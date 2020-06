Hexensabbat: SMI wenig bewegt -- DAX startet höher -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Der heimische Markt zeigt sich im Freitagshandel kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann zulegen. An den Märkten in Fernost geht es vor dem Wochenende überwiegend aufwärts.

SCHWEIZ

Der Freitagshandel verläuft in Zürich in ruhigen Bahnen.

Der Leitindex SMI zeigt sich kurz nach Handelsbeginn kaum verändert.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich ohne grössere Ausschläge.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert zum Wochenschluss zunächst wenig verändert. Die Anleger gehen vor dem Wochenende keine grösseren Risiken mehr ein, heisst es am Markt. Nach der starken Woche - der Leitindex hat fast 4 Prozent gewonnen - könnte es eher zu Gewinnmitnahmen kommen. Nach wie vor halten die Sorgen vor einem Aufflammen der Coronavirus-Pandemie an. Zudem nehmen die Spannungen zwischen den USA und China wieder zu. "Das dürfte die Risikoneigung der Marktteilnehmer dämpfen", sagt ein Händler. Wichtige Konjunkturdaten, die den Markt beeinflussen könnten, stehen nicht auf der Agenda.

Dagegen könnte der grosse Quartals-Verfall an der Eurex für Bewegung sorgen. Bei dem alle drei Monate stattfindenden Hexensabbat verfallen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes. Dabei kann es bei überdurchschnittlichen Umsätzen zu heftigen Kursausschlägen kommen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland werden vor dem Wochenende zu Optimisten.

Der DAX beginnt den Handel 0,76 Prozent fester bei 12'375,18 Punkten.

Am Tag des grossen Verfalls an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, zeigt sich der DAX stärker. Beim grossen Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag laufen Terminkontrakte und Optionen aus, was häufig zu Kursausschlägen führt. Die grössten ausstehenden Positionen bewegen sich laut Experten um die 12'000 Punkte. Daher sollten Anleger diese Marke im Verlauf im Auge behalten.

WALL STREET Anleger an der Wall Street gingen am Donnerstag in Deckung.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete den Handel 0,39 Prozent schwächer bei 26'016,45 Punkten und behielt diese Tendenz auch weiterhin bei. Letztlich stand ein Minus von 0,15 Prozent auf 26'079,76 Zähler an der Tafel. Der NASDAQ Composite startete daneben 0,18 Prozent tiefer bei 9'892,48 Zählern in den Tag, drehte anschliessend aber ins Plus und konnte einen Zuwachs von 0,33 Prozent auf 9'943,05 Indexeinheiten mit in den Feierabend nehmen.

Die Sorge vor einer wieder zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus belastete. Mehr als ein Dutzend US-Bundesstaaten meldeten einen Anstieg der Neuinfektionen. "In den USA befinden wir uns immer noch in der Phase der ersten Welle, von der nicht sicher ist, ob sie eingedämmt ist oder nicht", so Cliff Tan, ostasiatischer Leiter der globalen Marktforschung bei der MUFG Bank. "Wenn die USA die Dinge wirklich nicht in den Griff bekommen, könnte das ein ziemlich grosser Schock sein", ergänzte der Teilnehmer. Investoren sind vor allem unsicher, ob sich weitere negative Auswirkungen auf die Konjunktur ergeben.

ASIEN

Am Freitag notieren die wichtigsten asiatischen Indizes mehrheitlich im Plus.

In Tokio gewinnt der Nikkei derzeit 0,63 Prozent auf 22'497,35 Einheiten hinzu. (7.08 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derweil 0,39 Prozent auf 2'950,74 Zähler zulegen. Einzig in Hongkong verbucht der Hang Seng einen minimalen Abschlag von 0,07 Prozent auf 24'448,16 Punkte.

Ohne neue Impulse von der Nachrichtenseite und mangels klarer Vorgaben der US-Börsen zeigen die asiatischen Aktienmärkte am Freitag ein ähnliches Bild wie bereits an den Vortagen. Bei insgesamt moderaten Bewegungen geht es für manche Indizes etwas nach oben, für manche nach unten. Die Anleger wägen weiter die sich insbesondere aus der Corona-Krise und den US-chinesischen Spannungen ergebenden Risiken gegen die massiven Konjunkturstiumli und die damit verbundenen Konjunkturerholungshoffnungen ab.

Neue japanische Preisdaten zeigen einen etwas stärkeren Rückgang als erwartet, was tendenziell Spekulationen befeuert in Richtung einer noch lockereren Geldpolitik. Allerdings sehen Analysten hierfür schon länger kaum noch Spielraum in Japan.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires