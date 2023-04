SMI und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt soll es wenig bewegt an den Start gehen.

Der SMI sowie die Nebenwerteindizes SLI und SPI sollen stabil in den Handel starten.

Mit einem ruhigen Start in den Mittwoch rechnen Händler am Morgen. Der Trend für den Tag dürfte dann von den Inflationszahlen aus Europa geprägt werden, die am Vormittag anstehen. So wird bei den EU-Verbraucherpreisen (CPI) im März ein Anstieg von 6,9 Prozent erwartet, in der Kernrate ohne den Beitrag von Nahrungs- und Energiepreisen eine Verteuerung um 5,7 Prozent. Auch in Grossbritannien wird das CPI vorgelegt und sogar um 9,8 Prozent höher erwartet als im Vorjahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt soll zur Wochenmitte stabil in den Handel starten.

Der DAX wird wenig bewegt erwartet.

Wenig Bewegung zeichnet sich zur Wochenmitte zunächst beim DAX ab. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt im Blick, erweist sich aber als zäher Widerstand. Diese Marke sowie das Rekordhoch bei 16 290 Punkten zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gewinnmitnahmen blieben überschaubar. Die Sorge, ein neues Rekordhoch zu verpassen, sei derzeit grösser als die Angst vor einem Rücksetzer. Ob Quartalszahlen den Dax stützen, bleibt derweil abzuwarten. Aus den USA lieferte der Streaming-Konzern Netflix negative Vorgaben für den Technologiesektor. Netflix war verhalten ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Nutzerwachstum enttäuschte. Die Netflix-Aktien gaben nach dem US-Börsenschluss am Vortag deutlich nach. Umsatzseitig besser als gedacht schnitt dagegen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML im abgelaufenen Quartal ab. Halbleiterwerte könnte dies stützen.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag mit neutraler Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung wenig verändert. Zunächst ging es weiter bergab, doch in den späten Handelsstunden näherte sich der US-Index der Nulllinie. Letztlich ging er minimale 0,03 Prozent tiefer bei 33'976,63 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite legte zum Start dagegen zu. Im weiteren Verlauf fiel er auf den Vortagesschlusskurs zurück, wo er auch schloss. Bei 12'153,41 Einheiten (minus 0,04 Prozent) ging der Index aus dem Handel.

Wichtige Geschäftszahlen aus dem Finanzsektor lieferten Licht und Schatten und befeuerten die Kauflaune kaum. Dies gilt umso mehr, weil die Wettbewerber Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo zuletzt mit überzeugenden Zahlenvorlagen die Messlatte hoch gehängt hatten. Am Dienstag wurden die frischen Quartalszahlen der Bank of America positiv aufgenommen, während Anleger die Goldman Sachs-Zahlen angesichts eines deutlichen Gewinnrückgangs eher mit Ernüchterung aufnahmen.

Etwas stützend wirkten positive Daten aus China, denn die Wirtschaft dort hat sich im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen deutlich erholt. Die Wiederbelebung des Wachstums dürfte der Weltwirtschaft Auftrieb verleihen. Die chinesische Wirtschaft wuchs etwas deutlicher als erwartet. Allerdings fällt das Wachstum im langfristigen Vergleich eher mau aus. China sei nicht im Begriff, die Rolle zu wiederholen, die es nach der Finanzkrise 2008/09 gespielt habe, mahnten Ökonomen allerdings.

Nach Börsenschluss veröffentlichte Netflix sein Zahlenwerk, das die Anleger in einer ersten Reaktion nicht überzeugen konnte - die Aktie sank im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise zweistellig.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien zeigen sich am Mittwoch mit Verlusten.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise mit einem Verlust von 0,23 Prozent bei 28'593,90 Punkten.

In China zeigte sich der Shanghai Composite zeitweise um 0,26 Prozent schwächer bei 3'384,37 Zählern. Daneben nimmt in Hongkong der Hang Seng um 0,79 Prozent auf 20'486,74 Stellen ab (8:05 MEZ).

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Die US-Quartalsberichtssaison der Unternehmen lieferte durchwachsene Signale. Zudem richten sich die Blicke weiter auf die Geldpolitik der US-Notenbank vor dem bald anstehenden Zinsentscheid.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires