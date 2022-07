Berichtssaison nimmt Fahrt auf: SMI vorbörslich mit Verlusten -- DAX dürfte Erholung unterbrechen -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in den zweiten Handelstag der Woche einsteigen.

Am Vortag hatte der SMI hatte am Vortag 0,26 Prozent höher bei 11'010,18 Zählern geschlossen.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI schlossen 0,61 Prozent höher bei 1'687,39 Einheiten und 0,31 Prozent fester bei 14'205,31 Zählern.

Die Berichtssaison nimmt hierzulande am Dienstag Fahrt auf. Insbesondere die Bilanzen von Novartis und SGS dürften dabei im Anlegerfokus stehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird seine Erholung am Dienstag zunächst voraussichtlich unterbrechen.

So hatte der DAX am Vortag 0,74 Prozent auf 12.959,81 Punkte gewonnen, dürfte am Dienstag aber schwächer starten.

Nach der jüngsten Zwischenerholung dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder den Rückwärtsgang einlegen. An der Wall Street waren die Kurse im späten Handel gefallen, die anfängliche Risikobereitschaft von Investoren hatte im Handelsverlauf erneut Inflations- und Konjunktursorgen Platz gemacht. Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda sprach mit Blick auf die jüngste Erholung von einer Bärenmarkt-Rally, also einer zwischenzeitlichen Erholung in einem intakten Abwärtstrend.

Analyst Thomas Altmann von QC Partners sprach davon, dass die Sorgen an der Börse wieder einmal schwerer wiegen als die Hoffnungen. In China kletterten erneut die Covid-Fälle und die Zins- sowie Inflationssorgen stünden weiterhin im Vordergrund. "Ohne richtig positive Nachrichten traut sich im Moment kaum jemand, in den Aktienmarkt einzusteigen. Die niedrigen Kurse und die günstigen Bewertungsniveaus reichen als Kaufargumente nicht aus", betonte Altmann.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten ihre anfänglichen Gewinne am ersten Handelstag der Woche nicht verteidigen.

Nach einem freundlichen Start drehte der Dow Jones ins Minus und schloss 0,69 Prozent tiefer bei 31'071,75 Zählern. Auch der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Verlust von 0,81 Prozent bei 11'360,05 Punkten in den Feierabend, obwohl er zunächst noch mit einem Zuwachs in den Montagshandel gestartet war.

Vor dem Wochenende hatte der Dow dank robuster Konjunkturdaten eine fünftägige Verlustserie beendet und sein Vorwochenminus fast noch wettgemacht. Die Risikobereitschaft sei kurzzeitig besser geworden, ohne dass dies mit greifbaren Nachrichten in Zusammenhang stehe, hiess es von Expertenseite. Die wirtschaftlichen Risiken blieben gross und die hohe Inflation müsse weiterhin von der Notenbank bekämpft werden.

Mit Goldman Sachs und der Bank of America legten zwei weitere grosse US-Banken ihre Quartalszahlen vor, die bei den Goldman-Anlegern nachhaltig gut ankamen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich nach der freundlichen Vortagesentwicklung uneinheitlich.

In Tokio fand feiertagsbedingt am Montag kein Handel statt. Am Dienstag geht es für den japanischen Leitindex Nikkei zeitweise 0,63 Prozent auf 26'958,20 Punkte.

In China geht es unterdessen leicht abwärts. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,54 Prozent auf 3'260,34 Punkte . Der Hang Seng in Hongkong büsst deutlicher ein und rutscht um 1,03 Prozent auf 20'631,99 Zähler ins Minus.

Während in Japan die Montagsentwicklung nachgeholt wird, ist die Stimmung in China weniger gut. Hier hatten am Vortag noch Aussagen zum Immobiliensektor gestützt. Die chinesische Bankenaufsichtsbehörde geht gegen die steigenden finanziellen Risiken vor, die sich aus dem einbrechenden Immobilienmarkt und der Liquiditätskrise einiger kleiner Banken ergeben. Nun dominieren Bedenken, dass die Bereitstellung von Krediten an in Frage kommende Bauträger zur Fertigstellung unvollendeter Projekte einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Weil der Immobiliensektor mindestens 20 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts ausmache, werde seine Stabilisierung auch im zweiten Halbjahr ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Gesundheit Chinas sein, heisst es von der Commerzbank.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires