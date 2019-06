Nach der gestrigen Rally dürfte es am heimischen Markt zur Wochenmitte etwas ruhiger zugehen. Der deutsche Leitindex dürfte wenig bewegt starten. Die asiatischen Börsen gewinnen am Mittwoch kräftig hinzu.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch gut behauptet erwartet.

Der SMI hatte am Dienstag erstmals die Marke von 10'000 Punkten überschritten, auch wenn er etwas darunter schloss. Zur Wochenmitte zeigt er sich in vorbörslichen Indikationen wenig verändert.

Auch der SLI und der SPI dürften ohne grössere Veränderung in den Tag starten.

Auf eine gut behauptete Eröffnung stellen sich Marktteilnehmer am Mittwoch ein. Zwar sind nach der starken Aufwärtsbewegung vom Dienstag kurzfristige Konsolidierungsansätze möglich, die frischen Kaufsignale nach dem Ausbruch aus der jüngsten Seitwärtsspanne dürften aber weiter arbeiten, heisst es am Markt. Sehr positiv sei, dass der Ausbruch am Dienstag auch von grossen Umsätze begleitet worden sei. Nun sind alle Augen auf die Fed gerichtet. "Die Hoffnung ist jetzt, dass es die Fed der EZB gleichtut", sagt Jochen Stanzl, Chefanalyst von CMC Markets. Taubenhafte Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi hatten am Dienstag den Ausbruch an den Märkten eingeleitet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte den Mittwochshandel um die Nulllinie beginnen.

Der DAX konnte am Dienstag letztlich 2,03 Prozent höher bei 12'331,75 Punkten schliessen. Am Mittwoch dürfte es etwas ruhiger zugehen.

Nach dem Kurssprung des DAX vom Dienstag bleiben die Anleger zur Wochenmitte gut gelaunt. Gewinnmitnahmen zeichnen sich nicht ab. Lockere geldpolitische Signale des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten tags zuvor das Ruder herumgerissen und den anfangs schwächelnden DAX nach oben katapultiert. Mit einem Umschwung um fast 3 Prozent schloss der Index die Kurslücke von Anfang Mai zumindest im Verlauf. Am Abend steht die US-Notenbank im Fokus.

WALL STREET

Am Dienstag präsentierte sich die Wall Street mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich auf zuletzt 1,36 Prozent und damit 26'466,83 Punkte aus. Auch der NASDAQ Composite zog um 1,39 Prozent auf 7'953,88 Zähler an.

Lockere geldpolitische Signale aus Europa und neue Hoffnung im Handelsstreit hatten die Wall Street am Dienstag aus ihrer jüngsten Lethargie befreit. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne im früh aus. Er erreichte ein Hoch seit sechs Wochen und beendete eine sechstägige Durststrecke, in der er knapp über 26'000 Punkten stagniert hatte.

Unerwarteter Rückenwind für die Börsen kam zuerst aus Europa von EZB-Präsident Mario Draghi, der auf der EZB-Notenbankkonferenz den Bedarf für eine Lockerung der Geldpolitik signalisierte, sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht bessern. Weiteren Treibstoff lieferte dann US-Präsident Donald Trump, der kurz nach dem Handelsauftakt ein ausführliches Treffen mit Chinas Amtskollegen Xi Jinping beim kommenden G20-Gipfel ankündigte.

Wie so oft taugt billiges Notenbankgeld damit in diesen Tagen wieder als Treiber für eine Börsenrally. Die Aussagen von Trump hingegen erweckten unter Anlegern wieder etwas mehr den Glauben daran, dass sich die Streitnationen USA und China in ihrem konjunkturbelastenden Konflikt doch noch einigen können.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien verbuchen zur Wochenmitte kräftige Auschläge.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 1,75 Prozent höher bei 21'340,73 Punkten. (Stand: 8.00 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,43 Prozent auf 2'931,35 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 2,37 Prozent auf 28'151,12 Indexpunkte zulegen.

Die Hoffnung auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China gemeinsam mit Zinssenkungsfantasie sorgt auf breiter Front für deutliche Aufschläge. Zuvor bereits war es in Europa und an der Wall Street kräftig nach oben gegangen.

Nach einem von US-Präsident Donald Trump als "sehr gut" beschriebenen Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung in den derzeit festgefahrenen Handelsgesprächen. Laut Trump wird es Ende des Monats auf dem G20-Treffen in Japan zu einem "erweiterten" Treffen zwischen beiden Regierungschefs kommen.

Positiv auf die Stimmung wirkt daneben die Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi, an der lockeren Geldpolitik in Europa festzuhalten und falls notwendig zusätzliche Massnahmen zu ergreifen. Mit den Kommentaren von Draghi rückt die ohnehin schon mit Spannung erwartete anstehende US-Notenbanksitzung noch stärker in den Fokus. Mit einer Zinssenkung wird zwar nicht unmittelbar gerechnet, dafür mit Signalen für eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik. Dass US-Präsident Trump den diesbezüglichen Druck auf die US-Notenbank erhöht hat, dürfte dem allerdings eher nicht zuträglich sein, weil die US-Notenbanker nicht in den Ruch kommen wollen, nicht unabhängig zu agieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires