache Daten zum Wirtschaftswachstum in China das Sentiment belastet. KGI Securities rechnet damit, dass die Regierung in Peking gezielte Massnahmen zur Stabilisierung des Wachstums und zur Unterstützung des Konsums ergreifen wird. Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien erhalten Rückenwind von der anhaltenden staatlichen Unterstützung für den Sektor. Kohleproduzenten profitieren indessen von den gestiegenen Preisen aufgrund der anhaltenden Energiekrise.

