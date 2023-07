SMI vorbörslich etwas höher -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte Zurückhaltung herrschen.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegten sich im Dienstagshandel auf grünem Terrain. Der SPI notierte zur Schlussglocke um 1,04 Prozent höher bei 14'690,69 Zählern, während der SLI um 0,93 Prozent auf 1'753,50 Einheiten stieg.

Die Blicke der Anleger richten sich zunehmend auf die bereits angelaufene Berichtssaison zum zweiten Quartal. Daneben richtet sich zur Wochenmitte die Aufmerksamkeit im Euroraum auf Inflationszahlen. Das Statistikamt Eurostat veröffentlicht Detaildaten für Juni. Bekannt ist bisher, dass sich die Gesamtteuerung spürbar abgeschwächt hat, die von der EZB besonders beachtete Inflation ohne Energie und Lebensmittel allerdings leicht gestiegen ist. Entsprechend wird von der Notenbank auf der Ratssitzung in der kommenden Woche eine abermalige Zinsanhebung erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch ohne grosse Ausschläge erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Tags zuvor hatte der DAX nach zähem Start letztlich leichte Gewinne erzielt. Orientierungsmarke nach oben ist zunächst das Vorwochenhoch bei 16'185 Punkten. Nach unten sollten die Marke von 16'000 Punkten und die knapp darunter verlaufende 50-Tage-Linie mögliche Rückschläge abpuffern.

Im US-Geschäft war der Dow Jones Industrial am Dienstag schon während des europäischen Handels auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert und hatte die Gewinne anschliessend noch ausgebaut. Robuste Quartalsergebnisse von US-Grossbanken überlagerten schwache Konjunkturdaten aus der Industrie und dem Einzelhandel. "Beim DAX kommt aktuell nur ein kleiner Teil des Schwungs von der Wallstreet an", stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. Offensichtlich erwarteten die Anleger hier eine Fortsetzung des Kursmusters der vergangenen zwei Monate.

WALL STREET

Die US-Börsen legten am Dienstag zu.

Der Dow Jones Index verbesserte sich um 1,06 Prozent auf 34'951,73 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 0,76 Prozent auf 14'353,64 Zähler.

Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen weiterer grosser US-Banken haben am Dienstag der Wall Street Auftrieb beschert. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit April 2022. Die Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus: Der Einzelhandel konnte seine Umsätze im Juni nur leicht um 0,2 Prozent zum Vormonat steigern. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. "Das kann zum einen daran liegen, dass die Preise nicht mehr steigen und dadurch die Umsätze rückläufig sind und zum anderen an einer gleichzeitig stattfindenden rückläufigen Konsumneigung, weil die Konsumenten weniger Geld zur Verfügung haben", konstatierte Marktbeobachter Andreas Lipkow.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Mittwoch uneinheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 07:00 MESZ um 0,80 Prozent auf 32'753,99 Punkte zu.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt hingegen um 0,25 Prozent auf 3'189,81 Stellen nach. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,23 Prozent auf 18'782,40 Zähler.

Während sich Tokio der positiven Vorgabe der Wall Street anschliesst, dominiert in Schanghai und Hongkong noch die Enttäuschung über das unter Erwartung ausgefallene BIP-Wachstum im zweiten Quartal vom Wochenbeginn.

In China verweisen Marktakteure unterdessen auch auf die fragilen US-chinesischen Handelsbeziehungen als Bremser. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte die Biden-Administration Investitionen in China einschränken, was die Besorgnis über Spannungen zwischen den beiden Ländern wieder aufleben lasse. Unter anderem Aktien von Chipherstellern und Telekommunikationsunternehmen verzeichnen in dieser Gemengelage Verluste.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires