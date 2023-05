SMI fester-- DAX in der Gewinnzone -- Asiens Märkte uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag in der Gewinnzone.

Der SMI ging 0,52 Prozent höher bei 11'496,81 Punkten in den Handel und bewegt sich auch im Anschluss auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der positiven Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,51 Prozent höher bei 15'152,87 Einheiten resp. 0,78 Prozent im Plus bei 1'789,84 Zählern in den Handel gestartet waren.

Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kurse an den beiden Vortagen gestiegen waren, dürften die Anleger zu Käufen ermuntern, meint ein Händler. Zudem geht es auch an den asiatischen Märkten nach oben. Da aber wegen des Feiertags vom Vortag zahlreiche Marktteilnehmer eine Brücke in ein verlängertes Wochenende gebaut haben, dürften sich die Aktivitäten eher in Grenzen halten und sich der Markt möglicherweise volatil zeigen, heisst es weiter. Dennoch könnte dem SMI noch ein versöhnlicher Wochenausklang gelingen. Derzeit liegt der Leitindex allerdings im Wochenvergleich noch um gut ein Prozent im Minus. Das am Montag erreichte Jahreshoch von 11'616 Zählern dürfte wohl ausser Reichweite bleiben.

Getragen wurden die Kursgewinne an der Wall Street von der Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in den USA rechtzeitig beigelegt wird. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zeigte sich mit Blick auf eine baldige Einigung zuversichtlich. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wäre in der kommenden Woche möglich. Damit könnte der befürchtete Zahlungsausfall der US-Regierung abgewendet werden. Zudem wurden am Vortag recht robuste Konjunkturzahlen aus der weltgrössten Volkswirtschaft veröffentlicht. Dabei waren vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte gefragt.

In Frankfurt zeigt sich der DAX am Freitag mit weiter steigenden Kursen.

Der DAX konnte zum Börsenstart 0,43 Prozent höher auf 16'233,11 Punkte zulegen und notiert auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Nachdem sich die Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen nun nach oben aufgelöst hat, ist das Allzeithoch bei knapp 16'300 Punkten das nächste Ziel. Ob der DAX nachhaltig auf neue Allzeithochs ausbricht oder der Anstieg in eine weitere Konsolidierungsschleife mündet, ist noch nicht absehbar.

Nachdem die grösseren offenen Positionen auf der 15'900er Basis zuletzt förmlich überrannt worden sind, sollte er trendverlängernd wirken. Das gilt vermutlich nicht nur für den Verfall der DAX-Optionen am Mittag, sondern auch für den der Aktienoptionen zum Börsenschluss.

Händler begründeten die positive Stimmung am Freitagmorgen mit der Hoffnung auf ein Ende des Streits um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten sieht das Weisse Haus in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze "stetige Fortschritte".

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich im Donnerstagshandel in Grün.

Der Dow Jones Index wechselte nach einem leicht positiven Start im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen und schloss letztlich 0,34 Prozent höher bei 33'535,91 Punkten. Auch der NASDAQ Composite war mit einem kleinen Gewinn gestartet, jedoch baute er diesen anschliessend kräftig aus und ging 1,51 Prozent stärker bei 12.688,84 Punkten aus dem Handel.

Insgesamt herrschte am Aktienmarkt unverändert Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in der weltgrössten Volkswirtschaft rechtzeitig beigelegt wird. Tags zuvor hatten hochrangige Vertreter der Demokraten und Republikaner über das Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weissen Haus von positiven Zeichen gesprochen. Anfang Juni könnte ein Zahlungsausfall drohen, wenn keine Einigung erzielt wird.

Am Donnerstag nun zeigte sich der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, mit Blick auf eine baldige Einigung optimistisch. "Wir sind noch nicht da. (...) Aber ich sehe den Weg", sagte er. "Wie ich schon zuvor gesagt habe, wäre es wichtig, dass wir versuchen, eine grundsätzliche Einigung irgendwann in dieser Woche zu erzielen." Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus darüber wäre dann in der kommenden Woche möglich.

Gestützt wurden die Kurse zudem durch recht robuste Konjunkturdaten. So gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als erwartet zurück. Zudem trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai nicht so stark ein wie prognostiziert.

ASIEN

Am Freitag tendieren die asiatischen Börsen in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei konnte letztlich 0,77 Prozent auf 30'808,35 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,42 Prozent auf 3'283,54 Zähler nach unten. In Hongkong notiert der Hang Seng währenddessen mit einem Minus von 1,45 Prozent bei 19'440,68 Stellen (9.40 Uhr MESZ).

Die Gewinne verblieben durchweg im Nachkommabereich, einige Finanzmärkte notierten sogar im Minus. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik unterdessen leicht im Plus.

Die Märkte profitierten zwar weiterhin von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Schuldenstreits, doch bremsten andere Einflüsse. So zeugten die japanischen Verbraucherpreise von anhaltendem Inflationsdruck. Sowohl die unbereinigten Daten als auch die Kernrate seien im April deutlich über dem Notenbank-Ziel von zwei Prozent geblieben, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Damit seien Spekulationen über Änderungen der lockeren Geldpolitik wieder stärker worden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires