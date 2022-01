SMI wenig bewegt -- DAX in Rot -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte kaum verändert.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Die Nebenwerteindizes folgten am Dienstag der negativen Tendenz des Leitindex. Der SLI beendete die Sitzung 0,93 Prozent tiefer bei 2'006,48 Zählern, der SPI verlor 0,73 Prozent auf 15'912,48 Einheiten.

Belastet werden die Märkte vor allem von Zinsängsten. Die Spekulationen mehrten sich, dass die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung nicht nur im März machen, sondern den Leitzins auch gleich um 50 Basispunkte erhöhen könnte, heisst es am Markt. Dies wäre der grösste Zinsschritt seit mehr als 20 Jahren. Darauf ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 1,87 Prozent, der höchsten Stand seit zwei Jahren, gestiegen. "Wenn die Märkte solche Szenarien einpreisen, könnte es bei den Aktien noch viel mehr wehtun", sagt ein Händler. Bisher ging der Markt von bis zu vier Schritten à je 0,25 Prozentpunkten aus.

Zusätzlichen Gegenwind könnte es zudem von der Bilanzsaison geben. Denn am Vortag enttäuschte die US-Grossbank Goldman Sachs die Anleger mit einem Gewinnrückgang. Dies führte zugleich zu Abgaben im Bankensektor. Dabei gelten Finanzwerte zusammen mit den Substanztiteln eigentlich als Profiteure höherer Zinsen. "Goldman Sachs hat die Leute aufgeschreckt", meint ein Börsianer. Ein Lichtblick für den hiesigen Markt könnte dagegen Richemont sein. Der Luxusgüterhersteller hat die Erwartungen der Analysten im Schlussquartal 2021 klar übertroffen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt drücken auch zur Wochenmitte Zinssorgen weiter auf die Stimmung.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,84 Prozent schwächer bei 15'639,45 Punkten.

In New York war es am Vorabend nach der Feiertagspause weiter bergab gegangen. Vor allem bei den Technologiewerten nahm dort im Verlauf der Druck angesichts weiter anziehender Renditen am Anleihenmarkt weiter zu. Diesen schwachen Trend nahmen die asiatischen Börsen am Morgen auf - allen voran Japan mit massiven Verlusten. Zinssorgen hätten den Markt durchgerüttelt, hiess es bei der Commerzbank. Dabei dominiert die Sorge, dass die US-Notenbank der hohen Inflation mit einem rasanteren Tempo an Zinsschritten gegensteuern könnte.

Durch den erneuten Rücksetzer wachsen am Mittwoch weiter die charttechnischen Risiken mit Blick auf den DAX. Am Vortag war die mittelfristig relevante und bei einigen Anlegern beliebte 50-Tage-Linie unterschritten worden. Durch weitere Verluste könnte nun auch der langfristig bedeutende 200-Tage-Schnitt in den Fokus rücken, der aktuell bei 15'602 Punkten verläuft.

"Die Warn- und Schwächesignale im DAX nehmen zu", warnte vor diesem Hintergrund der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Das Börsenjahr 2022 habe zwar fulminant begonnen mit dem Sprung zurück über die 16'000-Punkte-Marke, allerdings manifestiere sich nun mehr und mehr die Schwäche. Der DAX sollte zwar nicht "abgeschrieben" werden, die kurz- bis mittelfristigen Abwärtstendenzen seien allerdings offensichtlich.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag deutlich abwärts.

Der Dow Jones rutschte um 1,51 Prozent auf 35'369,39 Punkte ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 2,60 Prozent auf 14'5069,0 Zähler.

Kräftig steigende Renditen und unter den Erwartungen gebliebene Zahlen von Goldman Sachs führten an der Wall Street am Dienstag zu deutlichen Abgaben. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Vor allem der starke Anstieg der Renditen drückte auf das Sentiment. Darunter litten vor allem die Werte aus dem Technologie-Sektor. Sie gelten als besonders empfindlich gegenüber steigenden Zinsen.

Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation einen noch aggressiveren Kurs einschlagen könnte. Mittlerweile gelten vier Zinserhöhungen in diesem Jahr als ausgemacht. Eine weitere Verschärfung des geldpolitischen Kurses scheint zudem vorstellbar. In den Blick rückte damit auch die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

Auch die Konjunkturdaten des Tages enttäuschten. So hat die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Grossraum New York im Januar einen herben Rückschlag erlitten. Der Index fiel auf minus 0,7 Punkte. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 25,5 prognostiziert.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Mittwoch nach.

Der japanische Leitindex Nikkei fällt zur Wochenmitte gegen 07:00 MEZ um 2,92 Prozent auf 27'431,24 Punkte.

Der Shanghai Composite verliert derweil 0,65 Prozent auf 3'546,60 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,52 Prozent auf 23'986,40 Einheiten runter.

Mit teils deutlichen Kursverlusten zeigen sich die Börsen Asien zur Wochenmitte. Sie folgen den US-Aktienmärkten nach unten, die wiederum unter kräftig gestiegenen Anleiherenditen litten. Die hohe Inflation schürte dort erneut Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel rigoros anziehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires