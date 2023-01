SMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag Verluste verbuchen.

Eine Stunde vor Handelbeginn tendiert der SMI 0,4 Prozent tiefer bei 11'323 Punkten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden sich die Anleger am Donnerstag vorausichtlich zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,4 Prozent im Minus bei 15'125 Punkten.

Negative Vorgaben von der Wall Street dürften hierzulande den Börsenauftakt am Donnerstag belasten. Bereits am Vortag hatte der Schwung nachgelassen. Zunächst hatten Enttäuschungen über Quartalsberichte etwas auf die Stimmung gedrückt, am Nachmittag dann hatten insbesondere die schwachen Dezember-Daten zur Industrieproduktion in den USA die Stimmung der Anleger belastet. Nach dem Börsenschluss in Europa machte auch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed klar, dass die weltgrösste Wirtschaft zuletzt kaum mehr gewachsen ist und brachte die zuvor bereits schwächelnden US-Börsen damit weiter unter Druck.

Für den S&P 500 etwa war es der schwächste Handelstag seit Mitte Dezember, wie Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners hervorhob. Die Sorgen vor einer wirtschaftlichen Abkühlung überschatten zunehmend den Optimismus, dass die Notenbanken ihre Zinserhöhungen womöglich etwas drosseln könnten.

Da der DAX seit Jahresbeginn allerdings bereits um neun Prozent zugelegt habe, sei es Zeit für eine Verschnaufpause und eine gesunde Konsolidierung, konstatierte der charttechnische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen sei recht hoch. "Solange die neu eroberte und psychologisch jetzt besonders wichtige 15'000-Punkte-Markte hält, geht in einer Konsolidierung auch nichts kaputt", ergänzte Altmann.

WALL STREET

Anleger in den USA hielten sich am Mittwoch zurück.

Der Dow Jones nahm den Mittwochshandel etwas fester auf. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone zurück, wo er den Handel letztlich 1,81 Prozent schwächer bei 33'296,63 Punkten beendete. Der NASDAQ Composite ging ebenfalls höher in die Sitzung, gab seine Gewinne dann aber ebenfalls wieder ab. Sein Schlussstand: 10'957,01 Zähler (-1,24 Prozent).

Die bereits vor Handelsstart veröffentlichten Erzeugerpreise für Dezember stimmten die Anleger zumindest zeitweise positiv. Marktteilnehmer hoffen darauf, dass die Inflation in den USA allmählich auf dem Rückzug ist. Der Einzelhandelsumsatz gab im vergangenen Monat derweil etwas stärker nach als angenommen.

Im Handelsverlauf legte die US-Notenbank Fed dann noch den Wirtschaftsbericht "Beige Book" vor. Dieser offenbarte, dass die US-Wirtschaft zuletzt kaum gewachsen ist. Auch in den kommenden Monaten dürfte die Konjunktur nur leicht anziehen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Japan verbucht der Nikkei aktuell (06:34 Uhr) einen Verlust von 1,43 Prozent bei 26'408,84 Punkte. Angesichts der in den USA erneut aufgeflammten Rezessionsängste stehen Exportwerte unter Abgabedruck. Belastend wirkt auch ein festerer Yen.

Marktteilnehmer verweisen zudem auf Unsicherheiten im Gefolge des Zinsentscheids der Bank of Japan am Vortag. Die Notenbank hatte die Erwartungen der Märkte auf eine weitere Änderung der Geldpolitik gedämpft und ihre Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen, nachdem sie diese am 20. Dezember von 0,25 Prozent angehoben hatte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,17 Prozent auf 3'229,76 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,05 Prozent auf 21'666,98 Indexpunkte ab.

Schwache Arbeitsmarktdaten gaben der Hoffnung Nahrung, dass die Notenbank von einer weiteren Zinserhöhung abrücken könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires