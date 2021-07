Asiens Börsen rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich im Freitagshandel robust.

Der SMI startete etwas höher in den Handel und konnte die Gewinne behaupten. Schlussendlich beendete er den Handel 0,42 Prozent fester bei 12'026,50 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI taten es dem Leitindex gleich und eröffneten etwas höher. Sie konnten sich den Handelstag über in der Gewinnzone halten. Der SLI ging mit einem marginalen Plus von 0,09 Prozent bei 1'938,58 Zählern ins Wochenende. Der SPI konnte 0,34 Prozent fester bei 15'460,32 Punkten schliessen.

Nach dem leichten Rücksetzer vom Vortag sei die Stimmung nun wieder etwas besser, hiesses am Markt. Zwar bestünden die Inflationssorgen nach wie vor, allerdings habe die Position einiger Zentralbanker, die die derzeitige Stimulierungspolitik nach wie vor für notwendig halten, für Optimismus bei den Anlegern gesorgt.

Gleichzeitig verwies ein weiterer Marktteilnehmer auf die generell geringere Liquidität an den Märkten während der Sommermonate. Dies dürfte die Kurse kurzfristig eher daran hindern, starke Richtungsbewegungen zu verzeichnen. Zudem sorgten sich Investoren aktuell, dass die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise schon wieder ins Stocken geraten könnte und der Zenit des Wachstums bereits erreicht sei, auch bei den Unternehmensgewinnen. Entsprechend rücke die Bilanzsaison auch immer stärker in den Fokus der Investoren.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt mussten im Freitagshandel schlussendlich Verluste hingenommen werden.

Der DAX startet mit leichten Gewinnen in den Tag, musste diese aber im Verlauf abgeben und rutschte ins Minus. Der deutsche Leitindex beendete den letzten Handelstag der Woche 0,57 Prozent tiefer bei 15'540,31 Punkten.

Aus Sicht von Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hatte der Vortag eines eindrucksvoll gezeigt: "Sobald es im DAX um mehr als 100 Punkte nach unten geht kommen Käufer zurück in den Markt." Ein "gewisses Kaufinteresse" sei also da. Nur eben nicht im Bereich des Allzeithochs. Ein ganz grosser Rückschlag sei demnach momentan unwahrscheinlich. Am Freitag stand auch der kleine Verfall an den Terminbörsen an. Die Auswirkungen davon hielt der Experte für überschaubar.

Die Chartexperten der Helaba würden den DAX erst im Bereich unter 15'500 Punkten kritischer betrachten, sie sehen es ähnlich wie Altmann. "Da der DAX in den letzten Wochen Rücksetzer immer wieder zügig ausbügeln konnte, wäre es wohl verfrüht, auf einen nachhaltigen Abwärtsimpuls zu setzen", hiess es von Seiten der Landesbank.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigen sich am Freitag zurückhaltend.

Der Dow Jones eröffnete den Handel noch marginal fester. Im weiteren Handel gab er jedoch ab und präsentierte sich schlussendlich mit einem Verlust von 0,86 Prozent auf 34'687,85 Punkte. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls höher, doch auch er musste die Gewinne anschliessend wieder abgeben und beendete den Freitagshandel 0,80 Prozent tiefer bei 14'427,24 Zählern.

Nach einem leicht positiven Start zeigten sich die US-Börsen am Freitag wie schon am Vortag mit einem leichteren Grundton. Sorgten zunächst wider Erwarten gestiegene Einzelhandesumsätze noch für Zuversicht, hat der Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan dem Markt im Verlauf einen kleinen Dämpfer versetzt. Nicht nur fiel er deutlich stärker als erwartet, zugleich stiegen auch die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten zum Vormonat auf 4,8 von 4,2 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Asien geben zum Wochenstart nach.

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07 Uhr MEZ 1,41 Prozent auf 27.607,71 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,31 Prozent auf 3.528,16 Zähler. Deutlicher verliert der Hang Seng in Hongkong, für den es 1,59 Prozent auf 27.558,42 Punkte nach unten geht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires