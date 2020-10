Börsen in Asien mit unterschiedlichen Vorzeichen

Die asiatischen Märkte schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

SCHWEIZ

Der heimische Markt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite.

Der Leitindex SMI eröffnete den Tag höher und lag auch anschliessend in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich letztlich 1,38 Prozent fester ins Wochenende bei 10'207,13 Zählern.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI wiesen Zuwächse aus. Der SLI stieg letztlich 1,38 Prozent auf 1'568,33 Punkte, während der SPI 1,17 Prozent auf 12'737,19 Einheiten zulegte.

Als Kursstützen machten Beobachter vor allem gute Einzelhandelsumsätze aus. Diese waren im September mehr als doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Die Konsumausgaben sind ein wichtiger Motor der US-Wirtschaft. Zudem hellte sich das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen im Oktober stärker als erwartet auf. Dagegen blieben Daten zur Industrieproduktion und -auslastung im September hinter den Prognosen von Ökonomen zurück.

Der deutsche Leitindex konnte am Freitag zulegen.

Der DAX stand auch im Verlauf klar im Plus, nachdem er bereits höher in den letzten Handelstag der Woche gestartet war. Er ging schlussendlich 1,62 Prozent fester bei 12'908,99 Punkten ins Wochenende.

Der DAX ist am Freitag auf Erholungskurs gegangen. Der Kursrutsch am Vortag hatte laut Beobachtern Schnäppchenjäger in den Markt gelockt. Auch der positive Auftakt an der Wall Street und unerwartet starke US-Einzelhandelsumsätze stützten. Dass Grossbritannien sich inzwischen auf einen harten Bruch mit der EU einstellt, tat der Aufwärtsbewegung im deutschen Leitindex dabei keinen Abbruch. Börsianer warnten gleichwohl, dass die Stimmung unter den Investoren angesichts der vielen politischen Unsicherheiten und der weiter steigenden Corona-Zahlen angegriffen sei.

Die Lage bleibt jedoch fragil. Nach Einschätzung der Marktexperten der Hessischen Landesbank (Helaba) dürfte die Verunsicherung der Marktteilnehmer angesichts weiter steigender Corona-Fallzahlen und politischer Unwägbarkeiten wie der US-Präsidentschaftswahl, dem Ringen um das US-Hilfspaket und die Hängepartie beim Brexit erhöht bleiben.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich Anleger in den USA relativ unentschlossen.

Der Dow Jones tendierte leicht bergauf und beendete den Freitagshandel um 0,39 Prozent höher auf 28'606,31 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite musste zum Sitzungsende ein Minus von 0,36 Prozent hinnehmen und schloss auf 11'671,56 Zählern.

Ausgabefreudige Verbraucher und die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes haben die Wall Street am Freitag gestützt. Ermutigt wurden Anleger von starken Daten zum Einzelhandelsumsatz im September. Und es könnte so munter weitergehen: Denn die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im Oktober stärker als erwartet aufgehellt, wie der von der Universität Michigan berechnete Index zeigte. Dass die Industrieproduktion enttäuschte, ging dabei ein wenig unter.

"Inmitten eines stagnierenden Arbeitsmarktes deutet der sprunghafte Anstieg der Einzelhandelsumsätze in diesem Monat darauf hin, dass die Stärke der Verbraucher mit den höchsten Werten, die wir seit drei Monaten gesehen haben, ziemlich robust ist", urteilte Investmentstratege Mike Loewengart von E-Trade Financial.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Montag keine einheitliche Tendenz aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht Gewinne von 1,21 Prozent bei 23'694,43 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite um 0,33 Prozent auf 3'325,29 Stellen.

In Hongkong kann der Hang Seng hingegen um 0,69 Prozent auf 24'554,82 Punkte zulegen. (6.56 Uhr MESZ)

Anleger setzen darauf, dass sich in den USA Demokraten und Republikaner doch noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November auf ein neues Paket an Unterstützungsmassnahmen einigen. US-Finanzminister Steven Mnuchin und die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, haben am Wochenende lange verhandelt und wollen ihre Gespräche am Montag fortsetzen.

In Schanghai wird die gute Stimmung derweil getrübt von den Daten zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich in diesem Zeitraum verglichen mit dem zweiten Quartal zwar beschleunigt, aber nicht so stark wie erwartet. Die Industrieproduktion legte im September im Vorjahresvergleich stärker zu als erwartet, auch das Wachstum der Einzelhandelsumsätze zog im vergangenen Monat an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires