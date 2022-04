Ukraine-Krieg bleibt Belastungsfaktor: Heimischer Aktienmarkt etwas schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit leicht negativen Vorzeichen erwartet.

Der SMI präsentiert sich nach dem langen Osterwochenende vorbörslich etwas schwächer.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex.

Keine Entlastung bringt auch die Lage in Osteuropa mit sich. "Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstössen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen", hiess es am Morgen von der Helaba. Laut Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets warten die Anleger nun auch auf die Quartalszahlen grosser US-Technologiekonzerne wie etwa Netflix oder Tesla .

Der Ukraine-Krieg belastet weiterhin die internationalen Börsen. Die russische Armee hat offenbar ihre seit Wochen erwartete Grossoffensive im Osten der Ukraine gestartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, "dass die russischen Truppen den Kampf um den Donbass begonnen haben". Damit sei nun "die zweite Phase des Kriegs" eingeleitet", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak. "Ein sehr grosser Teil der ganzen russischen Armee wird nun für diese Offensive verwendet", sagte Selenskyj. "Egal, wieviele russische Soldaten dorthin gebracht wurden, wir werden kämpfen. Wir werden uns verteidigen", kündigte der Staatschef an. Unterdessen lieferten die USA neue Waffen an die Ukraine. Vier Flugzeuge hätten am Sonntag militärisches Gerät angeliefert, teilte ein hoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mit. Dabei handelt es sich um die ersten Lieferungen aus dem neuen militärischen Hilfspaket im Volumen von 800 Millionen Dollar, welches das Weisse Haus am Mittwoch angekündigt hatte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag vorbörslich leichter taxiert.

Der DAX bewegt sich in der Vorbörse auf rotem Terrain.

Einen Grossteil seiner Kursgewinne vom Gründonnerstag würde der deutsche Leitindex damit wieder abgeben. Die runde Marke von 14'000 Punkten bleibt wie schon in der Vorwoche eine wichtige Unterstützung. Experten verwiesen am Morgen auf die internationalen Vorgaben, zumal andere wichtige Börsen am Ostermontag schon wieder geöffnet waren. In den USA hatte der Dow Jones Industrial zu Wochenbeginn leicht im Minus geschlossen, in Asien waren die Vorzeichen nach Verlusten zum Wochenstart gemischt. Dabei liege die Aufmerksamkeit neben der Lage in der Ukraine auch stark auf anhaltenden Lockdown-Massnahmen in China. Nach einem starken Start in das Jahr hat die Wirtschaft dort zuletzt deutlich an Schwung verloren.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag tiefer.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke etwas fester und hielt sich auch anschliessend in der Gewinnzone. Im späten Handel drehte er dann aber ins Minus, wo er die Sitzung auch 0,33 Prozent schwächer bei 34'451,23 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel tief ins Minus, nachdem er zum Start knapp über seinem Vortagesschluss gelegen ist. zuletzt notierte er gar 2,14 Prozent tiefer bei 13'351,08 Zählern.

Am Donnerstag stützten den US-Leitindex Kursgewinne der US-Banken. Vorbörslich legten Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup ihre Quartalsbilanzen vor. Anleger richteten ihre Blicke auf Unternehmensseite ausserdem auf eine Übernahmeofferte für Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk.

Auf Konjunkturseite hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im April verbessert. Daneben war der US-Einzelhandelsumsatz im März moderater als erwartet gestiegen, während die US-Importpreise im März stärker zugelegt hatten als erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Dienstag in unterschiedlicher Verfassung.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt zeitweise mit einem Gewinn von 0,69 Prozent (Stand: 8:30 Uhr MEZ). In Tokio laufen heute besonders Elektroniktitel gut - befeuert werden diese von einem deutlich gesunkenen Yen, der die Exportaussichten verbessert.

In China geht es unterdessen abwärts. Auf dem chinesische Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise um 0,36 Prozent. Auch beim Hang Seng übernehmen die Bären das Ruder. Der Index sinkt zeitweise um 2,32 Prozent.

Im Blick steht die chinesische Volkswirtschaft, nachdem diese zuletzt im März deutliche Bremsspuren verzeichnet hat.

Die strengen Lockdowns im Zuge der chinesischen Null-COVID-Politik hatten Wachstum, Industrieproduktion und Konsum spürbar gedrückt, so dass Zweifel an den Wachstumszielen der chinesischen Regierung für das laufende Jahr aufkamen. Die chinesische Zentralbank (PBoC) und die Devisenregulierungsbehörde haben den heimischen Unternehmen indes Unterstützung durch die Finanzinstitute zugesichert. Die PBoC teilte mit, dass sie genügend Liquidität bereitstellen und die Banken anweisen werde, mehr Kredite zu vergeben. Erst am Freitag hatte die PBoC den Mindestreservesatz für die Banken gesenkt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires