Zurückhaltung vor Zinsentscheid: SMI zu Handelsbeginn leicht schwächer -- DAX startet tiefer -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Montag zurückhaltend.

Der SMI startet mit leichten Abschlägen von 0,21 Prozent bei 10'58818 Einheiten.

Die Nebenwertindizes folgen der Tendenz des Leitindex. Der SPI eröffnet 0,18 Prozent leichter bei 13'558,15 Zählern und der SLI geht mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 1'609,35 Punkten in den Handel.

Nach der schwächsten Woche seit rund drei Monaten hoffen Händler auf eine technische Gegenbewegung. "Wir wären überreif für eine Erholung" sagt ein Händler. Es sei aber kaum zu erwarten, dass diese noch vor den Zentralbankterminen in der laufenden Woche einsetzt, heisst es weiter. Zu wichtig seien die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstagmorgen. Die Märkte seien sehr beunruhigt, nachdem die Zentralbanken klar gemacht hätten, dass sie den Kampf gegen Inflation über den Schutz der Konjunktur stellen. Wegen der steigenden Rezessionssorgen seien die Augen vor allem auf die Leitzinsentscheidung des Fed gerichtet, schreibt die Credit Suisse in ihrem täglichen Kommentar. Die CS-Ökonomen rechnen mit einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Aber auch die aus ihrer Sicht unwahrscheinliche Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt werde aktuell am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent eingepreist. Insgesamt erwartet die Credit Suisse durchweg restriktive geldpolitische Signale. Auch von der SNB wird mehrheitlich eine Zinserhöhung um 75 BP erwartet, eine um einen vollen Prozentpunkt ebenfalls nicht ausgeschlossen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt am Montag auf eine schwächere Eröffnung.

Der DAX geht mit 0,48 Prozent tiefer bei 12'685,29 Punkten in den ersten Handelstag der Woche.

Händler rechnen mit einem ruhigen Handel, auch wegen der Börsenfeiertage in Grossbritannien und in Japan. Weder von der Devisenseite noch von den Renditen kommen am Morgen stärkere Impulse, und auch die Vorlagen der asiatischen Börsen geben wenig her. Damit stehen zunächst die Nachwehen des EUREX-Verfalls im Blick. Am Nachmittag könnte der NAHB-Index Aufschluss über die Lage am US-Immobilienmarkt bringen. Darüber hinaus wartet der Markt aber bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Notenbank den Leitzins um 75 oder sogar um 100 Basispunkte erhöht.

Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den Dax wegen des jüngsten Geschehens weiter in einem Abwärtsstrudel. Das kurzfristige Strohfeuer zu Beginn der Vorwoche sei wieder erloschen, jetzt rücke wieder der Boden im Bereich von 12'600 Punkten in den Fokus. Nach heutigem Stand müsste der DAX schon deutlich die 13'750 Punkte übersteigen, um den übergeordneten Abwärtsmodus auch nachhaltig zu verlassen, so der Experte. Dafür fehle den Marktteilnehmern aber die endgültige Entschlossenheit. Unternehmensseitig bleiben die Blicke auf den VW-Konzern gerichtet wegen Neuigkeiten zum Börsengang der Porsche AG, der nun für den 29. September angekündigt ist.

WALL STREET

Am letzten Tag der Handelswoche zeigte sich die Wall Street mit Verlusten.

So eröffnete der Dow Jones etwas schwächer und fiel zeitweise tief ins Minus. Im Verlauf konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen und gab letztlich um 0,45 Prozent auf 30'822,42 Punkte nach. Der NASDAQ Composite verlor bis zum Sitzungsende 0,90 Prozent auf 11'448,40 Zähler, nachdem er zum Start noch deutlicher gesunken war.

Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag fortgesetzt. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationszahlen scheuten Anleger vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch weiter das Risiko. Fest gerechnet wird damit, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebt, aber auch ein ganzer Punkt gilt als möglich.

Am Freitag trieb die Anleger neben den schon länger währenden Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen auch der grosse Verfall an den Terminbörsen um. Rezessionsängste erhielten neue Nahrung durch eine Gewinnwarnung des Paketdienstes FedEx, dessen Aktie zweistellig abstürzte.

ASIEN

Zum Wochenanfang verzeichnen die wichtigsten asiatischen Indizes Verluste.

In Japan bleibt die Börse wegen eines Feiertages am Montag geschlossen. Zu Handelsschluss am Freitag gab der Nikkei in Tokio um 1,11 Prozent auf 27'567,65 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,47 Prozent auf 3'111,55 Punkte. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,14 Prozent runter auf 18'547,45 Stellen (08:55 Uhr MEZ).

Die Aussicht auf Zinsschritte diverser Notenbanken hat asiatische Aktienkurse am Montag in den roten Bereich gezogen. Allen voran blicken Anleger auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Von ihr wird angesichts der hohen Teuerungsrate ein kräftiger Zinsschritt erwartet. Weil in Japan und Grossbritannien die Börsen geschlossen bleiben, war der Handel am Montag zudem ausgedünnt.

Mit am besten lief es für Aktien in China, wo das Börsenbarometer nach den weithin positiven Wirtschaftsdaten vom Freitag zwischen Gewinnen und Verlusten schwankte.

