Lage in Nahost im Blick: Asiatische Indizes im Minus

SCHWEIZ

Der schweizerische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag stabil.

Der SMI eröffnete minimal höher und zeigte sich nach einem Ausflug in die Gewinnzone auch zum Handelsschluss wenig bewegt. Letztendlich notierte er minimale 0,01 Prozent schwächer bei 11'230,43 Zählern.

Der SPI und der SLI folgten nach einem freundlichen Start der Seitwärtsbewegung des heimischen Leitindex und beendeten die Sitzung 0,08 Prozent höher bei 14'909,13 Punkten bzw. 0,12 Prozent leichter bei 1'836,78 Einheiten.

"Stabilisierung ja, Erholung nein", fasste ein Händler die aktuelle Entwicklung zusammen. Die Konsolidierung sei noch lange nicht zu Ende, im besten Fall seien die Märkte mittendrin. Tatsächlich haben die Finanzmärkte nach dem überraschend starken ersten Quartal seit dem Start in das zweite Jahresviertel merkliche Probleme, den Aufwärtstrend in dem gleichen Tempo fortzusetzen. Die Märkte seien zwischen geld- und geopolitischen Unwägbarkeiten gefangen.

Auslöser dafür sind die geänderten Zinserwartungen, speziell in den USA. Dort fragen sich die Marktteilnehmer mittlerweile, ob das Fed die Zinsen in diesem Jahr überhaupt noch senken wird.

Das Geschehen wurde am Donnerstag vor allem durch die Berichtssaison bestimmt. Mit ABB und Schindler haben zwei wichtige Blue Chips Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX eröffnete minimal höher und wechselte im weiteren Verlauf mehrmals das Vorzeichen. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,38 Prozent bei 17'837,40 Zählern an der Tafel in Frankfurt.

Die Lage in Nahost scheint sich vor dem Wochenende weiter zuzuspitzen: Der US-Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, israelische Raketen hätten ein - zunächst nicht näher genanntes - Ziel im Iran getroffen. Offenbar läuft damit die Antwort der Israelis auf den ersten direkten Angriff des Iran auf ihr Land vom vergangenen Wochenende. Iranische Staatsmedien berichtet über aktivierte Luftabwehr in einigen Provinzen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So eröffnete der Dow Jones Index etwas höher. Nach einem Ausflug in die Verlustzone konnte er sich wieder knapp auf grünes Terrain vorkämpfen, wo er die Sitzung 0,06 Prozent höher bei 37'777,81 Punkten beendet hat. Auch der NASDAQ Composite startete etwas höher in den Handelstag. Im weiteren Verlauf rutschte er jedoch ins Minus und ging 0,52 Prozent leichter bei 15'601,50 Einheiten in den Feierabend.

Zwar kam es kurzzeitig zu einer Gegenbewegung zu den Vortagesverlusten, nachhaltige Gewinne oder gar deutlichere Zuwächse wurden jedoch von Zinssorgen verhindert. Die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten wie Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und Philadelphia-Fed-Index sprechen gegen eine rasche Zinssenkungen der US-Fed. Doch trotz der Enttäuschung über das Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen seien die Anleger optimistischer hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und dessen Auswirkung auf die Aktienmärkte, erklärte Peter Oppenheimer, Aktienstratege bei Goldman Sachs.

ASIEN

Am Freitag geben die Kurse an den wichtigsten asiatischen Börsen nach.

In Tokio fällt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 2,41 Prozent auf 37'163 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,4 Prozent runter auf 3'062 Zähler. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng unterdessen 1,23 Prozent auf 16'184 Stellen.

An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Krisenstimmung: Mit Meldungen, wonach Israel am frühen Morgen einen Vergeltungsschlag gegen Iran begonnen hat, geht es mit den Aktienkursen in der Region deutlich bergab. Dabei waren die meisten Marktbarometer aber bereits mit Abschlägen gestartet, nachdem in den USA am Donnerstag die Marktzinsen wieder gestiegen waren und die Tendenz am Aktienmarkt nach unten gezeigt hatte. Einige US-Notenbanker halten es inzwischen sogar für möglich, dass die Zinsen in diesem Jahr gar nicht mehr gesenkt werden. Hintergrund ist die hartnäckig hohe Inflation, gepaart mit einer robusten US-Konjunktur.

Ziel des israelischen Angriffs sei das Gebiet von Isfahan gewesen, heisst es in Medien. Vieles ist derzeit aber offenbar noch unklar über die israelische Aktion, die als Reaktion auf einen direkten Angriff des Iran vom vergangenen Wochenende gilt, bei dem mehr als 300 Drohnen und Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden waren. Explosionen werden derweil auch aus Syrien und Irak gemeldet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires