Börsen in Fernost mit Verlusten

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag freundlicher.

Der SMI tendierte zunächst um seinen Vortagesschlusskurs. Im weiteren Verlauf wagte er sich dann aber weiter in die Gewinnzone vor und ging letztlich 0,47 Prozent höher bei 10'973,76 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich ebenfalls stärker. Zum Handelsende ging es für den SLI um 0,86 Prozent auf 1'779,26 Zähler und für den SPI um 0,94 Prozent auf 13'871,20 Einheiten hoch.

Die Aussicht auf weiterhin weit offene Geldschleusen in den USA liess die Anleger am Donnerstag nach Schweizer Aktien greifen. Obwohl der Entscheid der US-Notenbank Fed erwartet worden sei, hätten die Märkte mit Erleichterung reagiert, sagten Händler. Bis die Ziele erreicht sind, will das Fed den aktuellen Kurs fortsetzen. Obwohl die Notenbank das laufende Jahr nun deutlich positiver beurteilt als noch im Dezember, wurden die Zinserwartungen nicht verändert und für die Jahre bis 2023 wird nach wie vor mit Leitzinsen an der Nullmarke gerechnet. "Das Fed versucht alles, um die Märkte zu beruhigen und das Inflationsgespenst zu vertreiben", so der Händler.

Keinen stärkeren Einfluss hatte der grosse Eurex-Verfall vom (morgigen) Freitag, hiess es. Dann verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Einzelwerte. Dagegen machte sich der Dividendenabgang bei dem Marktschwergewicht Roche beim Leitindex SMI belastend bemerkbar. Roche schüttete 9,10 Franken je Genussschein aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex setzte seine Rally am Donnerstag fort.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Zuwachs. Anschliessend kletterte er auf ein neues Rekordhoch bei 14'804,01 Punkten und hielt sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Am Ende es Handelstages wies die DAX-Tafel noch ein Plus von 1,23 Prozent auf 14'775,52 Punkte aus.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Prognosen zum Wirtschaftswachstum sowie zur Preisentwicklung kräftig erhöht und setzt im Kampf gegen die Corona-Krise unverändert auf eine extrem lockere Geldpolitik. Trotz der höheren Inflationsprognose hatten die US-Notenbanker ihre Zinserwartungen nicht verändert und rechnen bis 2023 nach wie vor mit Leitzinsen an der Nullmarke.

Die Marktteilnehmer, die mit einem deutlicheren Signal für frühere Zinserhöhungen gerechnet hätten, habe die Fed überrascht, schrieb Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Alles in allem habe die Fed ihre Annahme bestätigt, dass sie sich noch lange Zeit lassen werde, bis sie den ersten Schritt in Richtung einer etwas weniger expansiven Geldpolitik wagen werde.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag mit negativer Tendenz.

Der Dow Jones tendierte zum Start nahezu unverändert, konnte danach jedoch zulegen. Dabei stellte er zeitweise erneut eine Bestmarke auf. Zum Handelsschluss gab er dann jedoch letztlich 0,46 Prozent ab auf 32'862,17 Stellen. Der NASDAQ Composite eröffnete tiefer und gab auch anschliessend ab. Zum Handelsschluss zählte er ein Minus von 3,02 Prozent auf 13'116,17 Zähler.

Die Renditen am Anleihemarkt zogen weiter an und machten es Aktionären damit schwerer. Alternativen zur Aktienanlage könnten bei einer Fortsetzung des Trends attraktiver werden. Zudem lasteten höhere Renditen tendenziell besonders auf teilweise sehr hoch bewerteten Aktien der Technologiebranche.

Derweil kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 1,74 Prozent und die 30-jähriger Bonds stieg auf 2,49 Prozent.

Der Blick auf die Wirtschaftsdaten zeigte, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche trotz einer kräftigen Erholung der US-Wirtschaft stieg - und das deutlicher als erwartet. Zugleich allerdings erreichte das Geschäftsklima in der wichtigen US-Wirtschaftsregion Philadelphia im März den höchsten Stand seit fast 50 Jahren.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es vor dem Wochenende abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07:00 MEZ 1,44 Prozent auf 29'780,31 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 1,64 Prozent auf 3'406,36 Zähler nach, während der Hang Seng in Hongkong um 2,01 Prozent auf 28'814,76 Einheiten absackt.

Die asiatischen Börsen werden am Freitag von mauen Wall-Street-Vorgaben nach unten gezogen. Erneut hatten dort steigende Anleiherenditen die Aktienkurse gedrückt - besonders im Technologiesektor, während ein um 9 Prozent einknickender Ölpreis Nachfragesorgen widerspiegelte. Sie wurden vor allem durch die verzögerten Impfkampagnen in Europa forciert, aber auch die politische Verstimmung zwischen den USA und Russland.

Im Fokus steht daneben die Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ), die ihre Renditezielspanne ausgeweitet hat - wie am Vortag von manchen Teilnehmern erwartet. Dies gilt als möglicher Einstieg in eine Zinserhöhung . Zugleich teilte die Bank aber mit, umfangreiche ETF-Käufe vorzunehmen, falls sich die Märkte destabilisieren sollten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires