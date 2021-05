SMI vor tieferem Start -- DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Der heimische Leitindex bewegt sich vorbörslich im roten Bereich.

Der SMI gibt im vorbörslichen Geschäft nach.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI präsentieren sich ebenfalls schwach.

Mit weiterem Druck auf die Aktienkurse rechnen Händler. Das Thema "Inflation" wirkt immer belastender auf die Märkte. Unter anderem warnte in den USA Ex-Finanzminister Larry Summers vor einer unterschätzen Inflation, nachdem bereits im Wochenverlauf allein drei ehemalige Chef-Volkswirte der EZB gewarnt hatten sowie Banken wie JPMorgan. Dazu hatte die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America für Unruhe gesorgt, die von einem "Peak Optimism" bei gleichzeitig sehr niedrigen Cash-Beständen gesprochen hatte. Entsprechend sensibilisiert gehen die Märkte in die zahlreichen Verbraucherpreisveröffentlichungen. Händler halten die derzeitige Erwartung für die Preisentwicklung der Eurozone für unrealistisch - man geht von einer höheren Inflation aus. Den Schätzungen wird mittlerweile ein grosses Misstrauen entgegengebracht, nachdem die Prognose des jüngsten US-Arbeitsmarktberichts völlig daneben gelegen hatte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte nach dem Rekord am Vortag nun den Rückwärtsgang einlegen.

Der DAX verbucht vorbörslich Abschläge.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch nach dem Rekord am Vortag ein Rücksetzer ab. Am Dienstag war der DAX bis auf gut 15'538 Punkte gestiegen, hatte dann aber schon früh den Schwung verloren. Keine gute Vorlage liefern am Mittwoch die internationalen Börsen: In den USA waren die Indizes im Späthandel tiefer ins Minus abgerutscht und dem folgte in Asien vor allem die schwache Tokio-Börse. Das zentrale Thema bleibt die Debatte über Inflation und Zinsen - mittlerweile gepaart mit einer Dollar-Schwäche. Dabei werden mehr und mehr die Auswirkungen des starken Euro auf die Unternehmen hinterfragt.

Börsianer sprechen beim DAX von einem mittlerweile gewohnten Bild: So nähmen Anleger schnell ihre Gewinne mit, sobald ein Hoch erreicht wird, um später etwas tiefer wieder einzusteigen. Seit Anfang April pendelt der Leitindex nun schon zwischen 15'000 und 15'500 Punkten - mit nur wenigen kurzen Ausbrüchen nach oben oder nach unten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Dienstagshandel mit Verlusten.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginale 0,07 Prozent höher bei 34'351,18 Punkten, konnte die Gewinnzone aber nicht verteidigen und ging mit einem Abschlag von 0,78 Prozent bei 34'060,53 Indexpunkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite gab zum Handelsende unterdessen 0,56 Prozent auf 13'303,64 Zähler ab.

Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflation belastete weiter. Gestützt wurde das Sentiment zwischenzeitlich durch überraschend gute Zahlen von Home Depot und Walmart.

Nachdem zuletzt mehrheitlich beschwichtigende Kommentare aus den Reihen der Fed gekommen waren, die eine Beibehaltung der lockeren Geldpolitik in Aussicht stellten, wünscht sich der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, in nächster Zeit eine Debatte um die Reduzierung der Anleihekäufe. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf das Protokoll der Fed-Sitzung von Ende April am Mittwoch gewartet.

Während Technologie-Aktien am stärksten unter den steigenden Inflationssorgen gelitten haben, sehen einige Analysten den jüngsten Rückgang als Chance für einen Einstieg. "Innerhalb der Tech-Branche gibt es immer noch einige Unternehmen, die sehr günstig aussehen", so Jane Shoemake, Client Portfolio Managerin bei Janus Henderson Investors. "Wenn Sie an die längerfristigen Trends glauben, die diese Unternehmen unterstützen, sollten Sie kaufen."

Vorbörslich standen lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für April auf der Agenda. Dabei fiel die Zahl der Baubeginne gegenüber dem Vormonat deutlich stärker als erwartet. Auch der Anstieg bei den Baugenehmigungen im Vergleich zum Vormonat blieb hinter den Erwartungen der Analysten.

ASIEN

Zur Wochenmitte überwiegen die Abgaben an den Märkten in Fernost.

In Tokio büsst der Nikkei 1,50 Prozent ein auf 27'979,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,55 Prozent auf 3'509,58 Einheiten. Währenddessen wird in Hongkong am Mittwoch aufgrund des Feiertags "Buddhas Geburtstag" nicht gehandelt. Dort konnte der Hang Seng am Vortag schlussendlich um 1,42 Prozent auf 28'593,81 Zähler zulegen.

Die Aktienmärkte in Asien folgen am Mittwoch der negativen Vorgabe der Wall Street. Dort hatten die Indizes nachgegeben, wobei sie mit dem Handelsende auf ihre Tagestiefs abgesackt waren. Nicht gehandelt wird anlässlich von des Feiertags "Buddhas Geburtstag" in Hongkong. In Schanghai, wo es am Vortag nur moderat nach oben gegangen war, geht es dagegen nun auch nur moderat nach unten. Als einen Bremser in Tokio führen Marktteilnehmer den Yen an. Er hat im Zuge der anhaltenden Dollarschwäche mit 108,91 je Dollar ein Sieben-Tages-Hoch erreicht, wodurch sich die japanischen Exporte verteuern. Daneben wird die sich hinziehende Corona-Pandemie als Belastungsfaktor genannt, bevor in der kommenden Woche in Japan massive Impfprogramme starteten. In Schanghai verweist Central China Securities auf ein zuletzt deutlich gesunkenes Handelsvolumen, woraus sich eine abwartende Haltung vieler Akteure ablesen lasse.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires