SMI und DAX vorbörslich kaum bewegt -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel dürfte am Montag von einer Seitwärtstendenz geprägt sein.

Der SMI zeigt sich vorbörslich stabil.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI pendeln vorbörslich um die Nulllinie.

Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenstart weiter gut. Freundliche Vorgaben aus Übersee versetzen auch die hiesigen Investoren in Rekordlaune. Allerdings bremst der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé den Gesamtmarkt etwas aus. Immerhin war der Leitindex SMI am Freitag nur wenige Punkte unter dem Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten aus dem Handel gegangen.

Gestützt werde die Stimmung nicht zuletzt durch die aktuellen Exportdaten aus Japan, heisst es. Getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos, Chips, Halbleiter-Ausrüstung und Kunststoffen stieg der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr so stark wie seit November 2017 nicht mehr. Zudem stütze die anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbanken sowie die Hoffnung, dass die weltweiten Impfprogramme eine erneute Infektionswelle verhindern könnten.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Montag eine abwartende Haltung einnehmen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich wenig.

Anleger konzentrieren sich derzeit voll auf die Chancen für die Wirtschaft nach der Pandemie. Weltweit haussieren die Börsen. In den USA hatten die wichtigsten Indizes am Freitag ebenfalls Rekorde aufgestellt. In Asien war die Stimmung zum Wochenauftakt positiv mit Ausnahme von Indien, wo hohe Infektionszahlen die Kurse drückten.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten vor dem Wochenende weiterhin die Optimisten das Geschehen.

Der Dow Jones legte um 0,48 Prozent auf 34'200,67 Punkte zu und erzielte damit ein neues Rekordhoch. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte überwiegend im Minus, schaffte es gegen Situngsende in die Gewinnzone und verbuchte mit 14'052,34 Zählern einen Tagesgewinn von 0,1 Prozent.

Trotz der Kursrally der vergangenen Wochen und Monate sehen Experten noch immer Aufwärtspotenzial. "Da sich die Wiedereröffnung der Wirtschaft in den kommenden Monaten beschleunigen sollte, glauben wir, dass der Bullenmarkt weiterhin auf einem soliden Fundament steht", schrieb Investment-Chef Mark Haefele.

Nach zuletzt zwei Stimulus-Runden von Seiten der US-Regierung und dank anhaltender Fortschritte bei den Impfungen gegen das Coronavirus mehren sich dem Experten zufolge die Belege, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten in den USA wieder Fahrt aufnehmen. Zudem sei der Kostendruck der Unternehmen weitgehend nur vorübergehender Natur und könne durch Umsatzwachstum ausgeglichen werden.

Mit Quartalsberichten stand mitunter die Bank Morgan Stanley im Fokus.

ASIEN

Mit Gewinnen präsentieren sich die Börsen in Asien am ersten Handelstag der Woche.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich aktuell (7.16 Uhr MESZ) mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 29'743,18 Indexpunkte. Positive Signale sendet der japanische Handel aus, denn die Experte sind im März sehr viel deutlicher gestiegen als prognostiziert.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite etwas deutlicher nach oben, mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent notiert er bei 3'471,17 Zählern. Daneben präsentiert sich der Hang Seng ebenfalls fester und gewinnt derzeit 0,8 Prozent auf 29'201,88 Indexpunkte.

An den Börsen Asiens stützen am Montag die neuen Rekordmarken in den USA. Händler sprechen aber auch von einer insgesamt positiv verlaufenen Berichtsperiode der Unternehmen. Auch die Sorge weiter steigender Marktzinsen verfliegt etwas. Händler rechnen mittelfristig mit niedrigen Zinsen am kurzen Ende des Marktes. Damit bleibe die Refinanzierung der Unternehmen vorteilhaft. Gleichwohl zieht der US-Dollar gegen die meisten lokalen Währungen an, was Händler als Zeichen einer gewissen Vorsicht am Finanzmarkt interpretieren. Auch der steigende Yen passe da ins Bild, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires