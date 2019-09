SMI startet stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Dow Jones nach Fed-Entscheid etwas höher

Der heimische Aktienmarkt hat zurückhaltend eröffnet. Der deutsche DAX startete im Minus. Die asiatischen Märkte finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung. Die Wall Street wurde von der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank bewegt.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag wenig verändert eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der Leitindex SMI 0,1 Prozent im Plus bei 10'032 Zählern.

Der mehrheitlich erwartete Entscheid der amerikanischen Notenbank, die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt zu senken, wird in Marktkreisen beruhigt zur Kenntnis genommen. Offenbar lasse sich Fed-Chef Jerome Powell von US-Präsident Trump nicht zu einem aggressiven Zinssenkungszyklus hinreissen, lautete der Tenor in ersten Kommentaren. Die Notenbanker zeigten sich in ihren Projektionen hinsichtlich weiterer Zinsschritte im laufenden Jahr aber uneinheitlich. Ein weiterer Zinsschritt wird von den meisten erwartet, einige gehen allerdings von zwei Zinssenkungen bis Ende Jahr aus.

Mit Spannung erwarten die Marktteilnehmer nun den neuesten Zins-Entscheid der SNB noch während des laufenden Vormittags. Die Prognostiker sind sich uneinig, ob die SNB der EZB folgen und die Zinsen noch weiter ins Minus drücken wird. Eine kleine Mehrheit geht allerdings davon aus, dass die SNB keinen Zinsschritt unternehmen wird, zumal sich der Franken seit der ausgeweiteten Geldschwemme der EZB gar leicht abgeschwächt hat. Zumindest aus der jüngsten Entwicklung an der Währungsfront leitet sich für die hiesige Nationalbank kein unmittelbarer Handelszwang ab.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag sind die Anleger am deutschen Markt in Verkaufslaune.

Zu Handelsbeginn steht der DAX 0,27 Prozent im Minus bei 12'355,92 Punkten.

Die US-Notenbank Fed liefert dem DAX am Donnerstagmorgen keinen neuen Treibstoff, da die Währungshüter am Vorabend die Erwartungen der Anleger mit der zweiten Leitzinssenkung in diesem Jahr erfüllt hatten.

Die Wall Street hatte am Mittwoch auf die US-Leitzinssenkung und die Aussagen der Fed zur weiteren Geldpolitik letztlich unbeeindruckt reagiert. Nach der ersten Kürzung seit mehr als zehn Jahren im Juli kappte die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäss nochmals um 0,25 Prozentpunkte. Am Donnerstag beschäftigen Zinsentscheide in Japan, Grossbritannien, der Schweiz und in Norwegen die Anleger.

Die Seitwärtstendenz dürfte beim DAX in dieser Woche damit nach einigen starken Wochen erst einmal weitergehen. "Der restliche Wochenfahrplan lautet nun Hexensabbat, der am Freitag nochmals zu Verwerfungen führen könne", kommentierte Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Gemeint ist damit der grosse Verfallstag am Terminmarkt.

WALL STREET

Die Leitzinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve brachte die Märkte in Übersee in Bewegung.

Der Dow Jones eröffnete am Mittwoch etwas leichter und gab nach der Bekanntgabe der Leitzinssenkung zunächst deutlicher nach. Später arbeitete sich der Leitindex jedoch wieder auf grünes Terrain. Letztlich verbuchte er einen Aufschlag von 0,13 Prozent auf 27'147,15 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging ebenfalls tiefer in den Tag und blieb im Minus. Er beendete die Sitzung 0,11 Prozent tiefer bei 8'177,39 Zählern.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed brachte keine Überraschung. Wie bereits im Vorfeld erwartet wurde, senkten die Währungshüter die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte.

Das Thema Nahostkrise belastete derweil nicht mehr merklich. Am Ölmarkt ist mittlerweile wieder etwas Ruhe eingekehrt.

ASIEN

An den asiatischen Börsen entwickeln sich die wichtigsten Indizes am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Japan steigt der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 0,45 Prozent auf 20'060,34 Zähler.

Der Shanghai Composite steht kaum verändert bei 2'985,67 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,24 Prozent auf 26'421,91 Punkte.

Die Entscheidungen der Notenbanken in den USA und Japan fielen wie erwartet aus. Die US-Notenbank senkte zwar wie erwartet den Leitzins um einen viertel Punkt, ob bei den nächsten Sitzungen aber weitere Zinssenkungen zu erwarten sind, darüber gehen die Meinungen innerhalb des Gremiums auseinander.

Die japanische Notenbank liess derweil wie erwartet ihre Geldpolitik zunächst unverändert. Sie kündigte aber für das nächste Treffen im Oktober an, das Wirtschafts-und Preisumfeld dann neu zu bewerten. Laut Marktstratege Shuichi Ohsaki von der Bank of America-Merrill Lynch ist die Wahrscheinlichkeit geldpolitischer Lockerungsmassnahmen dann höher.

