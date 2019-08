SMI vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Wochenbeginn aufwärts gehen.

Der Leitindex SMI bewegt sich vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI legten am Freitag kräftig zu. Sie beendeten den Tag mit Aufschlägen von 1,25 Prozent bei 1'469,95 Zählern bzw. 1,24 Prozent bei 11'826,61 Zählern.

Die Schweizer Börse wird zu Wochenbeginn etwas fester gesehen. Die Erholung, die am Freitag eingesetzt hat, könnte sich damit fortsetzen. Die Vorgaben aus den USA und Fernost seien gut, heisst es. Die Marktteilnehmer hofften auf Fortschritte zur Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits. Vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Mittwochabend MESZ) dürften sich die Anleger alledings vorsichtig verhalten. Die Mitschrift wird auf Hinweise untersucht werden, ob, wann und wie stark die Währungshüter die Zinsen senken könnten. Anfang August hatte das Fed zum ersten Mal seit rund zehn Jahren die Zinsen wieder gesenkt.

Impulse von konjunktureller Seite sind in der laufenden Woche dünn gesät. Ab Donnerstag dürfte das jährliche Treffen der Notenbanker und Finanzminister in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming im Fokus stehen. Auch von da werden Aussagen des Fed erhofft, ob mit weiteren raschen Zinsschnitten zu rechnen ist. US-Präsident Donald Trump hat dies mehr als einmal von der US-Notenbank gefordert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag an seine Erholung vom Freitag anknüpfen.

Der DAX steht rund eine Stunde vor Handelsbeginn etwa ein halbes Prozent höher.

Vergangene Woche hatte der DAX wegen Rezessionsängsten ein Sechsmonatstief erreicht und etwas mehr als ein Prozent verloren. Zum Wochenausklang war der DAX aber wegen neuer Hoffnungen auf eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China um rund 1,3 Prozent gestiegen. Dieser Trend könnte sich am Montag fortsetzen, zumal die Börsensignale aus Asien positiv sind. Dort zogen die wichtigsten Märkte in Japan, China und Hongkong an.

"Die Märkte haben sich nach einigen turbulenten Tagen erholt", merkte der Londoner Broker Liberum an. Die Sorgen um die Handelskonflikte hätten wieder etwas nachgelassen. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets führte die Kursgewinne an den Aktienmärkten vor allem auf die Erholung der Zinsen an den Anleihemärkten zurück. Zuvor sei die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fünf Wochen in Folge zurückgegangen, so Hewson. Investoren mieden zuletzt Aktien und kauften Anleihen, was stark auf deren Rendite drückte.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street setzte sich vor dem Wochenende fort.

Der Dow Jones war bereits fester in den Tag gestartet und vermochte es seinen Gewinn im Handelsverlauf noch kräftig auszubauen. Er schloss mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent bei 25'886,01 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete den Handel ebenfalls höher und konnte bis zum Börsenschluss ebenfalls ein kräftiges Plus von 1,67 Prozent auf 7'895,99 Zähler verbuchen.

Zum Wochenschluss beruhigte sich nicht nur die Lage am US-Rentenmarkt, in den die Anlegern zuletzt in Scharen abgewandert waren. Die Investoren hofften auch wieder auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Anlass dazu gab US-Präsident Donald Trump, der sein Gefühl äusserte, dass der Zwist nicht mehr von allzu langer Dauer sein werde. Es liefen Gespräche zwischen beiden Seiten, in denen China gute Dinge anbiete.

Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank verwies darauf, dass aus einer am Mittwoch beobachten "inversen Zinskurve", bei der Zinsen für kurzlaufende Staatsanleihen über dem Niveau langlaufender Papiere liegen, nicht sofort eine Rezession abzuleiten sei. "Nach dem Invers-Werden dauert es im Schnitt zwei Jahre, bis die Konjunktur tatsächlich nachhaltig schrumpft", so der Experte. Gleichwohl wertete er die Signale vom Anleihemarkt aber als Beleg dafür, dass die globale Hochkonjunktur zu Ende ist.

Auf Unternehmensseite steht NVIDIA mit Quartalszahlen im Fokus der Anleger.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Montag im Plus.

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,66 höher bei 20'552,61 Punkten.

In China gewinnt der Shanghai Composite 1,47 Prozent bei 2'865,32 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil ein kräftiges Plus von 1,87 Prozent auf 26'216,23 Zähler.

Positive Vorzeichen dominieren zu Wochenbeginn an den Börsen in Asien. Neben positiven Vorgaben der US-Börsen vom Freitag stützt eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Zentralbank die Aktienkurse in der Region. Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate ersetzt werden.

Mit dem bereits erwarteten Schritt sollen die realen Marktzinsen besser gespiegelt werden und die Kreditgeber rasch auf die Lockerungspolitik reagieren können. Die politischen Entscheidungsträger hoffen, damit die Finanzierungskosten für Chinas kleinere Unternehmen deutlich zu senken. Denn diese sind am stärksten von der Konjunkturabschwächung betroffen, haben aber nur begrenzten Zugang zu billiger Finanzierung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires